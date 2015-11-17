17 ноября главной темой в российских СМИ вновь стала авиакатастрофа лайнера A321, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теракт

ФСБ РФ официально признала авиакатастрофу терактом. «По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии», — заявил на совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина директор ФСБ Александр Бортников.

Совещание состоялось накануне, поздно вечером, и началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте. В нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.

Бортников уточнил, что в результате проведённых экспертиз были выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства.

Владимир Путин отнес крушение самолета на Синае к числу наиболее кровавых по числу жертв преступлений. «И мы не будем вытирать слёз с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем», — подчеркнул президент.

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Путин: Теракт на борту А321 стал одним из наиболее кровавых

К тому же Путин указал в сторону Сирии: «Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующие предложения. Я проверю, как идёт работа».

Уничтожить всех

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание журналистов, что глава государства поручил специальным службам принять меры для установления всех, кто причастен к организации теракта на борту российского А321 «Когалымавиа» и уничтожить их.

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Кроме того, он подчеркнул, что Кремль не намерен начинать сухопутную операцию в Сирии после признания теракта на борту А321.

«Президент Путин неоднократно заявлял о том, что Россия будет ограничиваться только военно-воздушной компонентой и что речи о сухопутной операции не идёт. Кроме того, хотел бы напомнить, что операция ВКС России осуществляется именно в поддержку сухопутной наступательной операции вооружённых сил Сирийской Арабской Республики», — добавил Песков.

Тем временем, в Центре общественных связей ФСБ заявили, что за информацию о причастных к взрыву на борту А321 объявлено вознаграждение в размере $50 млн.

С призывом к содействию в установлении террористов ФСБ обратилась не только к российской, но и к международной общественности.

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Агентство Reuters выяснило, что по делу о крушении российского А321 арестованы сотрудники аэропорта Шарм-эль-Шейха, которые подозреваются в причастности к теракту. По предварительным данным, сотрудники могли оказать помощь преступникам, поместившим взрывное устройство в самолет «Когалымавиа». Всего было задержано 17 человек, позже 15 из них отпустили.

Однако позже появилось опровержение информации о задержании двоих подозреваемых. При этом СМИ ссылались на пресс-службу египетского МВД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также уточнил, что в Кремле ничего не известно о задержании в Шарм-эль-Шейхе двоих подозреваемых в закладке бомбы в российский самолет.

Не говорите, что мы не предупреждали…

Авиакомпании России получили список стран, при полетах в которые рекомендовано соблюдать особые меры безопасности. По данным «Вестей», подозрения пали на аэропорты 47 стан: Австрии, Албании, Алжира, Афганистана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Великобритании, Греции, Германии, Египта, Индонезии, Италии, Испании, Ирака, Индии, Ирана, Киргизии, Казахстана, Кипра, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, Молдавии, Македонии, Мьянмы, ОАЭ, Португалии, Пакистана, Румынии, Сирии, Саудовской Аравии, Судана, США, Таиланда, Таджикистана, Туркмении, Туниса, Турции, Филиппин, Франции, Черногории, Уганды, Узбекистана и Шри-Ланки.

Перевозчикам рекомендовали избегать пополнения запасов воды и сухого питания в аэропортах этих стран, а техническое обслуживание воздушных судов организовывать силами собственных технических составов или экипажей.

А МВД России принимает необходимые меры по повышению безопасности граждан в местах массового скопления людей.

По словам министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, повышается антитеррористическая защищенность объектов, находящихся под охраной. «Мы всегда находимся в режиме готовности к вариантам осложнения ситуации. Опыт реагирования на подобного рода вызовы и угрозы у нас имеется», — добавил Колокольцев.

Олланд взял курс на Москву

Стоит обратить внимание на решение президента Франции Франсуа Олланда приехать в Москву.

Французский премьер Мануэль Вальс завил, что до конца ноября президент Франции Франсуа Олланд намерен посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Цель визита — договориться об объединении усилий в борьбе против запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Добавим, что Олланд полетит и в США на встречу с Бараком Обамой.

Франция также запросила у партнеров по Евросоюзу военную помощь в проведении зарубежных операций после терактов в Париже. По сообщению Agence France Presse со ссылкой на источник в окружении министра обороны Жан-Ива Ле Дриана, министр обороны Франции попросил руководство ведущих стран Европы «увеличить военное участие Брюсселя» на некоторых военных театрах за рубежом и поддержать Париж в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

«Франция теперь не будет одинока в своей борьбе за границей», — цитирует Дриана источник.

При этом о борьбе России с ИГ ничего не говорится.

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