В последние дни проблема бегущих из Афганистана граждан превратилась едва ли не в основной аспект жизни общества. Ясное дело — бегут не от хорошей жизни. Причем бегут не только молодые афганцы, в основном образованные, полные энергии и амбиций. На днях 105-летняя афганка рассказала в интервью, что просто мечтает жить в мирной Джармани (Германия — в пер. с пушту). Месяц назад она наверняка и знать не знала, «что это за Джармани такая», а теперь это «мечта всей ее жизни». По последним данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году 146 тысяч афганцев предприняли попытку получить убежище в Европе, главным образом в Германии. 43% удалось выполнить эту цель. Заявления 53% просителей до сих пор находятся на стадии рассмотрения, в отношении остальных принимаются меры по репатриации.

ridus.ru

Афганское министерство по делам беженцев прилагает усилия для того, чтобы убедить потенциальных мигрантов остаться на родине, предупреждая их об угрозах и рисках, которые могут ожидать их в пути. К участию в этой агитационной кампании привлекаются богословы и работники средств массовой информации.

Не остаются в стороне и посланцы этой самой «Джармани» в воющем Афганистане. Чтобы хоть как-то сбить накал страстей, они разместили на улицах Кабула баннеры, которые предупреждают афганцев об опасности поездки за «легкой жизнью» в Германию. Facebook немецкого посольства разместил объявление на английском языке, а также на языках дари и пушту. Он предупреждает о том, что контрабандисты, занимающиеся перевозкой афганских беженцев, не заботятся об их благополучии и обманом заманивают в опасную поездку. «Не верьте слухам и ложным сведениям, которые распространяют контрабандисты о легком путешествии и легкой жизни в Германии. Не подвергайте свою жизнь опасности по пути в Европу», — говорится в сообщении. Немецкое посольство в Афганистане также разъясняет правила выдачи вида на жительство и денежного пособия. «Германия сразу предоставляет гражданство и неограниченный вид на жительство? Нет! При отказе в статусе беженца вы по закону обязаны уехать из Германии; при необходимости вас депортируют», — подчеркивают дипломаты. «Подъемные по приезде? Германия не платит подъемные, и, распространяя эту ложь, контрабандисты сознательно подвергают жизни людей опасности, — отмечают в посольстве. — Торговцы людьми являются преступниками, которые заинтересованы только в деньгах. Они не говорят правду и не заботятся о человеческих жизнях».

Одним из примеров трагического инцидента с мигрантами, которые доверились контрабандистам, стала смерть десятков человек, перевозимых из Венгрии в Австрию. Их тела были найдены в августе этого года: более 70 человек задохнулись в грузовике, у которого не работала система кондиционирования. Среди погибших находились выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана.

Чтобы как-то смягчить участь тысяч афганских беженцев, которым грозит депортация, супруга президента Афганистана Рула Гани отправилась в Германию. Она намерена просить германские власти отнестись с сочувствием к афганским беженцам, признать их нуждающимися в убежище и приостановить депортацию на родину, как это было в течение минувших лет, когда из Германии высылались не более 10 афганцев в год. Тем временем сами беженцы собрались в центре Берлина, чтобы выразить свои опасения в связи с изменением миграционного законодательства. Участники акции заявили, что обеспокоены недостатком официальной информации о своих правах и возможности получения убежища на фоне быстрых изменений законов.

В правительстве Германии царит полная неразбериха. Там, как говорится, левая рука не знает, что делает правая. То министры договариваются о новой политике по поводу предоставления политического убежища мигрантам, то говорят о значительном ужесточении ранее согласованных программ. Одни считают, что все нужно оставить на своих местах, другие ратуют за ограничение количества мигрантов, третьи предлагают порядок так называемой дополнительной защиты: право беженцев на год жительства, исключающее воссоединение семьи. А по мнению главы МВД Баварии Йоахима Хермана, необходимо расширить депортацию афганских беженцев.

Такое предложение было выдвинуто им не случайно. Ранее власти Мюнхена рапортовали о полной готовности к проведению национального пивного фестиваля. И действительно, места массового скопления людей усиленно охранялись полицией, но цифра в полмиллиона немцев и гостей Германии, не приехавших в этом году на фестиваль в столицу Баварии, говорит о многом. По словам очевидцев, в прошлые годы люди были вынуждены занимать очередь с 7 утра, чтобы попасть в Баварскую пивную, которая открывается в 9 утра. В этом году можно было спокойно, подождав 10—15 минут, попасть в заведение без каких-либо проблем. А все потому, что в последнее время немцы предпочитают без необходимости не выходить из своих домов. В местах скопления беженцев их могут обозвать, избить за замечание или за того меньшее, за любопытство, за то, что посмотрел в их сторону. Если раньше наплыв мигрантов наблюдался только в крупных городах на западе Германии, то сейчас происходит заселение небольших немецких городов и на востоке. В стране массово оборудуют приюты для беженцев. Туда заселяются человек 200—300 мигрантов. И это в основном лица мужского пола. Вместо того чтобы спокойно находиться в приюте, они разбредаются по городку в поисках земляков, друзей и европейских ценностей. Рядовых граждан пугает тот факт, что с появлением таких соседей резко возросла преступность, причем это не бытовые мелочи или обычные кражи, речь идет об участившихся случаях изнасилований и грабежей.

В таких условиях все чаще звучат обвинения в адрес Ангелы Меркель в том, что она не в состоянии контролировать ситуацию. Хотя после терактов в Париже в правительстве Германии верх берут сторонники ужесточения миграционной политики, а сама канцлерин не хотела бы и дальше выступать в роли заботливой мамаши. В противном случае ей покажут, «кто в доме хозяин». Напомнят, что все канцлеры ФРГ, включая ее саму, свой первый государственный визит наносили в США, что все они перед вступлением в должность подписывали так называемый канцлер-акт. Напомнят ей и о том, что бундесвер в Афганистане, выбрав для себя безопасные районы страны и стараясь свести к минимуму потери среди личного состава, не столь трепетно относился к потерям среди местного населения. В качестве примера приведут историю о налете на Кундуз в 2009 году, где, по разным оценкам, погибло до 142 человек, большинство из которых являлись гражданскими лицами. При этом не забудут напомнить самый интересный факт: офицер, отвечающий за этот налет, полковник Ганс Георг Клейн, три года спустя стал бригадным генералом — за самую жестокую военную акцию против гражданских лиц после окончания так называемых карательных акций на оккупированных территориях. Свои военные контингенты в рамках НАТО направили в Афганистан? — спросят Меркель. Направили! И что теперь у вас в сухом остатке? — Беженцы. Сотни тысяч беженцев из стонущего, разгромленного, в том числе и вами, Афганистана. Так что будьте любезны, фрау Меркель.