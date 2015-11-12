12 ноября 1933 года некий Хью Грей сделал первую известную фотографию лох-несского чудовища, по легенде, многие столетия обитавшего в шотландском озере Лох-Несс. Несмотря на низкое качество, сенсационный снимок появился на первой странице английской газеты «Дэйли Скетч». Снимок разжег новые страсти вокруг истории, считавшейся легендой, не основанной на документальных подтверждениях, и стал привлекать туристов к не особо популярному до той поры шотландскому озеру. Сегодня, вспоминая о легенде лох-несского чудовища, ИА REGNUM представляет обзор самых знаменитых водных киномонстров.

Цитата из к/ф «Челюсти» реж. Стивен Спилберг. 2007. США Акула-людоед

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В начале века популярным персонажем экранизаций был Моби Дик — чудовищных размеров кит-убийца из романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». Книгу Мелвилла, написанную в 1851 году, считают одним из лучших произведений литературы американского романтизма.

Основная тема романа — киты и китобойный промысел. Однако производственный контекст книги во многом помогает автору поднимать серьёзные философские вопросы. Киты в «Моби Дике» — не только биологические существа, обитающие в океанах, но прежде всего важные для Мелвилла образы. Сам Моби Дик олицетворяет необъятный, загадочный «космос», вселенную — неуправляемую и безразличную к человеку. Стихийная сила Моби Дика не имеет рациональной основы. Через его образ автор говорит о мире без смысла и Бога. Противник кита — капитан Ахав фактически теряет человеческое, рациональное и отдается во власть безумию.

Роман о поединке человека и кита начиная с 1926 года неоднократно становился темой фильмов режиссёров разных стран. На сегодняшний день кинематограф насчитывает девять экранизаций «Моби Дика», включая приквел Рона Ховарда «В сердце моря», премьера которого состоится 3 декабря нынешнего года.

Самым известным фильмом по книге стала картина Джона Хьюстона 1956 года с Грегори Пеком в роли Ахава. По словам режиссёра, «Моби Дик» стал самым сложным фильмом в его карьере. Морские сцены были поставлены на Канарских островах в Лас-Пальмасе, где во время съемок бушевали бури. Съёмочная команда вела изнурительную борьбу с воссозданной копией Моби-Дика — механическим китом весом 30 тонн и высотой 30 метров.

Развитием темы морских чудовищ стала вышедшая в 1975 году картина «Челюсти» — экранизация одноимённого произведения Питера Бенчли, выполненная тогда ещё 28-летним режиссёром Стивеном Спилбергом. Главным действующим лицом фильма стала гигантская акула длиной 7,6 метра, пожирающая людей острова Эмити вблизи Лонг-Айленда. В основу романа Бенчли легли реальные события: в 1914 году в Нью-Джерси за 14 дней в результате нападения гигантской белой акулы погибло пять человек. А в 1964 году рыбаки поймали чудовище впечатляющих размеров — вес животного составлял 2065 кг. Такие габариты послужили источником идеи появления образа акулы-людоеда.

Монстр из «Челюстей» настолько поразил зрителей, что в течение 70 лет фильм занимал лидирующие позиции в прокате, а его и без того внушительный семимиллионный бюджет, где только одна электромеханичаская акула обошлась в два миллиона долларов, окупился в 39,16 раза. Для начинающего Спилберга лента стала судьбоносной.

Образ акулы-людоеда в фильме символизирует аномальную стихию природы, сверхъестественное и абсолютное зло. Целью режиссёра было показать то, каким становится человек перед лицом стихии, как страх и ужас делают его настоящим. Главный герой — шериф Броуди даже не умеет плавать, но в момент встречи с чудовищем лицом к лицу преодолевает свой страх и находит силы для победы.

В ином свете предстает образ морского чудовища кинематографистам с другой стороны земли — в Японии. Там царствует пожирающий радиацию, ставший кинематографической классикой, образ монстра — ящер Годзилла. Идея его создания принадлежит Томоюки Танака, продюсеру японской киностудии Toho. Не получив разрешения на экранизацию истории о рыболовецком судне Lucky Dragon 5, которое оказалось под мощной волной радиации в эпицентре ядерных испытаний США, Танака придумал ящера, который долгие годы спал в глубинах океана и проснулся от взрыва водородной бомбы. Под воздействием радиации он мутировал и превратился в 50-метрового монстра. Название «Годжира» («Gojira») происходит от смешения японских «горилла» («горира») и «кит» («кудзира»), потому как изначально Танака представлял чудовище как нечто среднее между китом и гигантской гориллой. Однако, когда в 1953 году продюсер увидел американский фильм «Чудовище с глубины 20 000 саженей», он решил, что Годзилла будет иметь облик чёрного динозавра с пластинами на спине.

Над первым фильмом про Годзиллу Томоюки Танака работал совместно с молодым режиссёром Исиро Хонда, побывавшим ассистентом у легендарного Акиры Куросавы. Лента вышла на экраны в 1954 году и послужила началом истории мировой популярности Годзиллы. В рекордные сроки монстр оттеснил на второй план Кинг-Конга, Франкенштейна и других киночудовищ. Не считая сериалов, за всю историю кино о Годзилле было выпущено около 30 полнометражных фильмов.

Первый «Годзилла» получил премию японской киноакадемии за «Лучшие визуальные эффекты» и вошёл в список ста лучших фильмов мирового кинематографа журнала Empire. Примечательно, что в США фильм показали лишь спустя полвека — в 2004 году. Тогда релиз оригинальной версии стал почётным обладателем звезды на голливудской аллее звёзд.

Чтобы удовлетворить запросы публики, с середины 50-х годов фильмы про Годзиллу начали выходить практически ежегодно. В 1955 году режиссер Мотоёси Ода выпускает продолжение — «Годзилла снова нападает». Затем в 60—70-х годах появляется целая серия лент под названием «Годзилла против…»:

1962 — «Кинг-Конг против Годзиллы»;

1964 — «Годзилла против Мотры»;

1965 — «Годзилла против Монстра Зеро»;

1966 — «Годзилла против морского монстра»;

1971 — «Годзилла против Хэдоры»;

1972 — «Годзилла против Гайгана»;

1973 — «Годзилла против Мегалона» и многие другие.

Во всех лентах полюбившийся японцам персонаж защищает Землю от злых тварей, порождённых природой или прилетевших из космоса.

Идею фильмов о гигантском ящере взяли во внимание и американские киностудии, однако Голливуд предложил миру иное, чем у кинокомпании Toho, видение главного персонажа. Для японцев монстры — «кайдзю» — в каком-то смысле сродни божествам. Их нельзя назвать хорошими или плохими, потому что в их понимании они — высшая сила, которая несёт справедливость, а значит, все её действия символичны: разрушения свидетельствуют об ошибках и злодеяниях людей, которые нужно исправить, чтобы задобрить разгневанное божество. В американских версиях «Годзиллы» 1969, 1998 и 2014 годов оригинальная идея не выдержана: смысл чудовища сузили и изобразили его неуправляемым гигантом, бездумно разрушающим города.

По словам Шого Томияма, продюсера многих фильмов из серии «Годзилла против…», голливудский Годзилла — это просто монстр, а не бог. Его показывают как зверя, как простое существо, которое можно убить силами армии США. В итоге после выхода в 1998 году американского блокбастера Роланда Эммериха об атаке ящера на Нью-Йорк создатели франшизы отобрали у режиссёра права на съёмку планировавшегося сиквела. Вместо голливудского «Годзиллы 2» свет увидел короткий анимационный сериал, продолжающий сюжет фильма. Интересно что в картине Эммериха персонажи, употребляя имя монстра, говорят, что оно имеет древние корни.

Идея о монстрах-разрушителях, уничтожающих на своём пути достояние цивилизации, присуща всем голливудским фильмам-катастрофам с участием чудовищ. На этом фоне выделяется американский триллер «Монстро» режиссёра Мэтта Ривза, вышедший на экраны в 2008 году, поскольку представляет необычную манеру съёмки: приём «дрожащей камеры». По сюжету, Нью-Йорк крушит 45 метровый гуманоид — чудовище Кловерфилд. Главные герои снимают катастрофу на любительскую камеру, пытаясь запечатлеть документальные кадры самого страшного момента в их жизни. По мнению американских кинопрокатчиков, дестабилизированное изображение на большом экране в кино могло вызывать у посетителей головокружение и тошноту, поэтому во время проката некоторые кинотеатры вывешивали специальные предупреждения о возможных последствиях.

Известным монстром кино стало и само лох-несское чудовище. Однако наряду с триллерами, такими как, например, «Ужасы Лох-Несса» Пола Зиллера, бо́льшую популярность приобрели фильмы-сказки, где главными героями, принимающими участие в разгадке тайн шотландского озера, становятся дети.

В 2007 году на экраны вышла картина Джея Расселла «Мой домашний динозавр». История разворачивается на фоне Второй мировой войны. Главный герой, мальчик, тоскующий по ушедшему на фронт отцу, находит на берегу Лох-Несса загадочное крупное яйцо, из которого вскоре на свет появляется мифическое существо. Тем временем рота солдат ищет в озере немецкие подводные лодки. Мальчик помогает динозавру выжить и укрыться от посторонних глаз, что с каждым днём сделать всё труднее. В «Моём домашнем динозавре» показан оригинальный взгляд на взаимодействие монстра с людьми. Это фильм о настоящей дружбе и единении на фоне войны и потерь.

Со временем образ чудовища в кино претерпел существенные изменения. Если в начале XX века в лице монстра воплощались все ужасы неуправляемой вселенной, то в японской традиции 50—60-х годов чудовище символизирует божество, которое хоть и наделено безграничной властью, но отнюдь не стихийно, а выступает лишь как ответ на человеческие пороки. Более поздний голливудский кинематограф, подчиняющийся искусственным законам приключенческого жанра, существенно упростил смысл монстра, сведя фильмы-катастрофы с их участием к зрелищному экшну. Монстр в таком кино лишь фон для приключений человеческих героев. В современном кино образ чудовища часто наделяется новыми свойствами — человеческим характером и беззащитностью перед людьми. Роли меняются. Сейчас главный монстр кино — сам человек, без всяких иносказаний.

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