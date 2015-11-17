



sandramiszczak.boo.pl Порт-Саид в наши дни

Британский империализм обслуживали целые поколения лучших в мире бюрократов, инженеров, военных, исследователей, писателей, политиков и мыслителей. Но в итоге и он проиграл.

Потому что этот самый лучший и развитый британский мир — был миром расизма и несправедливости. И поэтому он погиб. По иронии истории, Британскую империю похоронила не только борьба Индии за независимость, но более всего — жёсткая рука бывшего и строптивого британского ученика: Соединённых Штатов Америки. Именно США после Второй мировой войны превратили своего верного союзника в обанкротившегося бедного родственника и лишили его всего, что делало империю — империей.

Предпоследним актом агонии Британской империи стала утрата ею Суэцкого канала. Последним, возможно, станет утрата ею Фолклендских (Мальвинских) островов.

Смотрите галерею «Строительство Суэцкого канала»

17 ноября 1869 года состоялось торжественное открытие Суэцкого канала — важнейшей транспортной артерии, соединившей Европу и Индию, по которой до сих пор проходят 7−10% мировых грузов ежегодно. Постройка Суэцкого канала заняла 11 лет, унесла тысячи жизней рабочих, обогатила строителей и инвесторов. Сам канал, позволяющий сократить путь из Средиземного в Красное море или обратно на 8000 километров, неоднократно становился предметом спора между государствами. Споры эти решались как дипломатическими, так и военными методами.

Смотрите галерею о Фердинанде Марии де Лессепсе — создателе канала

Геополитика — одна из самых стабильных дисциплин. Характеристики территорий меняются так медленно, что часто можно проследить одни и те же тенденции на протяжении многих веков и даже тысячелетий. К таким закономерным тенденциям относится и стремление к облегчению доставки товаров из Индийского океана в Средиземное море.

Польза, которую можно получить, создав судоходный путь «из греков в индусы» была ясна задолго до Наполеона Бонапарта, который «оживил» эту тему во время своего похода в Египет в последние годы XVIII века. Первый аналог и предок современного Суэцкого канала был построен египтянами, по одним данным, около 25, по другим — 38 веков назад. После этого он был неоднократно разрушен, восстановлен и снова разрушен.

Суэцкий перешеек — одно из немногих мест на планете, где человек сам создал геополитические параметры территории, меняя по своему желанию облик будущего данного региона и всего мира. Суэцкий канал не был первым в новом времени и новейшей истории примером активного и непосредственного вмешательства человека в географию, но стал первым вмешательством такого гигантского масштаба и значения.

Смотрите галерею «Суэцкий канал в прошлом»

XIX и XX века были веками владычества человека над природой. Отличным примером этой идее служит как Суэцкий канал, так и его духовный наследник в Панаме. В XXI веке человечество всё дальше отходит от идей модерна, упиваясь утопическим мечтаниями о зеленой экономике и не видя за ними манипулирующую руку сильных мира сего. Можно только радоваться, что принципы экологически выверенного сосуществования и сохранения природы любой ценой не застили умы людей раньше, ведь тогда мы не имели бы возможности пользоваться грандиозными достижениями человека эпохи модерна.

Смотрите галерею «Суэцкий канал в наши дни»

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