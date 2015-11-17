Разговор о Нагорном Карабахе, признании этого, на наш взгляд, состоявшегося государства, обычно носит политический характер. Республика имеет свою Конституцию и все ветви властей, партийную систему, административное планирование, худо-бедно, но жители Нагорного Карабаха успешно защищают свою независимость и строят мирную жизнь. Однако ей по политическим мотивам отказывают в признании собственной государственности. Вместе с тем в Нагорном Карабахе есть сила, которая обладает полной легитимностью, чей авторитет невозможно оспорить. Речь об Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, которая исторически настолько плотно переплетена с карабахской государственностью, что церковную составляющую Нагорного Карабаха — Арцаха невозможно отделить от светской. Это такая особенность Армянской церкви в принципе. Она сама по себе децентрализована, на протяжении ее существования появление новых центров силы были вызваны не религиозными, а политическими мотивами. Иначе говоря, католикосаты и патриархаты ААЦ создавались под государственные задачи. Например, так можно сказать в отношении Киликийского католикосата. Киликийское королевство прекратило свое существование много веков назад, а католикосат жив и здравствует до сих пор, подразумевая, что когда-нибудь Киликия будет восстановлена и его церковная территория наложится на государственную. Церкви, и Армянская церковь не исключение, руководствуются всегда историческими константами, а не историческими переменными. И это надо понимать.

findarmenia.ru Собор Св. Христа Всеспасителя. Шуши. Нагорный Карабах

Церковь Карабаха — не исключение из этого правила. Арцахская епархия в ее нынешнем состоянии ровесник карабахской государственности. После того как в XX веке Азербайджан на ниве советизации Закавказья продвинулся раньше Армении, Карабах отошел в ведение Баку. Бакинские большевики начали закрывать монастыри и церкви, ссылать и расстреливать тысячи священнослужителей. К 1930 году здесь не осталось ни одной действующей церкви и священника. В 1988 году представилась возможность возродить Церковь. С 1989 года до наших дней ее предстоятелем является архиепископ Паргев (Мартиросян). Как он сам рассказывает, «по распоряжению блаженной памяти католикоса Вазгена I с 4 священниками мы приехали в Арцах для того, чтобы по просьбе народа восстановить Арцахскую епархию. За всю историю у нас было несколько католикосатов местного значения. На сегодня у нас две патриархии — в Иерусалиме и Полисе. Но в основном самыми крупными единицами Церкви являются епархии, а Арцахская епархия сегодня является наследницей Агванского католикосата. Во время Гюлистанского договора на территории Арцаха действовали 1311 церквей и монастырей. В 1760-х годах у нас было 1748 церквей. В Средние века процветал Агванский католикосат: число действующих церквей и монастырей перевалило за 4500».

Возрождение Арцахской епархии начиналось с древнейшего монастыря Гандзасара, который был резиденцией агванских католикосов. А чем являлся сам Агванский католикосат? Приведем общеизвестные факты. Его появление на свет связывают с проповедью апостола Елисея, который послан первым иерусалимским патриархом апостолом Иаковом. В IV веке святой Григорий Просветитель крестил царя Урнайра и рукоположил предстоятелем местной Церкви своего внука Григориса. Эта Церковь носила имя Албанской и уже спустя два века имела архиепископа с резиденцией в Партаве (Карабахская равнина) и 8 епархий с центрами в городах Габала, Гардман, Шеки, Пайтакаран, Амарас. Во время арабского владычества Албанская церковь приняла решение о возврате в каноническое единство с Армянской апостольской церковью, после чего албанский католикос стал рукополагаться армянским католикосом. А с 705 года Албанская церковь окончательно стала частью Армянской апостольской церкви. После Гюлистанского мира автономный Агванский католикосат прекратил свое существование в 1813 году и был преобразован в митрополию Армянской апостольской церкви, а затем разделен на две епархии: Карабахскую и Шамахинскую.

Отметим важное: каноническая территория Агванского католикосата простиралась на Северный Азербайджан, а границы его доходили до Дербента. Как указывают некоторые ученые, в 1970-е годы азербайджанские историки перешли от замалчивания к практике присвоения армянского исторического наследия. Средневековое княжество Хачен в одночасье стало «албанским», а принадлежавший ему Гандзасарский монастырь был объявлен «памятником культуры и религии Кавказской Албании». В 1986 году в Баку в серии «Памятники материальной культуры Азербайджана» была опубликована брошюра, где Хаченское княжество и Гандзасарский монастырь представлялись безусловным историческим наследием Кавказской Албании на том основании, что местные католикосы отождествляли себя с особой Албанской церковью. В то же время авторы этих публикаций умалчивали о том, что храм являлся типичным образцом армянского зодчества X—XIII вв. еков, что в нем сохранились многочисленные армянские надписи, что никакого Албанского государства в ту эпоху уже давно не существовало и что правитель Хаченского княжества назывался в источниках армянским князем. Что же касается названия «Албанская церковь», то оно, как указывали специалисты, лишь отражало консервативность церковной традиции. Сегодня в Баку пытаются восстановить «Албанскую апостольскую церковь», что должно помочь Азербайджану «противодействовать агрессивной политике армян по захвату чужого наследия». Пока что у бакинцев ничего не получается, но это пока. А что дальше?

В Конституции Нагорно-Карабахской Республики есть удивительные слова. В статье 10, пункте 2 говорится, что «Нагорно-Карабахская Республика признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви, в духовной жизни арцахцев, в деле развития нашей национальной культуры и сохранения национальной самобытности». За этой сложной формулировкой таится простая вещь — Церковь Карабаха является государствообразующей, что позволяет сказать о двух составляющих легитимности этого государства, светской и церковной. Повышение статуса Арцахской епархии, воссоздание Агванского католикосата могло бы иметь серьезное значение не только для церковной миссии Нагорного Карабаха, но и политическое значение. Сейчас Азербайджан предъявляет свои претензии на карабахские земли, используя светские аргументы. Но верующие люди знают, что источником власти является Бог. Это признают христиане, и вряд ли это решат оспорить мусульмане. С духовной точки зрения у Нагорного Карабаха есть больше оснований на Азербайджан, чем у Азербайджана на Нагорный Карабах. И в этом смысле развитие Церкви Карабаха является важнейшим в деле политического признания карабахской государственности.