



wixstatic.com Мясо глубокой заморозки. Печень индейки. Оптом

На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские сюжеты встречались довольно часто. В Вене заметили активизацию каналов связи между Москвой и Вашингтоном по Сирии, выразили надежду на допуск в Россию европейского сала и отметили ценность исследований генетика из Инсбрука для идентификации останков царской семьи.

Контрнаступление субпродуктов

Европейские министры сельского хозяйства выразили желание в ближайшей перспективе возобновить экспорт в Россию свиного сала и субпродуктов, пишет газета Die Presse. Бельгийская инициатива предусматривает переговоры Еврокомиссии с Москвой по поводу изменения условий продовольственного эмбарго. Издание из Вены отмечает, что ввоз в Россию субпродуктов был запрещен по ветеринарным соображениям еще до принятия контрсанкций. Теперь европейские сельхозпроизводители хотят возобновить экспорт хотя бы тех продуктов, для которых затруднительно найти альтернативный рынок сбыта. Однако на скорое снятие собственных экономических санкций в Брюсселе не рассчитывают. В дипломатических кругах называют «неправдоподобным» сценарий, при котором до конца года будут полностью выполнены Минские соглашения, — именно с ними ЕС связывает вопрос о санкциях. Срок, на который они будут продлены, остается неясным. Наиболее вероятным признается срок в шесть месяцев, до конца июня 2016 года.

Россия и США находят каналы коммуникации

С момента начала российской военной операции в Сирии коммуникация между военными командованиями двух стран заметно улучшилась, передает заявление генерала ВВС США Герберта Карлайла газета Wiener Zeitung. Генерал в частности упомянул о возможности ежедневных переговоров и о существовании горячей линии. По мнению венских журналистов, обе стороны заинтересованы в предотвращении «опасных ситуаций». Этой цели служат достигнутые в конце октября соответствующие договоренности, которые в частности определяют правила для военных летчиков двух стран. Одновременно Wiener Zeitung отмечает, что улучшенная коммуникация не означает принципиального взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном в отношении сирийского конфликта.

Неожиданная смерть в Вашингтоне

Венская Der Standard сообщила своим читателям, что 5 ноября в Вашингтоне в возрасте 57 лет скончался видный российский государственный деятель Михаил Лесин. Австрийских журналистов интересует не столько само трагическое событие, сколько возможность напомнить о некоторых подробностях биографии покойного в их традиционной западной интерпретации. Der Standardделает акцент на том, бывшего российского министра печати не раз обвиняли в ограничении свободы СМИ, а сенатор США Роджер Уикер в 2014 году даже потребовал привлечь его к ответственности за коррупцию и отмывание денег. По некоторым сведениям, Михаил Лесин располагал миллионными накоплениями в Европе и Америке, в частности, в Лос-Анджелесе он владел недвижимостью в размере 28 млн долларов. Стоит отметить, что эти цифры венские газетчики привели из прошлогодних сообщений вокруг инициативы того же сенатора Уикера, опустив подробности комментариев российской стороны.

OMV сражается за «Северный поток»

Австрийский нефтяной концерн OMV в последнее время испытывает серьезное давление из-за своего участия в проекте «Северный поток», пишет издание Wirtschaftsblatt. В этих условиях на помощь компании пришел экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «В непростые времена всегда хорошо иметь рядом с собой того, кто прошел через чистилище политики», — заявил глава OMV Райнер Зееле на энергетической конференции в столичном дворце Хофбург. «Энергия всегда была политизирована. Норвегия и Россия всегда были самыми надежными поставщиками энергии для Европы», — констатировал в свою очередь Шредер. Экс-канцлер считает, что в настоящее время важно расширять партнерские отношения с Россией, ведь речь идет об энергетической безопасности. В то же время, еврокомиссар по энергетическим вопросам Марош Шефчович и председатель австрийского регулятора E-Control Вальтер Болц в один голос утверждают, что существующие транзитные мощности используются не в полном объеме и единственная цель «Северного потока» состоит в том, чтобы убрать Украину с маршрута поставок российского газа в Европу. Глава OMV находит удивительным, что Еврокомиссия пытается помешать осуществлению инфраструктурного проекта. Шредер идет еще дальше и грозит недоброжелателям «Северного потока» судебным разбирательством: «Я уверен, что наша правовая позиция является единственно разумной».

Царские кости

В конце сентября тишина и покой покинули Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, пишет газета Kurier. Судебно-медицинские эксперты и чиновники вскрыли саркофаг Николая II, последнего российского царя, его супруги Александры Федоровны, а также его деда Александра II. Причиной являются сомнения по поводу останков, найденных в 1991 году в Свердловской области и торжественно перезахороненных семь лет спустя. Это были царские кости — таковы первые результаты нового генетического исследования, подтверждающего, в свою очередь, выводы, сделанные инсбрукским генетиком Вальтером Парсоном в 2008 году. Это уже четвертое исследование подобного рода. Инициаторами по традиции выступают скептики из Русской православной церкви. В этот раз для теста ДНК была привлечена российская лаборатория с отечественной техникой и ноу-хау. Венская газета отмечает, что в отличие от первого российского президента Бориса Ельцина, которого церковь недолюбливала за симпатии к либеральным ценностям, историческая преемственность власти является приоритетом для Владимира Путина. Однако, по мнению Kurier, в кристально чистом виде подобная преемственность возможна лишь при благословении РПЦ.