



pbs.twimg.com «Антитеррористическая операция» (АТО): Мирный житель, убитый в ходе карательного обстрела Луганска украинской армией

Украинская армия на учениях «Кленовая арка», которые в данный момент проводятся под Вильнюсом (Литва) совместно с литовскими и польскими военными, отрабатывает технику подавления пророссийского восстания в Прибалтике. Об этом довольно откровенно сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства.

«Согласно легенде, целостность и суверенитет вымышленной балтийской страны «Амберлэнд» нарушило агрессивно настроенное государство «Рэдлэнд», граничащее на востоке. Используя мощное информационно-психологическое влияние и пропаганду, захватчики искусственно инициировали и поддержали сепаратистские движения в регионе, что привело к противоправному отделению части территорий от «Амберлэнда» и создания непризнанного мировым обществом геообразования «Латгала». Для восстановления суверенитета и территориальной целостности правительство «Амберлэнда» начинает полицейскую операцию, но при поддержке «Рэдлэнда» «Латгала» оказывает вооруженное сопротивление. Поэтому на помощь «Амберлэнду» для наведения порядка и стабилизации ситуации в регион вводятся подразделения Многонациональной бригады», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Для того, чтобы без особого труда понять, о каком именно регионе Прибалтики говорится в сообщении украинских силовиков, не надо быть усердным дешифровщиком. Самопровозглашенная «Латгала» — это восточная, а точнее будет сказать — юго-восточная часть Латвии — Латгалия, граничащая с Россией и Белоруссией. А «Амберлэнд» и «Рэдлэнд», соответственно — Латвия и Россия.

Латгалия, отличается от остальной части страны своими культурными и языковыми особенностями, чем всегда раздражала строителей «латышской Латвии», искусственно лишивших латгальцев своей национальной идентичности. В настоящее время носителями латгальского языка признаются около 150.000 человек, но их число неуклонно снижается из-за миграции населения в крупные города и отсутствия государственной поддержки. За годы независимости Латвии, была практически полностью уничтожена промышленность края, что превратило Латгалию в депрессивный регион, в который не «принято» вкладывать деньги.

В отличие от остальной части страны, в Латгалии очень сильны позиции русского языка. Так, на прошедшем в 2012 году референдуме (одним из организаторов которого я являлся) за придание русскому языку статуса государственного, «За» проголосовало 55,47% граждан проживающих в этом регионе. Например, в самом крупном латгальском городе Даугавпилсе за русский язык проголосовало 85,18% избирателей. Все это, в русофобской Латвии, не могло не вызвать подозрений в наличие сепаратистских настроений у местных жителей. И уж понятно, что любые разговоры об автономии, не вписываемого в националистический порядок региона, тут же порождают желание силой прекратить «крамольные» рассуждения. Так, в декабре 2012 года, на меня и известных в стране общественно политических деятелей, Владимира Линдермана и Иллариона Гирса, завели уголовное дело за «Призыв к подрыву территориальной целостности», который заключался в организации научной конференции и выпущенной к мероприятию символической карте автономной Латгалии. Все это сопровождалось обысками, изъятием компьютеров и документов. Дело не закрыто до сих пор, и является молчаливым напоминанием всем желающим порассуждать об экономических преимуществах автономии.

А пока украинские «специалисты» тренируются подавлять восстание «ненадежных» латгальцев, в самой Латвии также не теряют время зря. На учения «Kristaps 2015» собрались президент Раймонд Вейонис, почти все члены Кабинета министров, премьер страны и представители от нескольких связанных с национальной безопасностью комиссий Сейма и структур госуправления. Сценарий учений строился на том, что «в одном из регионов Латвии ситуация дестабилизирована и наблюдается ее эскалация до масштабов кризиса как с гражданскими, так и с военными элементами». Как пояснил министр обороны Раймонд Бергманис, в сценарий была включена возможность активизации незаконных вооруженных формирований и участие в кризисе некоего вымышленного соседнего государства, нагнетающего ситуацию в дестабилизированном регионе. По тому же сценарию развертывались и проходящие одновременно штабные учения Корпуса быстрого реагирования НАТО Arrcade Fusion 2015 и маневры Baltic Host 2015, в ходе которых отрабатывается планирование приема сил союзников.

А еще в сентябре, в рамках операции Atlantic Resolve, американский спецназ, совместно с солдатами вооруженных сил Латвии, в присутствии посла США Нэнси Петит, провел показательные учения, во время которых поупражнялся в задержании «повстанцев». Поддержку в нейтрализации «восставших» оказали и американские вертолеты Black Hawk. Каких именно «повстанцев», под пристальным взглядом посла, они тренировались захватывать, благодаря пугающей простоте украинских коллег, стало очевидным даже для затуманенного «копотью» информационной войны взора некоторых латвийских СМИ.

На фоне демонстративного недоверия латвийских властей к части собственного народа, осталось включить воображение, и представить, как под тем же пристальным взором посла США, и опираясь на опыт украинских карателей, может происходить «стабилизация ситуации» в Латгалии. Лично я вижу обстрел из тяжелых орудий Даугавпилса, разрывы кассетных бомб в жилых районах Краславы, и бесприцельные залпы «градов» по Лудзе. Кто-то скажет, что это всего лишь игра воображения, но «каратели» уже тренируются…