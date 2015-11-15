



Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8 — 14 ноября стали: взрыв российского авиалайнера в Египте говорит о международном заговоре США и Великобритании против Каира и Москвы; религиозные меньшинства в Иране довольны своим положением; американские католические епископы встретились с президентом США Бараком Обамой; австрийский католический фонд Pro Oriente возобновил диалог с Восточными православными церквями; угроза для Польши — просачивающийся сквозь восточную границу хаос из Украины и другое.

Папа Римский Франциск с болью воспринял известия о терактах в Париже, во время которых погибли по меньшей мере 120 человек, передает Radio Vaticana (Ватикан). В интервью для телеканала TV2000 понтифик сказал: «Я глубоко тронут и опечален, такие вещи трудно понять, хотя их сотворили люди. Я молюсь и очень близок к возлюбленному французскому народу, я рядом с семьями жертв и молюсь обо всех них». Папа Франциск подчеркнул, что произошедшее в Париже является «фрагментом третьей мировой войны», которую теперь переживает наш мир. По его словам, «таким вещам нет никакого оправдания — ни религиозного, ни человеческого». 14 ноября Святейший отец направил телеграмму с соболезнованиями архиепископу Парижа кардиналу Андре Вен-Труа.

Религиозные лидеры осудили теракты в Париже, в которых погибли по меньшей мере 120 человек, и призвали молиться за жертв, сообщает La Croix (Париж, Франция). Архиепископ Парижа Андре Вен-Труа пригласил католиков в столицу, чтобы помянуть тех, кто погиб и ранен, вознести молитвы за их семьи и близких. По словам монсеньора, ответом на насилие может стать прием благодати, которая поможет без ненависти и паники воспринимать эти события. Месса по жертвам терактов будет отслужена в воскресенье, 15 ноября, в 18:30 в соборе Нотр-Дам в Париже, ее покажет в прямом эфире один из французских телеканалов.

KATHPRESS (Вена, Австрия): архиепископ Вены кардинал Кристоф Шенборн, который студентом жил в Париже: «Я молюсь за погибших и за всех людей этого города, который так дорог мне, и прошу всех людей доброй воли, независимо от их вероисповедания, присоединиться к этой молитве — утешению в разгар террора и посреди большой неопределенности». Экзарх Венгрии и Центральной Европы митрополит Арсений (Константинопольский патриархат) осудил теракты в самых сильных выражениях и призвал политических и религиозных лидеров сделать все возможное, чтобы остановить терроризм. Catholic Herald (Лондон, Великобритания): архиепископ Глазго Филипп Тарталья написал письмо кардиналу Вен-Труа, сообщив, «я хочу вас заверить, народ Парижа и всей Франции, что вы здесь, в Глазго и всей Шотландии, в наших мыслях и наших молитвах». Архиепископ Вестминстера кардинал Винсент Николс сказал: «Я молюсь о скорбящих. Я молюсь за Париж, что он будет иметь мужество восстановить свое самообладание как один из великих городов мира. Я молюсь за полицию и силы безопасности, которые продолжают свою борьбе с этим безумным злом. Я молюсь также и за мусульманскую общину во Франции, и здесь, в Англии, чтобы они не стали жертвами из-за действий жестоких и безжалостных экстремистов. Пусть Бог благословит Францию». Предстоятель всей Ирландии архиепископ Имон Мартин отметил, что он, «как и многие ирландцы, у которых в Париже есть родственники и друзья, сегодня выражаем нашу солидарность с французской общиной, проживающей в Ирландии». Vatican insider (Турин, Италия): римско-католический епископ Алеппо Абу Хазен говорит о глубокой близости и солидарности сирийцев с жертвами во Франции, подчеркивая при этом, что теракты «требуют серьезного осмысления, а не лицемерных высказываний о феномене терроризма». По его словам, международное сообщество должно вновь обрести единство и, прежде всего, заблокировать источники финансирования террористических групп.

После нападения в Париже лидеры всех крупнейших стран, не колеблясь, использовали самое сильное оружие, которые есть у нас в распоряжении и которого, конечно, так боятся террористы — они выразили абсолютное осуждение их действиям, прибегнув к таким надежным средствам как пресса и социальные сети, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Наряду со словами осуждения они также применили потертые лозунги и пустые обещания. Однако авторы соболезнований боялись как огня указать на источник причин, которые привели к тому, что Париж стал «столицей европейской терроризма». Французский президент назвал нападение «актом войны». Пока это больше слова, трудно оценить, насколько Франсуа Олланд знает об этой проблеме. Войны не выигрываются пропагандой и маршами солидарности. Война означает — если вспомнить Карла фон Клаузевица — продолжение политики другими средствами. Что еще раз показало европейцам «Исламское государство». Медиа заполнены сожалениями и морализаторством. Но, несомненно, становится все труднее придумывать броские заголовки. Сколько еще раз мы все можем быть американцами, испанцами, лондонцами или «Шарли Ебдо»? Жестокая правда заключается в том, что теракты в Франции никого не удивили. Европа уже привыкла к тому, что она перестала быть безопасным местом.

Взрыв российского авиалайнера говорит о международном заговоре с целью наказания Египта, президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и России, рассказал в интервью AsiaNews (Рим, Италия) эксперт по терроризму Самир Гаттас. Для 66-летнего аналитика, который сейчас работает в парламенте, авиакатастрофа самолета и упадок туристической отрасли в Египте есть звенья международного заговора. Он считает, что это удар против России, ее решительности в войне в Сирии против «Исламского государства» и укрепления дружеских отношений между Каиром и Москвой. Установка бомбы, по мнению Гаттаса, одна из версий крушения лайнера. Если так, указывает эксперт, эта бомба слишком сложная, чтобы ее могли произвести в Египте обычные бандиты. Возможно, местный пособник террористической организации и заложил взрывчатку в самолете, но, учитывая, что бомба такого рода нуждается в альтиметре и сложном механизме приведения в действие, изготовили ее явно за границей. США и Великобритания первыми заявили, что падение российского самолета — это теракт. Что, отмечает Гаттас, подтверждает его догадки о существовании международного заговора. Эксперт напоминает, что в январе следующего года исполнится пять лет со дня падения президента Египта Хосни Мубарака. «Я думаю, что будет предпринята попытка коалицией, объединяющей «братьев-мусульман», Турцию, Катар и спецслужбы Великобритании, устроить демонстрации в Египте, чтобы выросла напряженность между силами безопасности и населением, — констатирует Самир Гаттас и добавляет. — Для Ас-Сиси это большой вызов».

После парижских терактов президент Ирана Хасан Рухани отменил запланированный на 14 ноября визит в Ватикан и встречу с папой Римским Франциском. Однако до того «иранское досье» активно обсуждалось католическими средствами массовой информации. По сообщению Agenzia Fides (Ватикан), в преддверии этой поездки в Тегеране в армянской церкви Святого Григория Просветителя прошло совещание представителей христианских Церквей и общин в Иране, а также иных религиозных меньшинств (евреев и зороастрийцев), на котором обсуждался статус религиозных меньшинств в этой стране. В своем выступлении член иранского парламента от армянской общины Карен Ханлари подчеркнул, что эта встреча, в частности, является ответом на попытки «представить в искаженном свете положение религиозных меньшинств в Иране», использовать тему свободы вероисповедания в качестве политического инструмента. Говоря о некоторых зарубежных странах и средствах массовой информации, Ханлари отметил, что те эксплуатируют «религиозные меньшинства в своих целях, чтобы оказать давление на Иран», однако «все должны знать, что здесь религиозные меньшинства пользуются всеми гражданскими правами», а их потребности учитываются властями страны. Депутат иранского парламента от еврейской общины Сиамак Морсадег подчеркнул, что иранский закон «гарантирует права всем». А епископ Армянской апостольской церкви Себух Саркисян, ссылаясь на исход христиан из других стран на Ближнем Востоке, сказал, что сейчас «религиозные меньшинства имеют лучшие возможности решать свои проблемы» в Иране по сравнению с тем, что происходит в остальных частях региона.

Ведущие американские католические епископы встретились с президентом США Бараком Обамой, обсудив с ним ряд вопросов, включая свободу вероисповедания, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). На встрече присутствовали президент Конференции католического епископата (USCCB), архиепископ Луисвилля Иосиф Курц, архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вюрл, генеральный секретарь USCCB монсеньор Ронни Дженкинс, Обама и вице-президент США Джо Байден. «Епископы благодарны за эту возможность вести откровенный диалог», которая «выражает добрую волю, очевидную еще во время визита папы Римского Франциска», говорится в письменном заявлении по итогам переговоров. Среди обсуждавшихся вопросов — религиозная свобода, кризис с беженцами в Сирии и на Ближнем Востоке, преследования по религиозным мотивам, иммиграционная реформа и реформа пенитенциарной системы. Пресс-секретарь американского президента Джош Эрнест на брифинге в Белом доме подчеркнул, что ведение широкого диалога «было намерением президента», чтобы найти «точки соприкосновения» по таким приоритетам как «изменение климата, иммиграционная реформа и, конечно, наши дипломатические усилия в Иране и на Кубе», а также вопросам, «связанным с социальной справедливостью», которая находится в центре внимания как Католической церкви, так и администрации Обамы.

Австрийский католический фонд Pro Oriente возобновил диалог с Восточными православными церквями, передает KATHPRESS. Речь идет о беседах богословов в рамках «Комиссии по экуменическим встречам между Католической церковью и Восточными православными церквями» в Вене. Под последними понимаются Коптская православная, Эфиопская православная, Сирийская православная, Армянская апостольская и Индийская православная церкви. Особое значение для Комиссии обещает приобрести анализ аспектов постоянного преследования и угроз христианскому наследию на родине Восточных православных церквей. Предполагается, что Комиссия будет также заниматься тремя конкретными направлениями: распространением информации по итогам официального диалога; изучением небогословских факторов, которые тормозят сближение Церквей; подготовку будущих поколений экуменического диалога. Постоянными наблюдателями при Комиссии станут богословы из Ватикана и Эчмиадзина.

Руководитель отделения Польского геополитического общества в Жешуве, историк Анджей Запаловский прокомментировал Nasz dziennik (Варшава, Польша) состав нового польского правительства и повестку дня для него. Говоря о внешнеполитических приоритетах, эксперт отметил две главные проблемы. Во-первых, это вопрос нелегальных иммигрантов в Европе, во-вторых, украинцы. Крах государства Украина в вопросах экономики и социальной политики приведет к росту общего хаоса в этой стране. Эти угрозы, по мнению доктора Запаловского, грозят реализоваться уже весной следующего года и вызвать «синергетический» эффект на восточных границах Польши. «В настоящее время мы строим военную инфраструктуру против возможных боевых действий, в то время как в краткосрочной перспективе большую угрозу может представить просачивание сквозь границы хаоса извне, — сказал эксперт. — Меры по предотвращению такого рода угроз танками и ракетными установками могут оказаться недостаточными».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук) подверг критике внесение депутатами Верховной рады Украины поправок в Трудовой кодекс, устанавливающие запрет дискриминации по сексуальной ориентации и гендерной идентичности, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Святое Писание, Закон Божий и основы христианской морали никого не дискриминируют, — сказал архиепископ. — Напротив, слово Божие и Его заповеди являются освобождением, указателем к истинной свободе и стоят на страже достоинства человеческой личности. Опасность заключается в том, что на самом деле термины «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация» становятся опасным прецедентом для украинского законодательства. Может, и сделан шаг вперед в технической процедуре получения безвизового режима, хотя это еще неизвестно, но терминологическая дезориентация в само законодательство внесена. Мне кажется, что в Кодексе законов о труде, прежде всего, нужно было защитить от дискриминации отцовство и материнство. Мы видим, как в наших условиях дикого капитализма беременность женщины, порой, может быть причиной потери работы, а агрессивный бизнес-тайминг и низкая плата не оставляют родителям времени для семьи и детей».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.