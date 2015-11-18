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Судьба украинского языка интересовала региональную прессу Украины на неделе с 11 по 17 ноября. Так, в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко, пишет «Житомир.info» (Житомир), прошла международная конференция на тему «Происхождение и развитие украинского языка и его говоров». В ней приняли участие филологи из Белоруссии, Венгрии, Польши и Украины. Роль конференции трудно переоценить, считает председатель Житомирской областной организации «Свобода» Сидор Кизин, который принял участие в организации конференции. «Мы являемся свидетелями того, что наш украинский язык — древнейший в мире, — сказал Кизин. — Потому что наибольшее число прямых совпадений с древнейшей письменной речью мира, санскритом, есть именно в украинском языке. Украина, будучи матерью для других народов, является источником и для языков других народов. А многие завоеватели пытаются навязать нам мысль, что нашего языка не существует». В последние годы украинский язык оказался в ужасном положении, считает политик из «Свободы». Ведь на Украине до сих пор действует закон, который «нивелирует государственный статус украинского языка».

Косвенно его мнение подтверждают выводы, сделанные активистами гражданского движения «Отпор», которые провели мониторинг эфира 10 крупнейших национальных украинских телеканалов — Україна, Інтер, НТН, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, Новий, ТЕТ и К1, рассказывает «Zaxid.net» (Львов). «Результаты потрясающие: с украинского телевидения исчезает украинский язык, — говорится в сообщении активистов. — Так, если в начале июня доля украинского языка на ТВ составляла около 28%, то теперь она уменьшилась до 23%. То есть за 5 месяцев доля уменьшилась на 5% — украинский язык исчезает из телеэфира со скоростью 1% в месяц». При этом в течение последних пяти месяцев доля передач и фильмов украинского производства выросла с 33% до 51%, а продукции российского производства — уменьшилась с 29% до 19%. Однако несмотря на общественное давление на телеканалы и начало действия закона о защите информационного пространства, который вступил в силу в начале июня этого года, украинские телеканалы и студии, производящие фильмы и передачи, вместо увеличения объемов украиноязычной продукции сознательно уменьшают их, навязывая зрителям «украинские» фильмы о России, для России и на русском языке, а также сомнительного качества телешоу, где на украинском говорит лишь один из многих ведущих или только голос за кадром. Объемы двуязычной продукции с тотальным доминированием русского языка увеличились за пять месяцев на 9%, говорится в отчете по результатам мониторинга телеэфира.

В Черкассах тем временем провалилась первая волна «антисоветской зачистки», сообщают «Вечірні Черкаси» (Черкассы). До 21 ноября местные власти в рамках добровольно-принудительной декоммунизации должны были принять решение о переименовании названий своих населенных пунктов и улиц с площадями, связанных с советско-коммунистическим прошлым. Но на местах к глобальной декоммунизации отнеслись преимущественно безразлично. Так, решение о переименовании приняли общины лишь 3 из 19 населенных пунктов. Остальные выступили либо категорически против переименования, либо так и не определились с новыми названиями. Теперь в течение трех месяцев за них должен принять решение кабинет министров Украины. Эти данные демонстрируют неоднозначное отношение жителей Черкасс к зачистке советского прошлого. Противники декоммунизации не понимают, зачем тратить силы и средства на это, если нерешенными остаются множество других вопросов. И еще одно. Если переименование советских названий населенных пунктов становится головной болью правительства, то переименование улиц, площадей и переулков, а также демонтаж памятников и памятных знаков, после 21 ноября становится персональной головной болью сельских, поселковых и городских председателей. Похоже, что «антисоветская зачистка» завершится лишь в мае следующего года.

Ну, а в Харькове во время слушаний по переименованию улиц подрались две группы майдановцев, передает «Глагол» (Харьков). Активисты «Азова» и «Громадськой варты» прорвались на сцену и устроили потасовку с представителями группировки «Сотня лева», которые охраняли сцену. Градус напряжения начал расти буквально с первых минут мероприятия. Националисты возмущались тем, что власти решили переименовывать не все районы города. Постепенно у сцены начала собираться толпа недовольных, однако до определенного момента обеспечивавшие порядок члены «Сотня лева» сдерживали их. И все же удержать активистов не удалось. Ряд майдановцев из зала проникли на сцену и начали потасовку с майдановцами, охранявшими сцену. После этого заместитель мэра Харькова Игорь Терехов объявил, что из соображений безопасности слушания закрываются. Решения о переименовании улиц будет принимать Харьковский горсовет.

В украинских регионах откликнулись на трагедию в Париже. Жители Луганска провели молчаливую акцию «Свеча памяти» возле офиса миссии ОБСЕ, передает «XXI век» (Луганск). В траурной церемонии приняли участие председатель совета министров Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов и председатель парламента Алексей Карякин. «Мы, пережившие боевые действия, которые на сегодняшний день не закончились, знаем, что такое смерть, мы знаем, что такое скорбь, что такое беда. Мы поддерживаем французов и понимаем, что трагедия уносит жизни, которые назад не вернешь», — сказал перед возложением цветов Цыпкалов. Около сотни луганчан откликнулись на призыв Федерации профсоюзов ЛНР и молодежных организаций города и почтили минутой молчания память погибших. Жители столицы выразили надежду на то, что представитель Франции в ОБСЕ передаст искренние соболезнования луганчан французскому народу.

Прошла акция памяти и в Луцке. Но в этом городе собравшиеся, как пишут «Волинські Новини» (Луцк), стремились также сказать свое «нет» политике мультикультурализма, предостерегая: «Сегодня — Франция, завтра — Украина». Как отметил организатор акции, председатель общественной инициативы «Искра» Андрей Отченаш, Европейский союз должен задуматься, нужны ли ему «мультикультурализм и либералистическая идеология». Он отметил, что французы помогали украинцам на фронте, их волонтеры ежедневно собирают теплую одежду, деньги и все, что нужно украинским солдатам. Из горящих свечей перед памятником Лесе Украинке на Театральной площади выложили кельтский крест как символ европейцев и всех христиан, националистов Европы, символ их консерватизма и желания оставить Европу для европейцев. После короткой речи память погибших во время теракта в Париже, а также погибших в зоне проведения «АТО» украинских воинов, участники акции почтили минутой молчания.

В свою очередь в Полтавской области, рассказывает «Полтавщина» (Полтава), власти из-за терактов в Европе решили усилить меры безопасности. Стратегические объекты будут охранять не только правоохранители, но и отряды самообороны. Полтавский губернатор Валерий Головко напомнил, что в своем докладе министр внутренних дел Украины Аваков рекомендовал правоохранительным и силовым структурам особое внимание обратить на два города — Харьков и Днепропетровск. Там «деструктивные антиукраинские силы» могут предпринять попытки «дестабилизировать ситуацию в стране, есть риск совершения терактов». Поэтому на границах с Днепропетровской и Харьковской областями полтавские правоохранители усиливают контроль на автодорогах, прежде всего, на блокпостах. Головко попросил правоохранителей особое внимание обратить на две даты — 21 ноября, когда украинцы будут отмечать «День достоинства и свободы», и 28 ноября — «День памяти жертв Голодомора».

В самой Днепропетровской области, обнаружил «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), «черные перевозчики» зашибают деньги на поездках в Россию. Объявления «поездки в Россию» сегодня можно увидеть на каждом столбе Днепропетровска. Цена такого путешествия в одну сторону — от 800 до 1000 гривен. Разница в цене по сравнению с билетом на поезд весьма внушительная. Так, путешествие в плацкартном вагоне из Днепропетровска в Москву обойдется примерно в 2000 гривен в одну сторону. «Я сама недавно обратила внимание, что до Ялты можно добраться маршруткой из Днепра всего за 500 гривен, — говорит жительница Днепропетровска Любовь Титаренко. — Таких объявлений много по городу». Противостоять им пытаются официальные перевозчики из ДОПАСа, регулярно открывая новые рейсы «на Москву», «на Санкт-Петербург» и так далее. Как заключает издание, «сумасшедший спрос на поездки в страну-агрессор эксперты объясняют низким уровнем оплаты труда на Украине, из-за чего многие граждане отправляются в непростое путешествие «за длинным рублем».

Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни отдадут в управление британцам, информирует «BukNews» (Черновцы). Об этом журналистам поведал народный депутат Руслан Демчак. «Сейчас кабинет министров Украины намерен заключить соглашение сроком на 2−3 года с одной из европейских компаний, которой передадут для совместного управления украинские таможни. То есть будет двойное параллельное управление и общий прозрачный аудит, — отметил депутат. — Наиболее вероятным партнером может стать британская компания Crown Agents, которая работает с клиентами в более чем 100 странах. Специалисты британской компании предоставляют консультации в различных областях и проектах. Из последних — реализация проекта «Гармонизация системы государственных закупок на Украине со стандартами ЕС», стоимость его составляет 4 млн евро. Подчеркиваю, данное сотрудничество не означает полного управления иностранной компанией украинской таможней. Кроме того, правительство хочет в порядке эксперимента отдать на первом этапе только 4 из 25 таможен».

«Новини Закарпаття» (Ужгород) раскрыли заговор. В Ужгороде должна состояться первая учредительная сессия Закарпатского областного совета нового созыва. По информации, которую получило издание из нескольких источников, понимания по вопросу создания большинства и выборов руководства в совете пока нет. Похоже, что, несмотря на кулуарные договоренности президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о сотрудничестве, Объединенная венгерская партия КМКС может пойти на союз с врагом нынешней украинской власти Виктором Балогой и его партией «Единый центр». В случае такого союза КМКС и ее руководитель Василий Брензович могут стать изгоями и фактически потерять поддержку как Киева, так и Будапешта. Брензович является членом пропрезиденской фракции в Верховной раде Украины, соответственно, идя на союз с Балогой, он может повторить судьбу Валерия Пацкана, которому запрещено на километр подходить к Закарпатской облгосадминистрации. Захочет Брензович и его партия оказаться в таком достаточно щекотливом положении — покажет завтрашний день.

Как надо понимать результаты крупнейших партий страны на местных выборах, задается вопросом «Таймер» (Одесса). Блок Петра Порошенко «Солидарность» по обобщенным данным набрал 19,4% голосов избирателей, пришедших на выборы. Карта четко показывает, что у партии, которая претендует на статус общенациональной политической силы номер один, на самом деле есть своя базовая область — Винницкая — где ее поддержка на 10% выше, чем в среднем по стране (29,1%). При этом стоит отметить, что в самом областном центре единоличным лидером является партия «Винницкая Европейская Стратегия», которую ее создатель, ближайший соратник Порошенко, спикер Верховной рады Гройсман не стал «сливать» с президентской «Солидарностью», предпочтя сохранить в своей вотчине политическую автономность. Еще один регион, где БПП продемонстрировал результат существенно (на 7%) выше среднего, это Тернопольская область. При этом и Винницкая область в Центральной Украине, и Тернопольская область на Западной смотрятся изолированными «островками» в окружении соседних областей, где сторонники президента далеко не так популярны. Интересно, что единственным макрорегионом, где БПП показал устойчивый хороший результат, стал Юг: от Елисаветграда (как возможно вновь будет называться декоммунизированный Кировоград) до Одессы, Николаева и Херсона.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко набрала 12% по стране, что удваивает их результат по отношению к парламентским выборам и означает успех, который вполне можно назвать феноменальным. Поддержка партии относительно равномерно распределена по центральным и западным областям Украины. Однако ключевое слово здесь «относительно». У Тимошенко нет полной равномерности в базовых макрорегионах и нет региона-локомотива. Теоретически такую роль в перспективе могла бы играть Кировоградская область, но этим надо специально заниматься. К тому же в самом областном центре у партии Тимошенко очень скромные результаты. Еще один вариант — это Сумская область, где партии, похоже, удастся удержать пост мэра областного центра, и где она уступила Блоку Порошенко всего полпроцента на выборах в областной совет. Оба эти региона являются «периферией» Центральной Украины на границах с Юго-Востоком и в столичной политике никем не представлены. В условиях украинской неофеодальной общественно-политической модели нужно закрепляться «на земле» в базовых регионах и городах, чтобы опираясь на них затем «штурмовать» столицу. И вот такой-то точки опоры у Тимошенко нет.

«Оппозиционный блок» набрал по стране 11,5%. Он тоже подрос, но не так радикально как Тимошенко, прибавив себе всего 2%, и то, вероятно, за счет того, что явка в его базовых регионах (прежде всего, на Юго-Востоке) либо несколько подросла в сравнении с парламентскими выборами, либо упала не так сильно, как, например на Галичине. Эта любопытная тенденция еще ждет своего объяснения, ведь традиционно на местных выборах явка всегда ниже, чем на парламентских. Карта распределения голосов, отданных за Оппозиционный блок, показывает, что у этого наследника Партии Регионов появился собственный базовый регион. Им неожиданно для многих стала Днепропетровская область. Здесь «оппозиционеры» набрали в 3 раза больше, чем в среднем по стране, в 2 раза больше чем в Херсонской и Харьковской областях, и на 10% больше, чем в Одесской и Николаевской. Также как и у БПП, у «Оппозиционного блока», помимо базового региона, есть еще и «запасной аэродром», расположенный в соседней Запорожской области. Можно сказать, что старые элиты, вытесненные с Донбасса пытаются закрепиться на его западных окраинах. А Порошенко ради того, чтобы создать проблемы Коломойскому, включил перед ним здесь «зеленый свет».