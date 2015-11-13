Смотрите галерею иллюстраций к роману «Остров сокровищ»

Богуслав Микес. Иллюстрация к «Острову сокровищ». 1960

Сегодня исполняется 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона, классика приключенческого романа.

Однажды, наблюдая за тем, как рисует пасынок, Стивенсон тоже увлёкся и случайно придумал карту острова. Так началась история легендарного «Остров сокровищ». За картой последовали первые главы произведения, которые начали печатать в детском журнале «Янг Фолкс» под псевдонимом «капитан Джордж Норт». В первоначальной редакции история о поиске сокровищ пирата Флинта не имела успеха, и в издательство даже приходили возмущённые письма. Однако второй и третий иллюстрированные тиражи получили положительный отклик. Впоследствии, издаваясь в разных странах мира, книга принесла Стивенсону большую известность. На сегодняшний день её считают образцом классического приключенческого романа, а писателя — крупнейшим представителем английского неоромантизма.

«Острова сокровищ» пробудил интерес продюсеров и режиссёров. Сегодня история кинематографа насчитывает уже более 25 экранизаций романа, не считая сериалы и мультипликацию.

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Ко дню рождения Роберта Стивенсона ИА REGNUM подготовило галерею изображений из самых известных фильмов по мотивам книги.

Первым «Островом сокровищ» в кино стала короткометражная приключенческая лента американского режиссёра Ширли Доули. Фильм вышел на экраны в 1912 году. За ним последовали ещё две немые короткометражные ленты в 1918 и 1920 годах.

Первой экранизацией, набравшей популярность во всем мире, стал чёрно-белый «Остров сокровищ» режиссёра Виктора Флеминга, в будущем автора легендарных «Унесённых ветром» и «Волшебника страны ОЗ». Почти двухчасовая картина, премьера которой состоялась 17 августа 1934 года, довольно точно воссоздавала оригинальный сюжет произведения, за исключением некоторых упрощений. Например, в фильме бывший пират Билли Бонс сам отдаёт на хранение Джиму старую карту, тогда как в произведении мальчик находит её случайно в вещах постояльца уже после его смерти.

Роль главного героя Джима Хокинса в картине Флеминга исполнил «первый ребёнок в истории кинематографа» Джеки Купер. Купер получил Оскар в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Скиппи» в рекордно-молодом возрасте 9-и лет.

Герой Купера в «Острове сокровищ», белобрысый мальчик лет одиннадцати, отличается от героя романа: если у Стивенсона Джим Хокинс демонстрирует не по годам стойкий характер и мужество, которому позавидовал бы взрослый, то герой фильма, тоже отважный, получился, тем не менее, бо́льшим ребёнком, по-детски наивным и эмоциональным.

Первая советская экранизация «Острова сокровищ» вышла на экраны в 1937 году. Сюжет картины Владимира Вайнштока сильно отличается от романа Стивенсона. Так, роль главного героя здесь исполняет девушка Дженни, дочь владелицы деревенской гостиницы, и вместе с нею в фильм органично вписалась история любви. Кроме того, на поиск сокровищ героев побуждает не дух приключений, а дух революции: ирландским повстанцам нужны деньги на покупку оружия.

Сегодня об экранизации Вайнштока можно услышать критические отзывы. Зрители упрекают советский фильм за неестественную утопичность, когда герои жертвуют собой, добывая сокровища на благо революции. Однако, будучи созданной в 1930-х годах, вдохновленная идеями классовой борьбы, картина остаётся бессмертной классикой жанра раннего советского киноискусства.

Вторая отечественная экранизация «Острова сокровищ» появилась в 1971 году. Режиссёр Евгений Фридман создал динамичную версию фильма, уложив весь сюжет романа в 82 минуты, правда пожертвовав при этом почти всем началом произведения. Фильм стал популярным благодаря блестящему исполнению роли главного пирата — одноногого Джона Сильвера Борисом Андреевым, сумевшим показать о дном лице притягательное обаяние и коварную натуру негодяя, каким и был самый колоритный пират Стивенсона.

Необычный образ выбрал режиссёр для главного героя Джима Хокинса. Чтобы исключить из фильма излишнюю сказочность, Фридмана показывает Джима уже не ребёнком, а вполне зрелым юношей. Актёру Ааре Лаанеметсу, исполнителю главной роли, на момент съёмок исполнилось 18 лет.

Интерпретация вызвала противоречивые отзывы кинокритиков. Отмечалось, что за ярким характером пирата Стивенсона непримечательный Джим потерялся, тогда как в силу возраста должен был проявить себя как-то по-особому.

В противовес выше сказанному, многие критики говорили, что режиссёр точно уловил посыл оригинального произведения: Джим в фильме показан именно таким, каким его видел автор — не просто находчивым пареньком, а сложной личностью — великодушным к врагам, верным честному слову, даже данному пирату, сомневающимся в своём праве на сокровища.

Для многих зрителей поколения 80-х советский мини-сериал «Остров сокровищ», вышедший в 1982 году, стал фильмом детства, наряду с «Приключениями электроника» или «Гостьей из будущего». Работа Владимира Воробьёва считается классикой мальчишеского приключенческого кино. Первоначальный вариант экранизации состоял из четырёх серий по 55 минут. Впоследствии он был дважды урезан: выполняя задачу создать максимально адаптированную для советских школьников версию, создатели картины убрали из неё слишком страшные сцены, насилие, азартные игры, изображения мёртвых тел. Окончательный вариант фильма получился на одну серию короче.

Главную роль Джима Хокинса исполнил Фёдор Стуков — знаменитый «Том Сойер» и герой «Ералаша».

Не смотря на то, что лента имела большой успех у младшей аудитории, многие критики указывали на узость сюжета и отсутствие в фильме идеи: вместе с жесткими сценами из истории о поиске сокровищ ушли многие авторские задумки. Сам Джимми Хокинс получился забавным мальчуганом с милым лицом и огненно-рыжей копной волос, однако характер его полноценно не выражен. Не видно внутренней борьбы героя, его взросления, не всегда понятны мотивы действий в той или иной ситуации. Центральное место в фильме занимает приключенческая романтика, а становление героя как личности упущено.

В 1990 на экраны вышла ТВ-версия «Острова сокровищ» совместного производства США и Великобритании. Малобюджетный, фильм однако сделал заявку на новую интерпретацию образа Джимми Хокинса — близкого к оригиналу романа. В фильме делается акцент на переходный возраст Джимми — трудное время жизни, когда мальчик превращается в мужчину.

По отзывам зрителей, образ действительно получился неплохим. 15-летний актёр Кристиан Бэйл, будущий «Бэтмен» Нолановской трилогии, сумел показать простого, но смелого и отважного мальчугана, в некоторых эпизодах ещё ребёнка, резво карабкающегося по мачтам, а в некоторых — настоящего джентльмена, не ищущего славы и умеющего прощать.

Однако зарубежные экранизации (в 2011 году вышел ещё один американский фильм — двухсерийная драма Стива Беррона) не полюбились российскому кинозрителю. По совокупности отзывов напрашивается вывод, что неприязнь вызывает чрезмерный голливудский экшн. Например, сцены сражений в картине 1990 года показаны так, как будто пиратов на корабле необозримое множество, но все они пали от рук нескольких положительных героев, которые, само собой, никак не пострадали.

Отдельного внимания заслуживает советский мультипликационно-игровой фильм «Остров сокровищ», выпущенный студией «Киевнаучфильм» и режиссёром Давидом Черкасским. Мультфильм вышел в двух частях «Карта капитана Флинта» в 1986 году и «Сокровища капитана Флинта» в 1988-ом. В 1989 году он получил приз «За лучший полнометражный фильм» на Первом Всесоюзном кинофестивале в Киеве, а также «Большой приз» на Фестивале телевизионных фильмов в Минске.

«Остров сокровищ» создавали сразу две команды аниматоров, методы работы которых были различны: одни использовали «плоскую марионетку», другие — метод классической рисованной мультипликации. Особенность последнего в том, что образ персонажа получается зеркальным. В итоге, в мультфильме прослеживаются несоответствия, например у пирата Сильвера поочерёдно отсутствует то левая, то правая нога.

Мультипликационная экранизация отличается большим количеством музыкальных вставок с поучительными детскими песнями «Про зарядку» или о том, что «Курение — это яд!». В мультфильм также вошли игровые сцены с участием актёров, причём эпизоды сняты по-разному: где-то это полностью немая сцена, где-то съёмка совмещена с мультипликацией, изображение в разных местах цветное и чёрно-белое.

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