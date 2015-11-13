Ситуация и события, происходящие на политической арене Грузии, все больше напоминают игру в театр абсурда. Некий умелый (или неумелый и бездарный, но рассчитывающий на доверчивость и тупость народа) сценарист пишет и пишет все новые картины, которые так же ловко (или бездарно) разыгрывают одни и те же актеры. Часть их до определенного времени была в тени и играла из-за кулис, а недавно вышла на сцену, другие играли и продолжают играть в открытую, то наступая, то умолкая ненадолго.

Цитата из м/ф «Pustota». Николай Белов. 2008. Россия Театр абсурда

Лица в грузинской политике не меняются, но меняют свою ориентацию и политическую принадлежность, идеи и идеалы. Легко переходят из одной партии в другую, создают новые политические организации, придумывают им новые названия. А суть остается прежней.

Эти самые лица занимают важные государственные посты, затем уходят из политики в общественный сектор, или наоборот, годами работают в неправительственном и общественном секторе, а затем переходят в политику. Осваивают новые роли и с новым рвением приступают к игре, позабыв о том, как играли в прежнем облике, какие делали заявления и какие отстаивали идеи.

Театр абсурда разыгрывался в Грузии и в дни гражданской войны 1991−1992 годов в Тбилиси, и во время инсценировки неких террористических актов против экс-президента Шеварднадзе, и в период «революции роз»… Сценами из этого большого спектакля сегодня представляются многочисленные акции протеста оппозиции 2007−2010 годов, приход в политику «нового мессии» в лице Бидзины Иванишвили, победа на выборах 2012 года созданной им коалиции «Грузинская мечта», уход Иванишвили из политики в общественный сектор.

То, что происходит в Грузии в последний период, еще больше напоминает театр абсурда, когда власть не может властвовать, а повестку дня ей диктуют те, кто представляет себя оппозицией или кого навязали Грузии как «самую сильную оппозицию».

До кульминации спектакль, судя по всему, пока не дошел, но с завидной регулярностью предпринимаются попытки довести его до пика, а зрителя стараются постоянно держать в напряжении.

Одной из таких попыток был судебный процесс вокруг телекомпании «Рустави-2», возведенный на уровень «борьбы за свободу слова и демократии в Грузии». Выступающий на этом процессе истцом бывший владелец телекомпании Кибар Халваши недолго чувствовал себя победителем. Все еще остающийся под «влиянием» («давлением»?) Михаила Саакашвили и управляемый его соратником Конституционный суд приостановил действие той статьи УПК, которая предусматривала немедленное приведение решения суда первой инстанции в исполнение. Так Халваши, которому Тбилисский городской суд вернул право собственности на телекомпанию, вступить в свои права не смог. Истец попытался преодолеть поставленное перед ним препятствие и через суд первой инстанции назначил временных управляющих телекомпанией. Но поднятый руководством «Рустави-2», лидерами ЕНД и западными партнерами ажиотаж вынудил суд и власти отступить, а временных управляющих — отказаться от присвоенных им полномочий. У руля в «Рустави-2» по-прежнему остался соратник Михаила Саакашвили Ника Гварамия, который сумел сохранить и удержать на месте всю свою команду. А Конституционный суд 13 ноября увенчал положение своим очередным решением. Суд приостановил действие той нормы, на основании которой в телекомпанию «Рустави-2» вместо Ники Гварамия и действующего менеджмента были назначены временные управляющие — представители Кибара Халваши. Решение Конституционного суда Ника Гварамия уже расценил как свою победу и как шанс, предоставленный грузинской демократии.

Еще один абсурд разворачивается в отношениях между правительством и президентом. После ухода Михаила Саакашвили, с которым правящей коалиции «Грузинская мечта» пришлось пережить «труднейший период коабитации», ожидалась некая идиллия в отношениях между новым президентом Георгием Маргвелашвили и исполнительной властью. Но не тут-то было! Поддатливый и характеризующий себя как «пластилин» Маргвелашвили, оказавшись в кресле президента, сделал первые самостоятельные шаги… И вызвал первое негодование со стороны уже бывшего премьера Бидзины Иванишвили. Президент ответил на упреки Иванишвили спокойно, чем вызвал еще большее раздражение. А вслед за учредителем правящей коалиции замечания в адрес Маргвелашвили посыпались со стороны других членов правительства. Постепенно президент оказался за пределами правящего лагеря и неожиданно (или преднамеренно) приобрел поддержку от облачившегося в мантию оппозиции «Единого национального движения».

Георгий Маргвелашвили в свое время вызвал недовольство Бидзины Иванишвили, заняв резиденцию, выстроенную по заказу Михаила Саакашвили. Сегодня правительство ставит вопрос об освобождении этой резиденции, так как закончены работы по реабилитации здания на улице Атонели, куда «Грузинская мечта» с самого начала собиралась поселить президента.

Как заявляют представители правящей коалиции, для выселения президента из Авлабарского дворца существует законный путь. Что это за путь, они не уточняют, но напоминают, что сам Маргвелашвили до вступления в должность заявлял, что не собирается работать в Авлабарском дворце, и обещал передать его под университет.

При этом члены правительства Грузии напоминают, что по ныне действующей Конституции полномочия президента ограничены, поэтому и условия жизни и работы президента должны соответствовать его полномочиям.

«У президента Грузии должны быть соответствующие условия для работы, но они должны быть адекватны тем полномочиям, которые имеет президент», — пояснил журналистам, комментируя тему резиденции, министр финансов Нодар Хадури.

Тема резиденции стала активной после того, как ее в очередной раз подбросил журналистам в одном из нечастых комментариев экс-премьер Иванишвили.

Сегодня юристы уже активно обсуждают, каким путем правительство сможет выселить неугодного президента из помпезной резиденции. Постановление правительства президенту не указ, но это может сделать парламент, внеся соответствующие изменения в действующее законодательство.

Если правящая коалиция достигнет поставленной цели, примет такой закон и приведет его в исполнение, Грузия может стать для всего мира примером принудительного выселения действующего президента из занимаемой им резиденции. К уже сыгранным сценам из театра абсурда добавится еще одна…