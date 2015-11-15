Как стало известно ИА REGNUM из своих источников в Анкаре, глава турецкой разведки (MIT — Milli Istihbarat Teskilati) Хакан Фидан может быть назначен послом Турции в США. При этом они считают, что оценивать такое должностное перемещение Фидана было бы правильнее в формате дилеммы «либо подальше от эпицентра событий, либо ближе к нему». Первые признаки того, что в треугольнике глава MIT — президент Турции Реджеп Эрдоган — премьер-министр Ахмет Давутоглу возникли какие-то проблемы, стали проявлять себя еще в начале 2015 года, когда Фидан подал в отставку, по его словам, «для участия в парламентских выборах», которые были назначены на 7 июня». Считавшийся одним из самых преданных президенту людей, начальник турецкой разведки не согласовал свое решение с Эрдоганом. «Наш брат, вероятно, планирует стать депутатом или занять другую должность, а может быть, рассчитывает на иные данные ему обещания, — так прокомментировал эту акцию президент. — В целом его просьба об отставке кажется мне нецелесообразной, но, к сожалению, он придерживается другого мнения».

diken.com.tr Реджеп Эрдоган, Ахмет Давутоглу и Хакан Фидан

Отсюда складывалось ощущение, что премьер Давутоглу, в руках которого (согласно Конституции) сосредоточены главные властные полномочия, по словам Фуата Авни, хорошо осведомленного источника в турецком правящем классе, заполучив в свою команду информированного главу разведки, намерен вырвать из рук Эрдогана политическую инициативу в решении главных вопросов во внешней политике, а во внутренней — испортить президенту «игру» с Рабочей партией Курдистана (РПК), находящимся в заключении Абдуллахом Оджаланом, а также «Союзом сообществ Курдистана» (КСК). Став главой правительства и правящей партии, Давутоглу до парламентских выборов 7 июня проводил «кадровую чистку», назначая на освободившиеся вакансии в правительстве своих людей. Ранее он в альянсе с Эрдоганом «задвинул» президента Турции Абдуллу Гюля, который высказывал намерение «вернуться в партию», но при условии, что его выберут председателем Партии справедливости и развития (ПСР). В противном случае он якобы грозился создать собственную политическую силу и уйти в оппозицию к обоим лидерам. Давутоглу заявил, что не намерен менять руководство ПСР, хотя, согласно проведенным закрытым социологическим опросам, 76% членов правящей партии желали видеть на посту премьера Гюля и только 1% поддержал Давутоглу.

Директор Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай отмечал, что «между соратниками по партии — Эрдоганом, Давутоглу и Гюлем — наметился раскол, который будет в дальнейшем усугубляться». По его словам, «назначение Давутоглу премьер-министром пошло вразрез с чаяниями других фракций внутри ПСР, и ему будет сложно, с одной стороны, удержать единство в партии, с другой — вести свою игру с президентом, с третьей — выдерживать удары оппозиции». Проправительственная газета Yeni Şafak отмечала, что «ресурс политической гармонии между премьер-министром и президентом имеет ограниченный характер». В битве за Фидана Эрдоган одержал победу, но превратил его в заложника ситуации, когда убедил отказаться от идеи стать депутатом. За этим шагом сразу же последовал приказ премьер-министра Давутоглу вновь назначить Фидана главой MIT. После парламентских выборов 1 ноября ПСР вернула себе большинство в парламенте и получила возможность сформировать однопартийное правительство. Но Эрдоган продолжает держать премьер-министра на «коротком поводке». И сегодня в Турции на этой почве разгорелся «свежий» скандал.

По Конституции, на форматах уровня саммита G20, который проходит в Анталье, страну должен представлять не президент, а глава правительства, как и было на предыдущей встрече «двадцатки» в Австралии. Оппозиционные СМИ и некоторые политики обвинили Эрдогана в попытке узурпировать власть и взять на себя больше полномочий, чем положено по закону. Более того, как сообщает турецкое агентство CIHAN, президент оказывает решающее влияние на формирование нового правительства. В этой связи газета Meydan уточняет, что Давутоглу «предоставил президенту пустой бланк состава кабинета, куда он внесет имена «своих» людей, а оставшиеся пустые места будет заполнять сам премьер». В таком контексте слухи о назначении Фидана послом Турции в США не лишены оснований.

Тогда возникает вопрос: какие задачи при этом решает Эрдоган?

1. Если придерживаться версии израильских СМИ, согласно которой Фидан в разное время оказывал определенные услуги Ирану, то президент готовится к реализации проекта, изложенного весной 2015 года в интервью телеканалу France 24: Тегеран не должен доминировать в регионе, что ограничивает востребованность Турции в качестве союзника со стороны других региональных государств. Сейчас Иран выигрывает игру с Анкарой со счетом 4:0, так как трудно назвать какую-либо арабскую столицу, которую можно было бы подозревать в следовании влиянию Турции. В таких промахах можно обвинять Фидана, поскольку он курировал участие Анкары в «арабской весне», в результате чего Турция испортила отношения с Израилем и такими арабскими странами, как Сирия и Египет.

2. С учетом того, что урегулирование отношений, налаживание сотрудничества Ирана с Россией вызывает чувство озабоченности или зависти в Турции, она, как участник венского процесса по сирийскому урегулированию, может сменить позицию в вопросе Сирии, отказаться от стремления на первом этапе добиваться свержения режима Башара Асада. Кстати, Фидан считается архитектором политики Анкары в отношении Сирии и координатором оказания помощи противникам сирийского президента.

3.Турции предстоит сдавать «курдский экзамен», но так, чтобы курды стали противниками, а не союзниками «шиитской оси» Тегеран-Багдад-Дамаск.

4. Меняется тактика и стратегия борьбы Турции с «Исламским государством» (ИГ — структура, запрещенная в России). В Анкаре понимают, что многие ее граждане поддерживают ИГ. Раньше власти делали вид, что не замечают радикальные действия «Исламского государства», но сейчас джихадисты призывают граждан Турции «восстать и скинуть сатану». Самое время искать виноватых. Недавно в Wall Street Journal появилась публикация, где ключевым виновником за происходящее персонально обозначен глава MIT, названный «главной действующей силой» в организации мятежа против сирийского режима, которого бывший посол США в Турции Джеймс Джеффри называет «лицом нового Ближнего Востока». Американцы указывают, что MIT под руководством Фидана действовала как «дорожный полицейский», пропуская через пограничные пункты оружие и подкрепление сирийским мятежникам.

5. Эрдоган пытается не только избавиться от осведомленного разведчика, но и передать его под американский контроль, так как он для Вашингтона выполнял немало «черной работы» в выстраивании контактов с силами, противостоящими Асаду. Как отмечает турецкий публицист Ченгиз Чандар, организация «Джабхат ан-Нусра» была основана при поддержке турецкой разведки. Анкара даже назвала решение Госдепартамента США объявить данную организацию террористической в декабре 2012 года неоправданным и «преждевременным». Но, по мнению Чандара, ошибка Фидана заключается в том, что такая позиция превратила сирийских курдов во врагов Турции.

Так что если глава турецкой разведки действительно переберется в США, это будет означать стремление Эрдогана выступить уже в новом политическом облике, признавая, что прежняя политика Анкары не только потерпела полный крах, но и угрожает самой Турции. Но удастся ли ему легко выйти из «чужой игры», превратив Фидана в «козла отпущения грехов», сказать сложно. США тоже умеют быстро сбрасывать отыгранные карты.