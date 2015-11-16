



Иван Шилов ИА REGNUM

Теракты в Париже — это доказательство идеологизированности ислама и слабости Европы, заявил в интервью польскому католическому информагентству Katolicka Agencja Informacyjna архиепископ Лодзи Славой Глуджь. Он назвал произошедшие события «огромной проблемой для всей Европы», которая требует заново вернуться к вопросу о беженцах. По мнению монсеньора, гуманитарная составляющая важна и необходима, но сегодня Европа демонстрирует свое бессилие, выглядит ослабленной, как никогда раньше, и потому сейчас нужны «смелые политические и военные решения». При этом архиепископ подчеркнул, что решение этой «драматической ситуации» зависит от президента США Барака Обамы и США. «Это ведь США начали так называемую «арабскую весну», плоды которой мы сейчас пожинаем», — пояснил Глуджь, напомнив, как папа Римский Иоанн-Павел II накануне начала войны в Ираке предупреждал американского президента Джорджа Буша-младшего о возможности раскручивания «спирали ненависти».

Критика польским архиепископом действий Вашингтона на Ближнем Востоке, а именно так интерпретировали ее некоторые польские эксперты, для Католической церкви не является событием новым или неожиданным. Святой престол и епископат неоднократно озвучивали свою позицию по этому вопросу, с особым неприятием оценивая «арабскую весну» и те последствия, которые она принесла региону и миру. Вместе с тем, если смотреть относительно одной лишь Польши, слова монсеньора Глуджя выглядят диссонирующими в контексте политических изменений в этой стране, произошедших за последний год. Партия «Право и Справедливость» (PiS), выигравшая президентский дворец Бельведер и сформировавшая новое правительство, неизменно позиционировала себя как силу, которая в формуле «евроатлантическое сотрудничество» упор делала на вторую часть — «атлантическое». PiS называли и называют «проамериканской» партией, ее спикеры до сих пор ни разу не давали повода сомневаться в этом и выстраивали в данной парадигме свою программу и поведение. Однако последние заявления членов кабинета министров от «Права и Справедливости» заставляют задуматься, насколько ее риторика о тесной ставке Польши на США и обратной взаимности сегодня соответствуют действительности.

Когда PiS активно выступала против введения обязательного квотирования по размещению странами-членами Европейского союза беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, было понятно, что это политический удар по Берлину и персонально по немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Столь же понятно было, что это представляет риск для Варшавы, которая, с одной стороны, создавала препятствие и затруднения канцлеру и провоцировала ответную реакцию немцев по важным для поляков вопросам общеевропейской политики, например, климатическим вопросам, с другой стороны, поляки сами исключали себя из числа участников «переговорных столов», сокращая до минимума дискуссионные темы. Но тем, кому не о чем говорить друг с другом, незачем и уважать друг друга. А Польша как раз настаивала на том, чтобы к ней ключевые страны Евросоюза и Брюссель проявляли повышенное уважение. В важнейшем для варшавского политического салона вопросе о размещении дополнительного воинского контингента НАТО на польской земле, строительстве постоянных баз Североатлантического альянса или, на худой конец, американских баз, открыто декларировался принцип: Польша не «второй сорт». Борясь за признание себя «первым сортом», Варшава активно разыгрывала украинскую карту. Помимо активной пропаганды тезиса об опасности России для Польши, в ход шли идеи о необходимости трансформации нормандского формата по урегулированию гражданской войны на Украине, подключения к нему как Вашингтона, так и самой Варшавы.

Между тем, американцы, что признают сами поляки, и ранее неохотно реагировали на подобные предложения. А после терактов в Париже, во время саммита G20 в Турции, президент США Барак Обама еще раз подтвердил отсутствие у Вашингтона желания заниматься Украиной. В ходе встречи на полях саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер, как сообщал Белый дом, заявил о поддержке реализации Минских соглашений, а также лично выразил соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью людей в авиакатастрофе А321 в Египте. Стороны согласились о необходимости перемирия в Сирии и сошлись во мнении, что политические изменения в этой стране местные жители должны проводить без постороннего вмешательства. В целом, отмечается в заявлении Белого дома, дискуссия Путина и Обамы была конструктивной. Таким образом президент США еще раз дал понять, что урегулирование конфликта на Украине есть сугубо европейская проблема, а указанием на Минские соглашения очертил круг участников переговорного процесса Берлином, Донецком, Киевом, Луганском, Москвой и Парижем. Варшавы здесь не просматривается. Поэтому когда новый министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что он будет развивать военное сотрудничество с США, что, как считают некоторые польские издания, реально потому, что «Америка осознает опасность на восточных рубежах НАТО со стороны РФ и хочет этому противодействовать», такая трактовка выглядит лукавством. Это первое.

Второе. Главный стол в политическом казино, где разыгрываются в настоящее время самые крупные ставки, окрашен в ближневосточные цвета. «Исламское государство» (ИГ — структура, запрещенная в России) приобретает статус «мирового зла». Между ведущими мировыми державами идут переговоры и интеграционные процессы, создаются тактические коалиции и временные союзы, которые, впрочем, со временем могут перерасти в какие-либо постоянные форматы по выработке, принятию и реализации важных решений планетарного характера. В 2000-х годах во время операций США в Ираке и в Афганистане по мере своих возможностей Польша принимала участие в операциях против экстремистов. Но сегодня ее за ближневосточным столом нет и, судя по польской дипломатии, не ожидается. По словам главы МИД Польши Ващиковского, армии европейских стран не должны принимать участие в сирийском конфликте, одной из причиной чего является конфликт на Украине. Как цитирует слова министра Зарубежная служба Польского радио, «через месяц закончится Минское перемирие, и не известно, в каком направлении будет развиваться ситуация, произойдет ли эскалация конфликта? Поэтому мы нуждаемся в каждом солдате, который бы охранял наши границы». Но тогда возникает вопрос: где и по каким вопросам Польша собирается вести диалог с США? Похоже, что ответ на него пока отсутствует. Тем временем, британская газета Financial Times приводит мнение бывшего главы МИ-6 Джона Сойерса, который призывает Европу к единению и прогнозирует, что следующий теракт может произойти в Великобритании или Германии, а «Исламское государство» грозит, что после Парижа придет очередь Вашингтона. На земном глобусе формируется новая политическая карта, однако на ней Варшава сама задвигает себя в дальний угол.