Лидеры передовых экономик собрались в турецкой Анталье на саммит «Большой двадцатки» (G20), чтобы обсудить глобальные проблемы. Встреча началась в тени парижских терактов. После этих событий были усилены меры безопасности в регионе, а также отменены музыкальные выступления. Осудив теракты в Париже, страны «Большой двадцатки» обязались совместно бороться с терроризмом. В подготовленном коммюнике подчеркивается, что терроризм не может быть связан ни с какой-либо религией, расой или этнической группой. В тексте документа указывается, что будет усилена охрана границ в контексте международных действий иностранных наемников. Подчеркивается важность взаимодействия в части предотвращения источников финансирования террористов, обмена разведывательной информацией и замораживания банковских счетов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участники саммита подняли различные вопросы. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции перед началом встречи, что собирается вынести на обсуждение проблему беженцев, отметив, что этот вопрос представляет значимость для европейского региона, и он не сможет войти в повестку «двадцатки». Ввиду того, что по Сирии решение было принято на заседании в Вене, проведенном до саммита G20, Турция вынесла на повестку вопросы по ситуации вокруг арабской республики, сирийским беженцам и борьбе с терроризмом. На одной из встреч, где обсуждались эти вопросы, президент США Барак Обама заявил: «Турция стала хорошим партнером США и других членов коалиции по отслеживанию деятельности ИГИЛ («Даеш») как в Сирии, так и в Ираке. Проведенные сегодня переговоры оказались очень плодотворными в части координации совместно проводимой работы, а также оказания содействия в укреплении турецко-сирийской границы, позволяющей ИГИЛ проводить свои операции».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин до заседания «двадцатки» встретился с главами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Российский лидер заявил, что всем странам необходимо предпринять совместные усилия по борьбе с терроризмом. «Нам всем хорошо известно, что помощь миллионам людей, оставшимся без крова в результате террористических угроз и столкновений, возможна только при объединении усилий международного сообщества», — заявил он.

На саммите также обсуждались шаги в рамках «Повестки дня по целям устойчивого развития до 2030 года», принятой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году, а также вопросы изменения климата и устойчивого экономического роста. Однако тема Сирии на саммите в Анталье позволила его участникам выйти за рамки глобальной экономики. Было бы странным, если бы лидеры государств, составляющих две трети населения Земли, на которых приходится 80% мировой торговли и 85% мирового валового продукта, не обсудили бы гражданскую войну в Сирии, находясь от нее на таком близком расстоянии. Обсуждение сирийского вопроса на саммите G20 в Анталье (вслед за переговорами в Вене) облегчит не только положение Турции, но и всех связанных с ней стран. Снизит напряженность в регионе.

Тем не менее обсуждение такой серьезной проблемы «Большой двадцаткой», созданной исключительно в экономических целях, может привести к выдвижению новых идей относительно политического влияния G20 в будущем. Ибо с трудом верится в действенное влияние заседаний подобного рода. Насколько эффективен этот формат, на котором ежегодно обсуждаются глобальные проблемы? Как саммит G20 решит проблемы, стоящие перед нашей планетой и всем человечеством? Найдет ли G20 решения, которые не смогли отыскать многие международные организации?

Речь идет о безработице и бедности, вопросах неравенства доходов и социальной справедливости, климатических и миграционных проблемах, вопросах нарушения прав человека и региональных столкновений. Если принять во внимание тот факт, что большинство лидеров «Большой двадцатки» несут ответственность за эти фундаментальные проблемы, и политический курс, которому они следуют, порождает эти проблемы, то будущее G20 не представляется обнадеживающим. Остается надеяться, что саммит, будучи «грандиозным» проектом в части связей с общественностью, не созывается «напоказ», а имеет возможность решить хотя бы одну из фундаментальных проблем.

На саммите были аккредитованы более 2500 местных и иностранных СМИ, для освещения информации построен пресс-центр на 3 тыс. человек. Однако во время и до саммита странным образом продолжилось давление на СМИ, имевшее место в Турции в последнее время. Например, корреспондентам газет «Сёзджу» и «Заман» было отказано в освещении саммита, несмотря на то, что они подали соответствующую заявку. В день начала саммита 13 каналам, принадлежащим «Саманйолу» — одной из самых крупных медиагрупп Турции, без объяснения причин отключили вещание со спутника «Тюрксат». Совет по делам прессы опубликовал по этому поводу письмо, в котором охарактеризовал ситуацию как «цензуру в отношении СМИ, введенную правительством на глазах у всего мира».