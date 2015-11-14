Вдохновленный прогрессом по Ирану, Европейский Союз примеряет на себя роль «медиатора» в ближневосточном урегулировании. Глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц опасается эскалации «матери всех конфликтов», как он именует палестино-израильский. «Разворот» Соединенных Штатов на тихоокеанский регион, где они заняты предотвращением гегемонии Китая, дает шанс для европейцев. К тому же для США на Ближнем Востоке ситуация в Сирии и Ираке приоритетнее, нежели право палестинцев на суверенитет. Не зря бывший госсекретарь Генри Киссинджер после провозглашения «Исламского государства» заявил, что Израилю не нужно искать постоянного урегулирования, пока ближневосточный хаос не утихнет.

Tribuna.ru Армия обороны Израиля

На другом берегу Атлантики господствуют иные настроения. В конце октября верховный представитель ЕС Федерика Могерини поочередно встретилась с Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом, призывая обе стороны к миру. 11 ноября Еврокомиссия одобряет резолюцию, обязывающую поставщиков из «оккупированных территорий» этикетировать товары в Евросоюз. Тель-Авив воспринимает этот шаг в штыки. Израильский посол в ФРГ Яков Хадас-Хандельсман обвиняет ЕС в подрывании мира: «Если предприниматели под страхом бойкота будут вынуждены переместить производство на основную территорию Израиля, 30 тыс. палестинцев потеряют главный источник дохода». Протоограничительные акции малоэффективны, считают представители ЕП. Шотландский депутат Алин Смит уверен, что не стоит ожидать «прекращения оккупации», когда «самые смелые шаги Брюсселя ограничиваются претензиями по маркировке». Смит обвиняет Евросоюз в «двойных стандартах»: запрещая аналогичные товары из Крыма, в отношении Израиля ЕС ограничивается требованием «лейблов».

В декабре 2014 г. ЕП одобрил резолюцию, допускающую признание Палестинского государства, но «в процессе» и «при благоприятном развитии новых мирных переговоров». Правовой акт не носит юридически обязательный характер. Двоякость позиции ЕС — отражение настроений в Берлине. Германия, как пишет Tagesschau, «из уважения к Израилю и в унисон с США» отвергает признание. Правящая коалиция ХДС/ХСС опасается «эффекта домино», к которому ведет решение Швеции. Парламент Испании и Палата общин Британии требуют свои правительства последовать шведскому примеру. Далее на очереди — Ирландия, Бельгия и Португалия. Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Кипр еще в 1988 г. установили дипломатические отношения с Палестиной. Политика ФРГ обоснована не только внешним влиянием, но и сложившимся статус-кво. Даже сочувствующие арабам немецкие «зеленые» взывают к рационализму. Руководитель Фонда Генриха Белля в Рамалле Беттина Маркс обращает внимание на высокую заселенность палестинских территорий еврейскими поселенцами: «Где же тогда должно появиться государство Палестина?». Максимум, что Маркс допускает, так это избирательные права арабам. Учитывая высокий индекс фертильности у палестинцев, они могли бы добиться большего политическим путем даже при отсутствии собственного государства.

Израильский истеблишмент постарается сохранить статус-кво, который министр Нафтали Беннет сравнивает с «медицинской дилеммой»: решить конфликт — это как «доставать осколок» из тела раненного, что может привести к его смерти. «Лучше иметь дело с текущими неприятности, чем рисковать катастрофой», говорит Беннет. Памятуя о росте насилия после вывода войск из Ливана в 2000 г. и Газы в 2005 г., министр обороны Моше Яалон также остерегает от односторонних и «нетерпеливых» шагов. Тель-Авив больше обеспокоен внешними вызовами, а именно — «деизоляцией» Ирана и «Исламским государством». Глава МВД Сильван Шалом опасается, что снятие санкций «высвободит миллиарды на иранскую поддержку террористов». В интервью немецкому Bild министр обвиняет ЕС в финансовой помощи Палестине и рассчитывает на содействие Ангелы Меркель в общеевропейских решениях. На иранском направлении преобладают коммерческие расчеты. 19 октября с вступлением в силу договора по ИРИ («Adoption Day») Евросовет обнародовал правовые акты, которые упразднят европейские санкции предположительно в 2016 г.

В январе ЕС уже приостановил запреты в сфере страхования и услуг для иранского нефтесектора, а также в торговле золотом и драгметаллами. Как писало ранее ИА REGNUM, европейские нефтекомпании с июля «прощупывают почву» в Иране и готовы со «дня имплементации» международного договора приступить к добыче газа на Южном Парсе. По сравнению с Ираном для Тель-Авива ИГИЛ — пока второстепенная угроза. Директор института Ближнего Востока Евгений Сатановский указывает на то, что «ХАМАС начал давать по ним [игиловцам] оперативную информацию египтянам и израильтянам, считая ИГИЛ большей угрозой чем Израиль и Египет».

Если в Европарламенте намечается крен в сторону «сочувствующих» палестинцам, то за Конгресс Нетаньяху может быть спокоен. США объявили о сокращении субсидий палестинцам с запланированных 370 до 290 млн. долларов «в знак протеста против поведения палестинских властей», пишет 25 октября Die Zeit со ссылкой на американского дипломата. К состоявшемуся 9 ноября визиту Нетаньяху в США Госдеп решил увеличить военную помощь Израилю на $3,1 млрд. По Ирану позиции все еще разнятся, совпадая только в том, что Исламская республика не должна стать ядерной державой. Обама дает понять, что обязательства Америки по защите еврейского государства незыблемы. Министр обороны Эштон Картер тоже старается нивелировать тревоги Тель-Авива. В интервью The Atlantic глава Пентагона заявляет, что его ведомство продолжает работу по совершенствованию корректируемой противобункерной авиационной бомбы (MOP), способной разрушить подземные ядерные мощности иранцев.

В обозримом будущем американо-израильский альянс находится вне опасности. Колумнист газеты Haaretz Петер Бейнарт тщательно проанализировал внешнеполитические программы кандидатов в президенты США. Он пришел к выводу, что на фоне Буша, Трампа, Клинтона, Рубио и других претендентов, Обама, «не сделавший ничего для палестинцев» — настоящий «радикал». «Радикал, потому что он допускает хоть какие-то права для палестинцев». Бейнарт указывает на то, как демократ Хилари Клинтон и республиканец Рон Пол отказались от своих изначальных позиций, дабы заручиться поддержкой еврейских избирателей и «доноров». В своей книге «Трудные решения» Клинтон дискредитирует Обаму, дистанцируясь от решений его администрации.

Ни один из главных кандидатов не допускает существования независимой Палестины. «Стоит ли удивляться, почему палестинцы потеряли надежду на США?», заключает автор статьи. Вот почему в существующей ситуации ЕС имеет некое «моральное преимущество» над Соединенными Штатами в ближневосточном урегулировании. Сможет ли Европа реализовать его? Брюссельские аналитики настроены скептически. Euobserver пишет, что ЕС уже упустил возможность заполнить «дипломатический вакуум», оставленный Штатами после провала миротворческих попыток Керри в апреле 2014 г.