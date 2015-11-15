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Цены на нефть, судя по всему, вошли в новую стадию падения.

Стоит отметить, что еще год назад практически все официальные лица в РФ, так или иначе связанные с вопросами энергетики, дружно заявляли, что падение цен на нефть — это ненадолго и скоро цена вернется минимум к уровню $80 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent закончили снижением восьмую торговую сессию подряд, чего нефтяной рынок не видел почти год. Контракты с поставкой в декабре, срок обращения которых закончился в пятницу 13-го, опускались до отметки 43,57 доллара. Баррель легкой техасской нефти WTI падал до 40,22 доллара. Стоимость нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже 40-долларовой отметки. Пробила критический рубеж в 40 долларов за баррель и российская экспортная нефть Urals. По данным «Наанс-медиа», стоимость Urals на условиях FOB Приморск опустилась до минимальных в этом году 2510 рублей, что по курсу ЦБ на пятницу, 13 ноября, составляет 38,37 доллара.

Причем российский Urals падает более стремительно, чем Brent.

Основная причина этого — необходимость давать дополнительные скидки традиционным клиентам на фоне попыток саудовских производителей нефти зайти на традиционные российские рынки сбыта нефти.

Первой из целей саудовской нефтяной экспансии в Европе стала Польша. В порт Гданьска в сентябре этого года пришла первая партия саудовской нефти .

КСА явно помимо политических целей (наказать Россию за ее позицию в сирийском конфликте) преследует и экономические — вернуться на нефтяной рынок Европы. Когда-то он был одним из основных для саудовского нефтяного экспорта, но потом СССР смог предложить европейским потребителям более выгодные условия поставки нефти.

Сейчас на Европу приходится около 70 процентов всего российского экспорта нефти, при этом в 2013 году поставки из Саудовской Аравии во Францию составили примерно 1,3% от общего объема экспорта королевства. На долю Испании в том же году пришлось 1,1%, Италии — 1%, Нидерландов — 0,68%, Германии — 0,29%, Великобритании — 0,26%, Греции — 0,22%, всех остальных стран Европы — 6,6%.

Несмотря на то, что есть некоторые технические проблемы (большинство НПЗ в Восточной Европе технологичеки привязаны к российской высокосернистой нефти), Саудовская Аравия явно хочет забрать себе существенную долю европейского рынка и это прежде всего бизнес.

К таким действиям Эр-Рияд подталкивают сразу несколько факторов.

Первое — так и не удалось подорвать основы американского сланцевого бизнеса и убрать американскую сланцевую нефть с рынка.

Добыча нефти в США на неделе, завершившейся 6 ноября, увеличилась на 25 млн. баррелей в сутки — до 9,185 млн. баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. При этом запасы нефти в США растут уже несколько недель. В среднесрочной перспективе США могут выйти на мировой рынок с избытками своей нефти, что еще больше увеличит профицит предложения на этом рынке.

ОПЕК также включился в гонку за повышение добычи. Глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил о планах картеля продолжить наращивать добычу, сообщает Bloomberg. По словам аль-Бадри, ОПЕК намерена довести свою долю на рынке до 40%. Согласно последнему докладу организации, по итогам сентября на ОПЕК приходилось 33,5% от общемирового производства нефти и 33,9% от ее потребления (31,5 млн из 92,86 млн баррелей в сутки). Таким образом, чтобы довести свою долю на рынке до 40% ОПЕК должна увеличить добычу на 5,6 млн баррелей в сутки (18%) — до 37 млн баррелей. В следующем году ОПЕК прогнозирует мировой спрос на нефть в 94,11 млн баррелей в день, на свою нефть — в 30,8 млн баррелей. Он также добавил, что картель намерен сделать все необходимое, чтобы позволить Ирану занять место на рынке после снятия санкций.

И последняя фраза самая неприятная для Эр-Рияда.

Немного истории: Иран лишился права экспортировать нефть на рынок ЕС и в США в 2012 г., когда были наложены санкции США и ЕС. Иран попытался переориентироваться на восточные рынки, прежде всего Индию и Китай. Под влиянием санкций, введенных в середине 2012 года, Иран был вынужден сократить поставки нефти за рубеж на 50 процентов (примерно до уровня 1,1−1,3 миллиона баррелей в сутки). Произошел и резкий спад объемов добычи нефти в ИРИ: по данным The Financial Times, в июне 2012 года среднесуточный объем добычи углеводородов в Иране упал до 3,2 миллиона баррелей, что является минимумом с 1992 года. В 2011 году страна в среднем извлекала 3,7 миллиона баррелей в сутки, а в середине 2000-х этот показатель составлял 4,2 миллиона баррелей.

В декабре же 2014 года объем добычи нефти в Иране составил всего 2,765 млн. баррелей.

Согласно же последним данным Управления энергетической информации США, во втором квартале 2015 года объем добычи нефти в Иране без учета газового конденсата вырос на 20 тыс. баррелей и превысил 2 млн. 820 тыс. баррелей в день. По прогнозам, после отмены санкций добыча сырой нефти в Иране снова достигнет уровня в 4 млн. баррелей в день. При этом министерство нефти намеревается после выполнения специальной пятилетней программы довести объем добычи нефти и газового конденсата до 5,7 млн. баррелей в день.

Иран и КСА уже сошлись в жестком нефтяном противостоянии и от его исхода чуть ли не в решающей степени будет зависеть вопрос о контроле над всем регионом, да и во многом лидерство в мусульманском мире.

И в этом противостоянии и Тегеран, и Эр-Рияд готовы вовсю использовать демпинг на нефтяном рынке. Эти же методы захвата рынка готов использовать и Ирак (по сути сейчас союзный шиитскому Ирану).

По сообщениям того жe Bloomberg, недавно Ирак загрузил и отправил в США рекордную партию нефти. 10 супертанкеров с 19 млн. баррелей на борту станут крупнейшей поставкой иракской нефти в Штаты с июня 2012 года. Кроме того, в среду Ирак объявил о новых скидках на свою нефть. Тяжелые сорта будут продавать с максимальным дисконтом с марта — 5,25 доллара к бенчмарку. Это почти вчетверо больше, чем у Саудовской Аравии, которая предлагала скидку в 1,25 доллара в ноябре.

Так что ждать революционных решений о сокращении добычи от саммита ОПЕК 4 декабря вряд ли приходится. ОПЕК может быть парализована конфликтом между КСА и Ираном и все активнее поддерживающим его Ираком.

Может ли сейчас Москва как-то повлиять на мировой рынок нефти?

Все-таки Россия делит первое-второе места по добычи нефти с КСА.

К сожалению, рычагов воздействия на нефтяной рынок у РФ сейчас немного.

РФ не может ни односторонне сократить нефтедобычу (по словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия также не собирается снижать добычу нефти и ориентируется на 525 миллионов тонн в год), ни включиться в демпинговую гонку.

Себестоимость добычи в России много выше, чем в Саудовской Аравии и Иране. Представители российских НК уже заявили, что для многих из них падение цен на нефть ниже $50 за баррель сделает добычу нерентабельной.

В том можно увидеть лоббирование новой волны девальвации российского рубля, хотя сейчас и российские власти говорят о необходимости изъятия у НК девальвационного дохода.

Некоторые западные аналитики заявляют, что российская нефтянка в 2016 году столкнется с падением добычи из-за невозможности использовать западные технологии при добыче так называемой «тяжелой» нефти.

В таком случае российская экспортная доля очень быстро будет занята производителями из Ирана, поскольку иранская нефть по своему составу схожа с российской.

И ждать от Тегерана (несмотря на общие интересы России и Ирана в Сирии) каких-либо уступок Москве и понимание сложности российской ситуации не приходится: иранским властям сейчас критично нужно поднимать валютные доходы от экспорта нефти и газа как для модернизации своей собственной промышленности.

России сейчас следует готовиться жить несколько лет при относительно низких ценах на нефть (текущая цена на нефть Urals сейчас на уровне декабря 2004 года) и радикальный пересмотр бюджета РФ просто неизбежен (де-факто это признали и в Министерстве финансов РФ). С другой стороны у России появляется наконец-то шанс слезть с пресловутой «нефтяной иглы».

Но для этого от российских властей требуется совершенно другая программа экономического развития.