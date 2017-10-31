



patano Wikimedia Commons Суэцкий канал, 2011

Сегодняшний день в истории связан с двумя эпохальными событиями. Одно из них — открытие Суэцкого канала — стало прорывом в области мировой экономики и оказало неоценимое значение не только на мировую торговлю, но и на политику. Другое, обязанное появлением первому, — написание оперы «Аида» — обогатило мировую сокровищницу искусства.

История

О том, что неплохо было бы соединить Красное море с одним из рукавов Нила, задумывались еще древние египтяне. Свидетельства о первых работах по строительству древнейшего канала появились еще в конце VII — начале VI века до нашей эры. Потом канал был разрушен, вновь к идее его создания возвратились уже в III веке до нашей эры. Во времена римского владычества в Африке этот водный путь углубили по приказу императора Траяна, а во время арабских завоеваний в Египте в VIII веке канал засыпали, посчитав, что он представляет собой серьезную конкуренцию сухопутным торговым путям.

Но наше повествование идет как раз о том дне, когда был открыт тот самый Суэцкий канал, который и поныне является крупнейшим в мире рукотворным каналом для прохода крупных судов. Масштабы открытого 146 лет назад канала поражали в то время, их трудно переоценить и сейчас. В Египте был отрыт водный путь, прокладывающий дорогу из Порт-Саида (Средиземное море) до Суэцкого залива (Красное море). Строительство канала позволило водному транспорту из Европы попадать в Азию без огибания Африки.

Главное русло Суэцкого канала идет с севера на юг и отделяет основную часть территории Египта от Синайского полуострова. По состоянию на 2010 год общая длина Суэцкого канала составляет около 190 километров, глубина — 24 метра. Ширина водной поверхности канала местами доходит до 169 м, а глубина его такова, что по нему могут проходить суда с осадкой более 16 м.

Строительство канала началось в 1855 году. Идея принадлежала французу Фердинанду де Лессепсу, который получил поддержку вице-короля Египта Саида-паши, с которым де Лессепс был знаком еще с 30-х годов XIX века, будучи дипломатом. Саид-паша одобрил создание компании для строительства морского канала. Возглавил проект австрийский железнодорожный инженер Алоиз Негрелли. Лессепс в 1859 году основал в Париже компанию. Ее основной капитал равнялся 200 млн франков. Как предполагал идейный вдохновитель строительства, канал должен был быть построен за шесть лет.

Смотрите галерею о Фердинанде Марии де Лессепсе — создателе канала

Саид-паша дал Лессепсу и его потомкам концессию (договор) на эксплуатацию канала в течение 99 лет, а также распорядился выделить для работы на канале 25 тысяч своих подданных.

Разумеется, стройку нельзя было назвать легкой, учитывая работу под палящим солнцем и отсутствие пресной воды. Смертность среди рабочих была весьма велика. Кроме предоставленных египетским правительством рабочих пришлось нанимать также и работников из Европы — всего в строительстве участвовали до 40 тыс. человек.

Да и с финансами в процессе строительства также периодически случались проблемы. Первоначально выделенная на проект сумма 200 млн франков закончилась достаточно быстро. Пришлось брать облигационный заем еще на 166 млн франков, потом еще, и в итоге стоимость канала к 1872 году достигла 475 млн франков. Проект этот буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов — Франции и Англии. Кроме того, английское правительство чинило всевозможные препятствия, опасаясь, что как только Суэцкий канал будет открыт, Англия неминуемо потеряет господство над Индией, а Египет вырвется из-под власти Турции.

Несмотря на все трудности, канал был построен и открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. Первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу из Средиземного моря в Красное, стал корабль под французским флагом «Эгль» («Орел»). С борта корабля французская императрица Евгения и идейный вдохновитель проекта Фердинанд де Лессепс, которого по возвращении во Францию объявили национальным героем, приветствовали толпы людей, обступивших канал с двух сторон. Всего в Порт-Саид прибыла эскадра из 48 украшенных флагами кораблей.

Смотрите галерею «Строительство Суэцкого канала»

Торжества

Открытие канала проходило с большой помпой. Никогда раньше Египет не знал таких торжеств и не принимал такое количество высоких европейских гостей. К открытию в Каире готовились как к большому празднику. На песчаной отмели были построены три павильона: средний предназначался для почетных гостей, слева стоял голубой павильон для христианских богослужений, справа — зеленый, для мусульманских. Были приглашены высокие гости — на торжественной церемонии открытия присутствовали императрица Франции Евгения (супруга Наполеона III), император Австро-Венгрии Франц Иосиф I с министром-президентом венгерского правительства Андраши, голландский принц с принцессой, прусский принц и другие высокопоставленные персоны. Были на торжествах и деятели искусства — писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье, Генрик Ибсен. Российскую делегацию в 1869 году возглавлял Великий князь Михаил, посол в Турции граф Николай Игнатьев, писатель Владимир Соллогуб, художник Иван Айвазовский и другие.

Всего в этот знаменательный день радость египетских правителей по случаю открытия канала разделили шесть тысяч гостей. Праздничный обед для них готовили 500 поваров, а подавали его тысяча лакеев.

Что касается культурной программы, то и тут египетский правитель не ударил в грязь лицом — он хотел удивить гостей, и ему это удалось. Праздник открыл парад гвардии хедива Исмаила, а вечером в Порт-Саиде был устроен большой праздничный бал и невиданный фейерверк, который, кстати, чуть не спалил дотла город. Великие пирамиды освещались магниевыми лампами. Празднование длилось семь дней и ночей и обошлось Исмаилу-паше почти в 28 миллионов золотых франков.

Смотрите галерею «Суэцкий канал в прошлом»

Опера «Аида»

В преддверии торжеств за шесть месяцев был построен один из первых не только в Египте, но и вообще на Африканском континенте публичный оперный театр. Открыть театр планировали премьерой оперы. Для создания произведения, достойного масштаба предстоящего события, обратились к знаменитому итальянскому композитору Джузеппе Верди. Однако Верди отказался, сообщив, что он не может творить по заказу, и новый театр пришлось открывать оперой «Риголетто», принадлежащей перу это же композитора. Тем не менее кладовая мировой культуры все же пополнилась шедевром — оперой «Аида», написание которой все-таки оказалось связано с открытием Суэцкого канала.

Вице-король Египта не расстался с мыслью заказать новую оперу у Верди. Через директора Оперы Парижа композитору предложили сценарий, созданный французским египтологом Огюстом Мариеттом по египетским мотивам. При этом директор сообщил Верди, что, в случае отказа, египтяне намерены обратиться к немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Тут уж великий и тщеславный Верди устоять не смог. Однако заломил кругленькую, небывалую по тем временам для музыкального произведения сумму за свое произведение — 150 тысяч франков. И в ноябре 1870 года «Аида» была полностью готова. Премьера ее на сцене Оперного театра Каира состоялась, однако, не в январе 1871 года, как планировалось, а 24 декабря 1871 года. С тех пор опера считается одним из самых выдающихся произведений мирового искусства и не сходит с мировых подмостков.

Суэцкий канал сегодня

Ранее канал принадлежал Всеобщей компании Суэцкого канала, которой владели англичане и французы. В 1956 году состоялась его национализация, и Суэцкий канал стал принадлежать Египту, а управление делами канала было возложено на специальный административный орган.

Стоимость прохода судов через Суэцкий канал зависит от ряда показателей: тоннажа и осадки судна, высоты палубного груза, даты подачи заявки и других факторов. В среднем цена устанавливается в пределах от 8 до 12 долларов за тонну. Так, общая стоимость прохода большегрузного судна может достигать от 160 тысяч до 1 миллиона долларов США. Тем не менее владельцы транспортных средств предпочитают канал как более безопасный и короткий путь, так как перспективы потерять время, огибая Африку, а также риск попасть в руки пиратов для них малопривлекательны.

На сегодняшний день канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам некоторых специалистов, он даёт стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем в настоящее время позволяет получать стремительно развивающаяся в стране инфраструктура туризма.

В нынешнем году 6 августа в Египте была торжественно открыта вторая «нитка» Суэцкого канала, построенная всего за год. Первым по новому руслу канала было пущено старинное судно — круизная яхта президента Египта «Аль-Махруса», которая открывала первый Суэцкий канал в 1869 году. В торжествах от России участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев. На этот раз легендарная опера «Аида» все же прозвучала для гостей церемонии со сцены Каирского театра.

Как отметили некоторые эксперты, России удвоение египетского канала в перспективе невыгодно, поскольку Москва уже сейчас лоббирует конкурирующий проект Северного морского пути. С открытием нового русла Суэцкого канала власти Египта рассчитывают увеличить его пропускную способность с 47 до 97 судов и сократить время ожидания с 18 до 11 часов. К 2023 году доходы от канала, по расчетам египетских экономистов, вырастут почти втрое — до 13,5 млрд долларов.

Смотрите галерею «Суэцкий канал в наши дни»

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