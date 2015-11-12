



Иван Шилов ИА REGNUM Несси

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Первая фотография Лох-несского чудовища, была сделана 12 ноября 1933 года Хью Греем. Прошло уже 82 года, а озеро до сих пор приковывает к себе внимание. И хотя существуют десятки, если не сотни, озерных монстров по всему миру, есть только одна всемирно известная суперзвезда — Несси.

Долгое время обитатели окрестностей озера Лох-Несс не придавали особого значения рассказам о монстре, живущем по соседству. Но в 1933 году интерес к нему всколыхнуло заявление супругов Спайсер, которые направо и налево делились историей о том, что когда ехали мимо озера, дорогу перед ними загородило неизвестное огромное животное с длинной шеей. Потом рассказом о встрече с чудовищем поделилась еще одна супружеская пара… Сенсацию тут же подхватила пресса. Осталось предоставить материальные доказательства существования «монстра».

Тут и нашел применение своему фотоаппарату Хью Грей. По легенде, он прогуливался возле своего дома в Фойерсе, на восточном берегу озера, взяв с собой фотоаппарат. Внезапно вода в озере забурлила, и появилось длинное тёмно-серое тело, поднимающееся на 2—3 фута над водой. Грей заметил гладкую, блестящую поверхность тела и нечто, похожее на вытянутую шею. За несколько мгновений, пока «нечто» находилось на поверхности воды, Грей якобы успел сделать пять снимков.

По легенде, плёнка пролежала в столе пять недель. После того как снимки были проявлены, четыре кадра оказались пустыми, на пятом в облаке брызг виднелось нечто тёмное, снимок был нерезким. Но негатив был куплен у Грея шотландской газетой «Дейли Рекорд». Перед публикацией его изучили специалисты компании «Кодак» и следов ретуши на нём не обнаружили.

Скептики высказывали разные предположения — на снимке с равным успехом мог быть и скверно изображенный кит-бутылконос, и банальный ствол дерева. Очень странно было и то, что за объектом следовало облако брызг, как будто он катился в воду. После печати снимка 6 декабря 1933 года его сразу же перепечатали многие газеты мира, но уже в подправленном, отретушированном виде. В Норвегии он вообще был напечатан вверх ногами, и, по правде говоря, в этом ракурсе он и был наиболее убедителен.

Всё это вызвало в печати волну новых сообщений о встречах со странным существом, произошедших и в этот год, и в прошлые годы. Вопрос об изучении и охране «объекта» был даже поставлен в британском парламенте, цирк Бертрама Миллза предложил 20 тысяч фунтов за поимку живого чудовища, нью-йоркский зоопарк пообещал добавить к этому ещё 5 тысяч, а некое частное лицо — ещё тысячу.

«Чудовищная лихорадка» охватила не только Британию. В обзоре событий 1933 года французская печать писала об открытии «чудовища» как о самом важном событии года. Австрийская пресса обвиняла шотландцев в том, что вся эта шумиха — шотландский трюк, сфабрикованный с целью привлечь туристов.

Фотография Грея — не единственный снимок обитающего в озере Лох-Несс существа. Самым известным изображением «монстра» стала «фотография хирурга» (ее сделал лондонский врач Р. Кеннет Уилсон) — зернистая черно-белая фотография, на которой изображены длинная шея и голова некоего существа, высовывающиеся из озера. Впоследствии стало известно, что эта фотография — специально подготовленная подделка.

Долгое время «фотография хирурга» была главным аргументом сторонников существования Лох-несского монстра в спорах со скептиками. Окончательное разоблачение аферы с фотографией произошло в 1993 году благодаря пасынку фотографа, который признался, что сделал макет «монстра» из какого-то пластика, игрушки и жести.

Известность получила также еще одна фотография водного змея — с двумя горбами. Но специалисты ответственно заявили, что на ней изображен всего лишь купающийся слон.

Несмотря на это, история переросла в добрую шотландскую легенду, но некоторые и поныне продолжают верить в существование загадочного животного, которое ласково прозвали «Несси». Местные жители подогревают интерес к несуществующему монстру — ведь озеро Лох-Несс ежегодно посещают около полумиллиона туристов в надежде увидеть его своими глазами, оставляя там немалые суммы. Также в Великобритании существует целый сайт, посвященный Несси — Nessie.co.uk.