Каждый год латвийская полиция безопасности публикует отчеты о своей деятельности по защите государства. Кто главные фигуранты отчетов, за которыми нужен постоянный полицейский присмотр? Конечно, активисты русских организаций. От добровольцев, поехавших на помощь Донбассу, до тишайших «лоялистов», не забывающих нацепить красно-бело-красную ленточку в дни национальных праздников.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

А где же сторонники «Исламского государства»? Может быть, их просто нет в Латвии? Оказывается, они есть, и число их растет. Это не я придумал, об этом сообщил глава полиции безопасности Нормунд Межвиетис. Цитирую агентство LETA: «Межвиетис признал, что некоторые представители общины мусульман Латвии на данный момент находятся на территории «Исламского государства», к тому же поступает информация о все новых желающих отправиться воевать в рядах ИГИЛ. При этом Полиция безопасности не имеет права запретить им поездку, так как это нарушило бы демократическое право на свободу перемещения. Однако потенциальных сторонников радикального ислама вызывают на переговоры, чтобы постараться изменить их намерения»

Если перевести слова шефа ПБ с политкорректного на русский, то получается, что в Латвии действует ячейка «Исламского государства», вербующая сторонников для отправки в Сирию и Ирак. И у полиции якобы нет законных рычагов эту деятельность пресечь. Только профилактика, уговоры… Которые для фанатика, как мертвому припарки.

На самом деле рычаги есть. Я хорошо помню, с какой не-балтийской резвостью, в экстренном порядке, за два парламентских чтения (при стандартных трех) принимали дополнения к 77-й статье уголовного закона. Дополнения, позволяющие осудить на срок до 10 лет лиц, участвующих в незаконных вооруженных формированиях за пределами Латвии. И не только непосредственных участников, но и вербовщиков, агитаторов, инструкторов, финансистов, снабженцев и т.п.

В общем-то, и тогда было понятно, что поправки нацелены исключительно против тех, кто помогал Донбассу. Но сегодня это уже доказанный факт. Статья 77 применена к пяти добровольцам, служившим или продолжающим служить в вооруженных силах ДНР и ЛНР, а со сторонниками ИГ ведутся деликатные переговоры.

Спецслужбы ловят российских «шпионов» и «террористов» (вспомним дело нацболов Куркина и Попко), не отстает и армия — готовится к гибридной войне с Россией. Чуть ли не ежедневно проходят международные учения, всегда примерно с одной и той же типовой легендой: в Латвию с востока вторглись «зеленые человечки» и при поддержке местных сепаратистов захватили кусок территории. Как раз в эти дни отрабатываются совместные действия латвийской армии и британских военных из натовского корпуса быстрого реагирования. В штабе учений, размещенном на авиабазе Лиелварде, побывали даже члены правительства, их тоже обучали — как действовать в случае российского вторжения. В тренировках по подавлению «русского бунта» участвует и размещенный в Латвии американский спецназ.

Но никаких тренировок не проводится на тот случай, если в Латвию вторгнутся совсем другие человечки, совсем с другого Востока, с поясами шахидов. На этот счет царит абсолютная беспечность, а зря. Рига, конечно, не такой лакомый город для террористов, как Париж, но всякое может быть. Это ведь не гипотетическая война с Россией, а совершенно реальная война без границ, в которой противник может выбрать любое место для нанесения удара. То, которое ему покажется наиболее удобным с точки зрения уязвимости и максимального медийного эффекта.

И, угадайте с трех раз, какая страна первой предложит помощь, если, не дай бог, теракт произойдет в Латвии? Само собой, Россия. И я даже думаю, что Латвия примет эту помощь. Даже глава МИД Ринкевич, не желающий сегодня пускать в страну ансамбль песни и пляски Александрова, тоже будет «за». Потому что станет очень-очень страшно, по-настоящему.

В Латвии, как в капле воды, отражается вся циничная двусмысленность отношения Запада к России и русским. Без русских не обойтись, когда надо тушить пожар, будь то Гитлер или ИГ. Но при этом, вопреки здравому смыслу, они все равно остаются главной угрозой.