Аномальное ноябрьское поведение рубля, характеризующееся более медленным падением, почти в два раза, чем падение цен на нефть, достигло своего апогея в минувший вторник, 17 ноября. На фоне усиления бомбардировок позиций террористического «Исламского государства» котировки нефти марки Brent упали на 1,92%, а рубль вырос к доллару на 1,3%. То есть рубль впервые с начала большого падения цен на нефть и санкционной войны рос против нисходящего движения котировок нефти. И если движения курса рубля и котировок российских фондовых индексов (ММВБ + 2,73%, РТС + 4,64%) 17 ноября можно объяснить результатами саммита G20, то двухнедельный рост котировок и относительное укрепление рубля на фоне падения стоимости нефти с уровней $50 до $43 с трудом могут обосновать аналитики.

Рубль Петра Великого

Основным объяснением столь странного поведения российского рынка являются слухи о росте иностранных инвестиций в сильно недооцененные отечественные активы. Косвенным доказательством этого может служить рост спроса на рублёвые Облигации федерального займа (ОФЗ). Во время последнего размещения, проходившего 11 ноября, спрос на ОФЗ превысил предложение в 2,4 раза, а их стоимость перевалила годовые максимумы, зафиксированные в ноябре прошлого года.

Вторым существенным фактором, способным влиять на рост рубля, является политика Банка России, продолжающего сохранять высокую процентную ставку и поддерживающего сверхнизкую рублёвую ликвидность. Если так, то регулятор в последнее время полностью изменил свою политику в отношении рубля и своего взаимодействия с правительством.

Дело в том, что нынешнее отношение курса рубля к долларовой стоимости нефти привело к падению рублёвой стоимости нефти, что угрожает сбалансированности бюджета. Исходя из заложенных в бюджет параметров курса рубля 63 р./$ и стоимости нефти 50 $/баррель, стоимость нефти в рублёвом выражении должна быть 3150 р./баррель. В последнее же время рублёвая стоимость нефти находится на уровне 2900 р./баррель.

Весь год, как бы публично ЦБ ни заявлял, что не согласовывает свои действия с Минфином и правительством, регулятор старался, в том числе и в ущерб основной своей задаче — таргетированию инфляции, поддерживать курс рубля на приемлемых для бюджета уровнях. Особенно отчётливо это было видно в мае — июне, когда Центральный банк вышел на рынок с покупкой валюты с целью пополнения ЗВР. Правда, стоит отметить, что тогда нефть торговалась выше $50, а рубль укреплялся четыре месяца подряд. Тем не менее налицо явная смена приоритетов в политике ЦБ, который ещё и заверил, что в декабре, во время сезонного повышенного потребительского спроса на валюту и пиковых выплат по корпоративным задолженностям готов провести, в случае необходимости, валютные интервенции с целью поддержки рубля.

Скорее всего, новая политика ЦБ вызвана желанием сделать небольшой курсовой задел перед уже упомянутыми декабрьскими рисками и возможным очередным понижением ключевой процентной ставки, решение по которой будет приниматься на заседании Совета директоров Банка России 11 декабря.

И, конечно же, на нынешние действия ЦБ влияет нефтяной рынок, где сейчас сформировался медвежий тренд. Нефтяные котировки подошли к опасным техническим уровням $43 за бочку марки Brent. Пробитие этого уровня может сформировать дальнейшее движение цен до $38.

Укрепление рубля не может не вызывать позитивного настроения. Однако пока этот процесс никоим образом не сказывается на общем положении в экономике. Инфляция по-прежнему в районе 0,2% в неделю, и по-прежнему правительство не желает применять жёсткие административные меры против необоснованного завышения цен. В свою очередь инфляция является основным ориентиром для ЦБ в понижении процента по ключевой ставке и увеличении рублёвой ликвидности. А пока эти показатели не начнут изменяться, в экономике, в особенности в развитии промышленности, не начнётся сколь-нибудь явного роста. В октябре промышленность снова сократилась в месячном выражении на 0,1% против роста на 0,6% в сентябре. И при этом в обрабатывающих отраслях продолжается спад, в годовом выражении он составил: 5,9% в октябре против 5,4% в сентябре.