Одним из ключевых составляющих работы Евразийской экономической комиссии (регулирующий Евразийский экономический союз орган) в настоящее время является унификация макроэкономической политики стран членов-союза.

Федеральная налоговая службы РФ

С учетом различий экономик стран ЕАЭС — дело это весьма непростое. Но без, если и не полностью идентичной, но схожей по механизмам регулирования и ставкам общей макроэкономической политики членам союза не обойтись. Тем более, если в долгосрочной перспективе союз намерен сформировать единое валютное пространство.

Так, 17 ноября на очередном заседании коллегии (правительства) Евразийской экономической комиссии рассмотрены вопросы в том числе и в сфере интеграции макроэкономической политики. В частности, министром по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяной Валовой был представлен доклад «Об интеграционных мерах по повышению устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза». В докладе содержатся предложения по региональным механизмам обеспечения макроэкономической устойчивости, в том числе по углублению сотрудничества в сферах макроэкономической и валютно-финансовой политики.

Одно из ключевых предложений Комиссии — применение инфляционного таргетирования (контроля) в странах ЕАЭС. «Единая цель по инфляции поддержит прозрачность проведения политики национальных (центральных) банков, будет способствовать снижению премий за риск в ЕАЭС, в том числе для внешних инвесторов. При удержании инфляции в странах Союза на одном уровне реальные процентные ставки в государствах-членах начнут конвергировать к близким уровням. При более низкой премии за риск реальные ставки будут еще ниже, что поможет застраховаться от среднесрочных спекулятивных оттоков и притоков капиталов внутри ЕАЭС.

Реализация комплекса предложений ЕЭК совместно с правительствами, центральными (национальными) банками государств-членов ЕАЭС рассчитана на средне — и долгосрочную перспективу. Это будет способствовать повышению управляемости инфляционных ожиданий, дедолларизации экономик и росту доверия к национальным валютам, стабилизации макроэкономических показателей государств-членов ЕАЭС, а также улучшению бизнес-климата и росту уровня жизни населения», — говорится в сообщении ЕЭК.

За период с января по октябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года инфляция в Армении составила 4,4%, в Белоруссии — около 13%, в Казахстане — 9,4%, в России — 11,7% и в Киргизии — порядка 6%

Между тем, в странах-членах ЕАЭС разные уровни инфляции (к примеру, в Армении, пожалуй, самый низкий уровень инфляции — 4,4% за первые 10 месяцев текущего года). Соответственно, должны быть разные механизмы борьбы с ней. В таком случае возможна ли унификация методов борьбы с инфляцией, и как цель — достижение единого уровня инфляции?

Министр Евразийской экономической комиссии Ара Нранян так прокомментировал ИА REGNUM данный вопрос: «В странах ЕАЭС применяется экономическая политика, исходящая из реальностей той или иной страны, и на нее влияют не только конкретное состояние экономики, но и те задачи, которые стоят перед страной. Однако интеграционный процесс между странами и взаимозависимость экономик стран ЕАЭС требуют, как минимум, скоординированной макроэкономической политики с целью снижения факторов риска, обеспечения инвестиционной привлекательности, а также прогнозируемости тенденций экономического развития. Достижение целей макроэкономического регулирования приведет к снижению воздействия на экономику тех факторов, свидетелем которых мы стали за последнее время. Естественно, что у каждой страны могут быть разные инструменты и методы для достижения данной задачи, но сближение позиций и обеспечение стабильного макроклимата в странах ЕАЭС исходит из интересов всех стран Союза».

Что подразумевает снижение премии за риск в ЕАЭС, в том числе для внешних инвесторов?

С целью снижения воздействия отрицательных факторов страны применяли более жесткую денежно-кредитную политику, что привело к повышению процентных ставок, снижению кредитной активности, а также пассивности инвесторов вследствие возрастания рисков, отмечает Нранян. По его словам, такое состояние не может способствовать притоку инвестиций. «Отрицательные ожидания и соответствующее поведение участников рынка приводят к возрастанию рисков, что сказывается и на росте процентных ставок. Снижение премий за риск будет способствовать снижению кредитных ставок, более благоприятной конъюнктуре для долгосрочных вложений и стабильности экономики для внешних инвесторов и страхует от спекулятивного движения капитала, особенно внутри ЕАЭС», — утверждает наш собеседник.

Уровень процентной ставки, резкое повышение которого Центральным банком России стало объектом критики экономистов (к примеру, советник президента РФ Сергей Глазьев), направлен не только на сдерживание инфляции. Его повышение обусловлено, или, по крайней мере, определяет ряд тенденций в экономике и финансовой сфере. Как может сопоставимый уровень инфляции привести к близкому уровню процентных ставок в странах ЕАЭС?

«Понятно, что не только инфляция является основной причиной высоких ставок. Можно вспомнить периоды, когда инфляция была на запланированном уровне, но это не приводило к снижению ставок. Однако контролируемый и прогнозируемый уровень инфляции — одно из условий снижения процентных ставок. А в условиях взаимозависимости экономик стран ЕАЭС обеспечение сопоставимости уровней инфляции снизит риски во взаимной торговле, спад которой в 2015 году был вызван в том числе этим фактором», — отмечает Нранян.

Он считает, что за последнее время существенные финансовые потери понесли как обычные граждане, покупательная способность которых существенно упала, так и предприниматели, в том числе и из-за падения оборотов взаимной торговли. Вспомним как падение объёмов денежных переводов физических лиц в Армению, так и снижение конкурентоспособности армянского экспорта в результате девальвации российского рубля. «Все это не могло не отразиться на поступлениях в бюджеты стран ЕАЭС. Достижение результатов согласованной политики стран ЕАЭС, а значит и стабильности экономик стран ЕАЭС — это то, чего требуют предприниматели и обычные граждане наших стран», — заключил министр ЕЭК.

Процесс унификации национальных макроэкономических регуляций на уровне ЕАЭС видится непростым. На этом пути предстоит сложная работа, богатая подводными рифами для национальных экономик. А в условиях текущего финансово-экономического кризиса право на ошибку будет стоить весьма дорого. Его, по сути, и нет.