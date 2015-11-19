



Крепость Тевтонского ордена, построенная в XII для защиты Трансильвании от набегов кочевников (Рышнов, Румыния)

В те времена в историческом сознании ещё не было ни Запада, ни Востока, а в географии Запад не располагался слева, а Восток — справа. Наоборот — географические изображения (если уж посчитать их картами) неизменно располагали наверху то, что находится к Югу. Варварская фанаберия считать мифический Запад носителем особых европейских, то есть вопиюще «передовых» ценностей, повсюду, куда устремился жадный колонизаторский взгляд, ещё не родилась.

Но родилась, вооружилась, но так и не вымылась от собственной грязи и крови, жажда подчинения чужих, иных, других. А тех, кто не подчиняется, считать достойными поголовного уничтожения.

И не менее важное: великую христианскую Византийскую империю прежде всего разграбили и начали уничтожать вовсе не разноплеменные кочевники, а именно крестоносцы, вроде бы как собравшие свой сброд на службу делу Христову. Это важно помнить.

Для оказания помощи раненым немецким рыцарям Третьего крестового похода монахи из Бремена и Любека близ сирийской крепости Акра 19 ноября 1190 года создали походный госпиталь. Этот госпиталь, со временем, превратился в Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae, в русской историографии более известный как Тевтонский орден.

Начало истории ордена как две капли воды похожа на историю других рыцарских орденов: все они создавались для продвижения и поддержания «христианских европейских ценностей» на землях Ближнего Востока. А именно: охраняли паломников, лечили рыцарей и убивали «неверных». Отличало Орден от других одна любопытная деталь: орден уже в своем названии носил слово «teutonicus» (германский), четко указывая на национальный состав рыцарей ордена.

Как и другие рыцарские ордена, тевтонов выдавили из Палестины «неверные», и он должен был вернуться в Европу. Сначала Орден осел в Венгрии где распространял «истинную веру» среди половцев. На северо-восток Европы Орден пригласил польский князь Конрад I Мазовецкий. И в 1226 году германский император Фридрих II санкционировал переброску Ордена в Прибалтику для войны с прусскими язычниками. С этого момента начинается натиск на Восток передового отряда европейских рыцарей — носителей «христианских ценностей» под руководством немецких руководителей на земли балтов и славян.

История Ордена достаточно хорошо описана. Военные стычки, походы, поражения, покупки земель привели к тому, что Орден, в отличие от других орденов, стал одним из мощнейших государств Европы того времени. Принимая в рыцари Ордена только немцев, тевтоны не отказывались от любой военной помощи других государств Европы, устраивая образцово-показательные походы с тотальной зачисткой населенных пунктов пруссов, жмуди и ятвигов.

Окрепнув и подчинив своему влиянию Ливонский орден и Орден меченосцев, которые также находились в Прибалтике, тевтоны расширили свое влияние непосредственно до границ Великого Новгорода и Пскова. Попытки привнести «европейские ценности» на русскую землю закончились в апреле 1242 года у Чудского озера. В итоге весь свой колонизаторский пыл Орден сосредоточил на Литве.

Это экспансия продолжалась до 1410 года, когда практически вся военная элита Ордена была уничтожена под Грюнвальдом (Танненбергом). Необходимо отметить, что именно благодаря стойкости полков из Смоленской земли удалось сдержать натиск рыцарей Ордена, и в итоге закончить битву полным разгромом армии Тевтонского ордена.

Тем не менее Орден, хоть и сильно ослаб, продолжал свое существование до тех пор, пока идеи реформации не захватили голову последнего Великого магистра Ордена — Альбрехта Брандербургского. В 1525 году он слагает с себя полномочия и объявляет Пруссию — герцогством, а себя — великим герцогом Пруссии. Таким образом, Пруссия становится первым протестантским государством в Европе.

История Ордена на этом не закончилась. Он продолжил существовать до 1809 года, когда был распущен Наполеоном. После этого, Орден еще не раз создавался и распускался, превратившись на сегодняшний день в одну из благотворительных организаций.

Гораздо интереснее судьба Герцогства Пруссия, которое впоследствии в 1701 году стало королевством Пруссия, которое, в свою очередь, стало ядром для объединения немецких земель. В 1871 году, после победы над Францией, именно король Пруссии Вильгельм I Гогенцоллер объявил себя императором Германского рейха (или второго рейха германского народа). Третий рейх в 1933 году создаст Гитлер. Нацисты объявили себя «духовными наследниками» ордена, взяв на вооружение его доктрину Drang nach Osten. История повторилась: европейские «рыцари» под руководством немецких руководителей начали новый «крестовый поход» на Восток. В тот раз очередная попытка силового насаждения «европейских ценностей» на русской земле закончилась 9 мая 1945 года в Берлине.