17 ноября произошло два важных и частично связанных друг с другом события. Официально было объявлено о том, что катастрофа пассажирского самолёта Airbus A321, принадлежащего российской авиакомпании «Когалымавиа», была терактом — в общем-то большой новостью это не стало, все косвенные признаки указывали на это. Интереснее была реакция — массированный удар стратегической и дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по целям в так называемой столице «Исламского государства» (организация запрещена в России) — Ракке. Официально заявлено, что удар наносился с помощью 12 дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 6 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолётами были выпущены 34 крылатые ракеты.

Первое боевое применение стратегической авиации и крылатых ракет воздушного базирования

Интересным фактом является то, что бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 применялись в реальных боевых условиях впервые — как и стратегические крылатые ракеты воздушного базирования, которые они несут. «Гвоздём программы» стало применение новейших крылатых ракет Х-101, максимальная дальность пуска которых может достигать 5500 км, при высочайшей точности. Судя по обнародованной Министерством обороны России видеозаписи, было применено минимум 6 таких крылатых ракет с борта Ту-160 — такова максимальная нагрузка этого самолёта, если применяется данный боеприпас. Помимо этого, было запущено заметное количество более привычных крылатых ракет Х-555 — неядерной модификации ракеты Х-55СМ, являющейся основной для Ту-160 и Ту-95МС и обладающей максимальной дальностью пуска до 2500 км.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о возможности «обкатки» Х-101 в Сирии ещё 7 октября, когда Каспийская флотилия РФ нанесла удар по целям ИГИЛ крылатыми ракетами «Калибр».

Россия бросила на борьбу с ИГИЛ практически всё, что есть у ВКС

Фактически на сегодняшний день Россия исчерпала все возможные резервы усиления своей группировки ВКС в Сирии. Авиабаза «Хмеймим» используется на грани её возможностей, поэтому увеличение количества тактической авиации на территории Сирии будет крайне проблематично. Усилить группировку можно будет, если такую возможность предоставят Ирак или Иран. Пока же можно рассчитывать на дальнюю и стратегическую авиацию, однако её использование намного дороже, а интенсивность вылетов заметно ниже, так как те же Ту-22М3 вылетают из Моздока и проделывают немалый путь до цели и обратно. Печально, что в этой ситуации практически бесполезен единственный российский авианесущий корабль — тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Помимо его низкой надёжности и сложностей со снабжением боеприпасами при их исчерпании, на нём находится всего 12 многоцелевых истребителей МиГ-29К, способных нести высокоточное оружие «воздух — поверхность», 14 же тяжёлых истребителей Су-33 могут нести только неуправляемое вооружение, при этом к тому же не могут взлетать с палубы при полной боевой нагрузке (их основная задача — борьба с воздушными целями).

Есть и ещё одна проблема — малые запасы современного высокоточного авиационного вооружения. Фактически запасов как таковых и нет — насыщенность войск этими изделиями была минимальна на момент начала операции в Сирии: серийное производство такой продукции началось всего около года назад. При том что войска в 2014 году получили около 100 современных боевых самолётов, на складах можно было найти вооружение исключительно советской разработки, что не позволяло в полной мере раскрыть потенциал новых крылатых машин. Фактически на данный момент вся продукция, которую производит корпорация «Тактическое ракетное вооружение», идёт в Сирию. Не зря заводы корпорации перешли на работу в три смены. Поэтому кардинальное увеличение авиагруппы может привести к недостатку высокоточных боеприпасов, и придётся довольствоваться «чугунками» (свободнопадающие бомбы типа ФАБ-500 и т.п.), которые и сейчас используются достаточно широко, но не могут применяться в черте города из-за высокого риска поражения мирного населения.

Таким образом, военная операция в Сирии показала как многие положительные стороны современных российских ВКС, так и их слабости, которые в будущем необходимо устранить. В первую очередь это касается производства и создания запасов отвечающего современным требованиям авиационного вооружения.