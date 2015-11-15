



Иван Шилов ИА REGNUM Россия 45 дней в Сирии

45 дней — вполне достаточный срок для подведения неких промежуточных итогов российской военной кампании в Сирии. Предлагаю предельно кратко перечислить факты, разделив их по двум направлениям — военные и дипломатические.

Военные

ВКС РФ, действуя одним сводным авиаполком, смогли реально переломить ситуацию в целом государстве третьего мира. Далеко не самом маленьком. САА сегодня обладает безусловной стратегической инициативой — на 14 ноября даже те попытки контратаковать, что были предприняты террористами, полностью прекратились.

САА, НСО и отряды, контролируемые КСИР ИРИ (аль-Кудс), наступают по всем направлениям, уже возвращены две авиабазы, отбиты многие сотни квадратных километров территорий и десятки деревень, городов и гор. Дамаск, Дераа, Алеппо, Латакия, Западная Хама, Восточный Хомс — вот список направлений наступательных операций САА и союзников.

Отряды контролируемые аль-Кудс — Катаеб Хезболла (батальоны Хезболла), Харракат Нуджаба (Движение Божьих дворян), Лиуа Абу аль Аббас (бригада Аббаса), Ливанская Хизбалла и афгано/иранский отряд ополчения Firqa Fatayyemoun — в основном шиитские (кроме афгани — белуджи — кочевой народ этнически, близки персам, но сунниты). Так вот — ливанцы, иракцы, иранцы и афганцы себя показали очень неплохо, ну и аль-Кудс в роли кураторов и офицеров штаба, также справляются с работой.

При этом иранцы несут большие потери в командирах — это связано еще и с тем, что у шиитов, тем более таких религиозных, кто служит в КСИР, образ мученичества является идеальным. Они не боятся смерти и потому принцип — быть первым и делай как я — для офицеров и генералов КСИР норма.

Ополченцы Сирии — боеспособность их низкая, в связи с чем принято решение о специальной программе обучения. Выпуск первой группы в Дамаске состоялся только что. Но еще важнее — народ пошел записываться в НСО — национальные силы обороны тысячами. Это факт и очень положительный. Бригада «Войск Тигра» — реальная боеспособная штурмовая часть САА — умеющая воевать и побеждать врага в этой войне, заточенная на ведение сетецентрической войны.

Сирийский экспресс исправно трудится — обеспечивая войска техникой, БК и даже амуницией. Снарядный голод остался в прошлом. С помощью российских спецов ВВС САР значительно увеличили эффективность своей работы — ремонт техники, целеуказания по объектам, очень вероятно, работа идет в полной связке.

Эффективность ТОУ, к сожалению, высока, так что САА обязаны искать решения по защите бронетехники. ПЗРК в руках бандитов так и не возникло, все, что об этом пишут — инсинуации.

Сегодня и можно, и нужно говорить о полноценном обрушении фронта на Юге Алеппо. Допускаю, что темп наступления в ближайшие часы и дни замедлится — САА необходимо закрепиться и отразить попытки контратак, но выход к М5 и почти неизбежная атака на Идлиб и Кефрайю (шиитский анклав) безусловно — отличный результат. Взятие Кувейриса — это настоящий прорыв.

США и их коалиция взялись за ум и начали помогать курдам для развития наступления в Ираке и северо-востоке Сирии. Синджар — взят, трасса Дамаск-Багдад перекрыта.

Небо Сирии практически закрыто ВМФ и ВКС РФ. Про «Калибры» и писать не буду — все понятно. К слову, на днях АПЛ проведен групповой запуск «Булавы» — впервые.

Дипломатические

Создан и начал устойчиво работать венский формат. Его будут расширять. Сам формат строго соответствует нашему запросу, и расширение его также по нашему запросу. Мы уже ищем и находим контакты с умеренными повстанцами — и нам как бы передают информацию по объектам бомбардировок.

До 1 января должна быть проведена венская встреча с участием оппозиционеров и Дамаска. Договоренности о прекращении огня между умеренными и САА пока не достигнуто. Списки умеренных переданы нами остальным партнерам, а США и КСА передали нам для изучения свои списки.

Четко разведены вопросы политического урегулирования и войны с террористами. Они просто не связаны между собой. ИГИЛ и аль-Нусра определены как террористы для всех сторон. И туда еще будут добавлять банды — список открыт. И война с ними будет до победного, и без привязки к Асаду и политическому процессу.

Фактически попытка изоляции РФ на сирийском направлении полностью провалилась. Нас ждут, готовы и хотят общаться, но санкции не снимают. Безусловно, вопрос ЛДНР и Новороссии — ключевой для политики РФ, и его решение будет нашим приоритетом еще не один год. Создана Багдадская Четверка и успешно работает. Координационный центр в Багдаде и Аммане — тоже хороший результат.

Заявление Турции о готовности начала интервенции ее армии в Сирию и создании буферной зоны для боевиков на севере. Одновременно возобновление боевых действий с курдами по всему фронту и относительная победа на выборах в меджлис Эрдогана. Есть большая вероятность того, что теракты в Анкаре и во всей Турции организованны самим Эрдоганом — выгодны они были именно его партии.

Встречи с Владимиром Путиным почти всех игроков региона — президентов САР, КСА, ОАЭ, Израиль, Турция, Кувейт, ИРИ, Иордания, Египет. С руководством Ирака Владимир Владимирович Путин встречался также относительно недавно. В списки не попали Оман, Бахрейн и Катар. Анонсирована поездка В. Путина в Тегеран на газовый ОПЕК.

Асад заявил, что все ключевые проекты в САР будут реализовываться совместно с РФ. Иран готовит с Россией контракт на 7 млрд. долларов под инфраструктурные проекты российских компаний в Иране. Также речь идет о вхождении Ирана в Евразийский экономический союз в ближайшие годы. Не факт, но думаю, САР также может войти в ЕАЭС со временем.