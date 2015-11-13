



namehnews.ir

Президент Ирана: СМИ не должны играть роль «тайной полиции»

7 ноября в Тегеране открылась «XXI выставка прессы и информационных агентств», сообщает агентство IRNA. В выставке приняли участие около 700 представителей иранских СМИ. Примечательно, что от участия отказались медиа, аффилированные с консервативно-силовым блоком иранской элиты, включая газету Keyhan, политико-культурный еженедельник 9day, сайт Rajanews, а также информационные агентства Tasnim News и Fars News. В день открытия выставки Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал нескольких журналистов, объявив их агентами влияния. 8 ноября выставку посетил президент Хасан Рухани. В своем обращении к участникам глава правительства говорил о свободе слова и развитии СМИ, сделав несколько резких заявлений.

В начале выступления Рухани отметил важную роль СМИ в развитии и реализации государственной политики как внутри страны, так и на международной арене. «Если люди не будут верить в будущее, то построение конкурентной экономики и постановка долгосрочных целей станет невозможной», — цитирует президента сайт President.ir. Рухани подчеркнул необходимость равенства всех СМИ перед законом. «СМИ не должны играть роль «тайной полиции». Когда читаешь их заголовки, становится понятно кого завтра арестуют, где будет остановлена работа предприятия или по чьей репутации нанесут информационный удар», — заявил Рухани.

Президент призывает давать возможность молодым СМИ «развиваться и обретать крылья, а не душить их в зародыше под сомнительными предлогами». По мнению Рухани, правительство готово воспринимать критику со стороны медиа. «Нет никаких препятствий для создания кем-либо на свои личные средства СМИ, выступающих с критикой правительства. Однако не допустимо, чтобы подобные СМИ создавались на народные деньги, и, тем более, за счет иностранных спонсоров. При этом не нужно путать конструктивную критику с ложью, клеветой и пустыми упреками», — отметил президент.

«Страна готова для экономического рывка. Необходимо приложить совместные усилия к построению государства, в котором экономика, наука и технологии будут на высоком уровне. Главное желание и требование правительства к работе национальных СМИ — создание позитивной информационной повестки в постсанкционный период. Мы должны понимать, что снятие санкций автоматически не решит наши экономические проблемы, — заявил президент. — У любого государства есть враги как внутренние, так и внешние. Необходимо с ними бороться. Пагубно постоянно запугивать народ внешними угрозами и врагами. Нельзя рисовать только черно-белую картину». Газета Keyhan раскритиковала Рухани. В свежем номере издания говорится, что «BBC и VOA предрекли речь президента и полностью разделили заявленные им тезисы».

Выставку посетил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Аладдин Боруджеди. «Наряду с министерством разведки и безопасности, одной из главных миссий и обязанностей КСИР — обеспечение государственной безопасности — заявил Боруджеди агентству Mehr News — КСИР несет ответственность по защите территориальной целостности, а также обеспечении внутренней и внешней безопасности». Председатель комиссии прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов. «Арест журналистов осуществлен в рамках закона. Любые привязки этого события к политике и договору СВПД — ошибочны и оторваны от реальности», — подчеркнул политик.

В ходе брифинга пресс-секретарь правительства Бакер Нобахт отметил важность СМИ. «IRNA — голос правительства. Все сферы деятельности правительства IRNA мгновенно освещает. Сотрудники агентства выполняют свою работу на высоком уровне, — заявил пресс-секретарь. — Естественно, любое правительство нуждается в создании единого информационного фронта для реализации своей политики, особенно на международной арене. Большинство национальных СМИ прилагают значительные усилия в этом направлении. Однако именно IRNA отражает мнение правительства и очень профессионально». Фактически сейчас в Иране сформировалось две среднесрочных идеологических платформы. В основу первой положена идея усиления иностранного влияния в постсанкционный период и запугивание этим населения. Вторая связана с теми возможностями и благами, которые откроются перед страной и обществом после снятия санкций. Прозвучавшие заявления президента и чиновников демонстрируют раскол в иранской элите, который с приближением полного снятия санкций может усилиться.

Европейское турне Рухани

14 ноября высокопоставленная делегация во главе с президентом Ирана Х. Рухани начнет четырехдневное европейское турне, в ходе которого предстоит насыщенная программа. Президент посетит Италию, Ватикан и Францию. В Риме запланированы переговоры с президентом Серджо Маттарелла и премьер-министром Маттео Ренци. Затем президент Ирана встретится с Папой Римским Франциском и государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином. В Париже пройдет встреча с президентом Франсуа Олландом, а также запланировано выступление на «Форуме лидеров», проходящем под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил агентству IRNA помощник по коммуникации и информации канцелярии президента Парвиз Эсмаэли.

В преддверии своего европейского турне Рухани дал интервью итальянской Corriere della Sera. Значительная часть вопросов касалась международной политики, включая договор СВПД, отношение Ирана к США и Израилю, проблемы и пути разрешения проблем Ближнего Востока, а также вопросы внутренней политики и свободы СМИ.

Итальянские журналисты задали вопрос о свободе интернета в Иране. Президент отметил, что улучшение социального положения, прав и свобод граждан не может произойти в одночасье, а требует времени. «С самого начала один из приоритетов работы администрации заключался в предоставлении большей свободы гражданам. За последние два года произошли улучшения. Сегодня положение в университетах и медиа значительно лучше. Пресса может свободно критиковать президента. Два года назад никто не мог предположить чего-то подобного. Правительство в одиночку не может решить все вопросы. Оно нуждается в сотрудничестве с судебной и законодательной властью. Я надеюсь, что в будущем это произойдет», — приводит слова президента Corriere della Sera.

Рухани прокомментировал перспективу развития отношений между Ираном и США после подписания ядерного соглашения. «Ядерная сделка — это одно, а отношения с США — другое. Наши проблемы с ними имеют давнюю историю и начались после победы исламской революции. Реализация СВПД может оказать значительное влияние на будущее наших отношений. Успешная реализация договора позволит снизить напряженность в отношениях с США, тем самым создавая условия для новой эры. Если американская сторона не сдержит свои обязательства, то наши отношения останутся такими, как и прежде», — подчеркнул президент. Рухани не исключает открытия американского посольства в Иране и возобновления дипломатических отношений, «если они исправят ошибки, которые совершали на протяжении последних 37 лет и извинятся перед иранским народом. Ситуация изменится и многое может произойти».

В ходе беседы речь зашла о российско-иранских отношениях. «Это важное партнерство. Иран, Россия, Ирак и Сирия договорились сотрудничать в борьбе против ИГИЛ. Россия сосредоточена на проведении операции в Сирии. Возможно, в будущем Москва примет участие и в операции на территории Ирака. Думаю, все страны должны сосредоточить внимание на борьбе с терроризмом. ИГИЛ угрожает не только странам региона, но и всему миру, включая Европейский союз. Регион переживает сложные времена. Мы были одними из первых, кто помог Ираку в борьбе с исламистами. Если бы мы не сделали этого, скорее всего, Багдад давно бы пал», — заявил президент ИРИ. Отметим, что предстоящий визит будет первой поездкой Рухани в Европу после избрания на пост президента.

Иран и Ирак заключили вторую газовую сделку

11 ноября заместитель министра нефти Ирана Хамид Реза Араки и заместитель министра энергетики Ирака Халид Хасад Салех подписали шестилетний договор о поставках иранского природного газа. Церемония подписания договора прошла в главном офисе Национальной иранской газовой компании в присутствии министра нефти Биджана Зангане, сообщает отраслевой портал Shana. Согласно договору, на начальном этапе ежедневный объем поставок иранского газа в Басру составит 7 млн кубометров, в течении трех лет планируется довести поставки до 20 млн кубометров. В холодное время года Иран будет поставлять в Басру до 20 млн кубометров, а в теплое — до 35 млн кубометров.

«Формула цены на газ — конфиденциальна. Тем не менее она значительно отличается от экспортных цен в Турции и Пакистане, которые привязаны к мировым ценам на нефть», — заявил замминистра нефти ИРИ агентству Tasnim News. Он рассказал о состоянии инфраструктуры для реализации заключённых соглашений. «Строительство газопровода в Басру потребует инвестиций в объеме $2.3 млрд. Ведется строительство трубопровода из Ахваза в Хорремшехр, откуда он пойдет в Ирак. Надеемся, что подписание договора ускорит привлечение инвестиций в проект. Ожидается, что строительство завершится через полтора года. Тогда мы сможем в полном объеме поставлять газ в Ирак», — приводит слова Араки Tasnim News.

В 2013 году было подписано соглашение о поставках иранского газа в Багдад в ежедневном объеме 25 млн кубометров. «Строительство газопровода в Багдад практически завершено. Иран готов к экспорту газа. Безусловно, поставки начнутся сразу после разрешения финансовых вопросов и обеспечения безопасности», — пояснил замминистра нефти ИРИ.

Поставки будут осуществляться из крупнейшего газового месторождения Южный Парс. Ежегодная прибыль по реализации соглашения составит около $ 3.7 млрд. Иран занимает второе место в мире по запасам газа и ежедневно производит 600 млн. кубометров. Из-за отсутствия экспортных средств доставки, большая часть производимого газа потребляется внутри страны.