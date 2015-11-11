Пресса Галичины на неделе с 4 по 10 ноября обращала взгляд на своих западных соседей. Zaxid.net (Львов) анализирует, чем обернется для Украины смена власти в Польше. Новое правительство оставит стратегический уровень отношений с Киевом без изменений, считает издание. Президент Анджей Дуда и премьер Беата Шидло будут и дальше официально поддерживать Украину в Европейском союзе, выступать за усиление безопасности Украины и так далее. Но вопрос прошлого, в частности Волыни, станет появляться все чаще. В этом деле консервативные и националистические круги в Польше («народники» и «кресовяки») будут давить на правительство и президента, чтобы те добивались от Украины осуждения действий УПА на Волыни. Поляки не принимают украинского объяснения этих событий как этнического конфликта, в котором, хотя и в разных пропорциях, жертвы были с обеих сторон. Поэтому выработка формулы примирения будет иметь огромное влияние на отношения между двумя народами. Установление «истины» о Волыни является частью политики памяти, которую демонстрирует «Право и Справедливость» (PiS). Учитывая то, что эта тема возвращается в публичное пространство, отношение поляков к украинцам на бытовом уровне может снова ухудшиться. Основой антагонизма является противоречие между консервативно-патриотическим вариантом исторической политики, который исповедует PiS, и национально-патриотическим, который формируется на Украине. Таким образом, вопрос Волыни и оценки деятельности ОУН, УПА и их лидеров будет самой большой проблемой в отношениях между обеими странами. Многим полякам кажется, что на Украине имеет место героизация УПА, особенно в контексте принятия «законов о декоммунизации». Польские интеллектуалы и эксперты признают, что построение национального исторического нарратива на Украине является важным элементом, но нечувствительность украинцев к польскому восприятию этих событий, с их точки зрения, может повредить сотрудничеству. Выход на экраны Польши фильма Войцеха Смажовського «Волынь», который запланирован на начало 2016 года, только усилит эти ощущения в Польше. Другая вещь, которая может повредить отношениям, это отсутствие видимых изменений на Украине. В 2013—2014 годах, как и в 2004 году, поляки активно поддерживали Украину. Но сохранение коррупции, падение благосостояния на Украине и усиление экономического разрыва между соседями будит «усталость от Украины» среди политиков, а среди граждан усиливает ощущение фрустрации, которое часто выливается в превосходство или враждебность.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Реакция Украины. Если бы украинская политика была рефлексивной, Верховная рада должна была бы внести изменения в закон «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Признание того, что деятельность УПА имела не только героические, но и трагические последствия для многих украинцев, а также других народов, в частности поляков, было бы свидетельством взвешенного подхода к прошлому. В нынешней ситуации, к сожалению, доминирует политически окрашенный подход, который не будет способствовать взаимопониманию. Попробовать исправить ситуацию мог бы президент Украины, инициировав внесение таких изменений в упомянутый закон. С другой стороны, Петру Порошенко важно установить хорошие отношения со своим коллегой Дудой, визит которого на Украину запланирован на конец этого года. Президент мог бы первым сделать шаг навстречу и попросить прощения за массовые убийства поляков на Волыни. Такие символические действия смягчили бы голос польских радикалов и российских каналов влияния на общественное мнение в Польше. Руководству Украины следует усиливать амбиции регионального лидерства Польши и продвигать проект 4 + 1 (Вышеградская четверка плюс Украина). Такой проект выглядит более реальным, чем идея «Междуморья». Институциональная «привязка» в западные структуры ускорит внедрение реформ и усилит безопасность Украины. Наконец, последовательная и длительная работа историков и интеллектуалов из обеих стран будет способствовать неполитизированному диалогу. В таком случае любые изменения власти в одной или другой стране не будут влиять на отношения между двумя народами.

В свою очередь «Збруч» (Галичина) предрекает потрясения Белоруссии. В пяти из шести государств — членов программы Евросоюза «Восточное партнерство» продолжаются или заморожены военные конфликты. Шестой страной, счастливчиком и исключением, является Белоруссия. Но надолго ли? Крым и «российская агрессия» на востоке Украины, кажется, отрезвили Лукашенко, который в последнее время изо всех сил тормозит интеграционные процессы с Россией и другими странами Таможенного союза. Если еще год назад большинство аналитиков склонялись к мнению, что белорусский и российский президенты просто делают «доброго и плохого копов», то сейчас эта их игра зашла слишком далеко: Батька свыкся со своей ролью независимого президента. Фактически единственной страной, выигравшей от «российско-украинской» войны, стала Белоруссия, ведь конфликт де-факто вернул эту забытую страну на карту мировой политики. История с российской военной базой, которую «Путин и Ко» так стремились разместить в Белоруссии, стала лакмусовой бумажкой: понятно, что России с ее высокотехнологичным вооружением такая база на самом деле не была нужна, речь шла прежде всего о тесте — покорится Лукашенко, принесет очередную клятву верности? Результат оказался неутешительным: Белоруссия в достаточно жесткой форме отказала, а тамошние СМИ медленно начинают антипутинскую пропаганду, настраивая население против России. ЕС им в этом помогает, отменяя санкции и открывая рынки. К сожалению, годы «подроссийского рабства» сделали из Белоруссии слабого и зависимого от России игрока — любые экономические конфликты с Москвой будут означать коллапс белорусской экономики, а затем и политического устройства. После евромайдана мы почувствовали, насколько болезненным является разрыв нашей отсталой экономики с «русским миром», для Минска же подобный конфликт может означать смертный приговор.

Янтарь оказался в центре внимания прессы Волыни. «Рівне Вечірнє» (Ровно) сообщает, что представители пограничных и таможенных служб Украины и Польши договорились о сотрудничестве по противодействию незаконному перемещению камней янтаря через государственную границу. В частности, работники пограничных ведомств двух стран будут делиться подобной информацией непосредственно между старшими смен пограничных нарядов в пунктах пропуска «Ягодин — Дорохуск». Кроме того, договорились совместно изучать способы, схемы незаконного перемещения камней через государственную границу и мест его сокрытия в транспортных средствах и грузах. В этом году пограничники Луцкого отряда обнаружили более 277 кг янтаря, а польские коллеги — более 41 кг камней.

Тем временем в Волынской области самодеятельные копатели янтаря, кажется, нашли способ легализовать свою деятельность. Как сообщает портал «Волинь» (Луцк), в Маневичском районе для ведения личных крестьянских хозяйств выделили участки по 2 гектара на каждого в тех местах, где потенциально может залегать янтарь. В Маневичский поселковый совет поступило 22 заявления от жителей поселка, которые захотели получить по 2 гектара на хуторе Лоше для ведения личного крестьянского хозяйства. Оно бы ничего, но эти земли считают богатыми на янтарь, отсюда всего 1,5−2 км до жилы между Лесным и Волчицком, которую охраняют национальные гвардейцы и которую время от времени штурмуют копатели. «Нас заинтриговало то, что все 22 заявления поступили в один день, такого не бывает», — говорит заместитель Маневичского поселкового головы Василий Мисаки. Это натолкнуло чиновников на мысль, что за этим кто-то стоит и координирует деятельность. Во-первых, все заявления под одной датой. Во-вторых, среди заявителей добрая половина — это люди, которых принято обозначать понятием «неблагополучные». Кто пьет, другой за всю жизнь палец о палец не ударил. Исполком поссовета рассмотрел земельные вопросы и отказал в удовлетворении. Однако это не остановило будущих «хозяйственников». Госгеокадастр, не приняв во внимание негативную реакцию общины, вынес решение в пользу заявителей.

О битве за Одессу и Одесскую область пишет «Таймер» (Одесса). Дело не в Одессе как городе, а исключительно в Одессе как системе морских портов. Именно морское сообщение становится ключевым для украинской власти. По состоянию на сегодня Украина представляет собой изолированное государство в стадии развала. Границы с ЕС закрыты наглухо визовым режимом, от России Киев оградился сам, в Донбассе появилась полоса отчуждения, а в Крыму границу контролируют отряды активистов евромайдана под руководством Чубарова и Джемилева. Морское сообщение является единственным гарантированным экспортно-импортным инструментом украинской экономики. На это указывает стабильный рост перевалки грузов в портах Одессы и области. Второй фактор важности Одессы и региона — во внешнеполитическом аспекте. По факту главный союзник для Киева сегодня Вашингтон. А контроль над морской и портовой инфраструктурой является ключевым требованием для розыгрыша партии в такой игре — США являются морской сверхдержавой. Порт является для американцев точкой входа в ситуацию. На уровне экономики, военного присутствия, дипломатии и политики. Порт становится инфраструктурным узлом, который может обеспечить как поставки вооружений, так и возможность для интервенции. В конкретно одесском случае контроль над портами Одессы обеспечивает и контроль над западным и южным побережьем Черного моря со стороны НАТО (Болгария, Румыния, Турция).

«Донецкие новости» (Донецк) обеспокоены стоимостью отопительного сезона на Украине для населения. Гораздо труднее оказалось привыкнуть к новым тарифам на газ, горячую воду и отопление, рассказывает издание. Новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 октября 2015 года, были установлены Нацкомиссией регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг еще в марте на уровне 7188 грн за тыс. куб. м. О том, что такая цена окажется многим потребителям «не по зубам», было понятно по ситуации с оплатой потребленного газа еще по старым, более низким ценам. Правительство в такой ситуации попыталось обойтись полумерами. Формальным основанием для этого стал принятый новый закон о газовом рынке на Украине. С 1 октября на Украине для населения, по сути, начали действовать два тарифа на газ: 3,6 грн за куб. м на первые 200 куб. м и 7188 грн. за каждый куб. м сверх этой нормы. Учитывая, что еще в прошлом году цена на газ для населения составляла чуть более 1,3 грн за куб. м, даже нынешние льготные 3,6 грн выглядят не слишком привлекательно. Тем более что при условии отопления дома газом зимой уложиться в 200 куб. м весьма проблематично.

Тем временем в Донецкой народной республике заявили о приостановке поставок угля Киеву, передает «XXI век» (Луганск). Украина очень любит уголь, но не любит за него платить, заявил министр транспорта ДНР Семен Кузьменко. По его словам, республике так и не удалось наладить прямых отношений с Киевом — все закупки проводят через посредников. Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла большинство шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельный газовый уголь. Доставка угля из зоны военной операции осложнена из-за разрушенной инфраструктуры, в частности, из-за повреждения взрывами железной дороги. Сейчас Киев закупает уголь, в том числе у ДНР. «Самая основная системная ошибка — это то, что Украина использует черных олигархов, которые включают свои теневые схемы. Они обворовывают в первую очередь народ Украины и государство. Ну, а потом — они не всегда держат свое слово. Эти все схемы временные, нестабильные и приводят к этим остановкам, коллапсам. Напомню, что энергетика Украины без наших углей не выживет», — подчеркнул Кузьменко.

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск) беспокоится, что в школах города могут грянуть массовые отравления. С сентября этого года санэпидемслужба больше не контролирует вопросы качества продуктов питания — эта зона ответственности переложена на ветеринарную медицину. Однако, как стало известно изданию, ветеринарам до сих пор не передана документация относительно функциональных обязанностей по контролю качества продуктов питания, в том числе в государственных учреждениях (детсадах, школах, больницах и так далее). «Нам пока еще не спущено ни одного постановления или распоряжения относительно задач по контролю гигиены питания и качества продуктов, — сообщил начальник главного управления ветеринарной медицины Днепропетровской области Александр Назарец. — Вообще, пока проходит процесс этой реорганизации, нашей службе не представляется возможным полноценно выполнять свои прямые обязанности, не говоря о тех, которыми мы никогда не занимались». Такой ситуации еще не было ни в советское время, ни за годы независимости Украины. По мнению главного санитарного врача Днепропетровской области Андрея Кондратьева, все это приведет к массовым случаям заболевания кишечными инфекциями и гепатитами, потому что теперь локализовать вспышки будет еще сложнее.

Председателя фракции «Свободы» в новоизбранном Полтавском областном совете Анатолия Ханко вызвали на допрос, информирует «Полтавщина» (Полтава). 13 ноября он должен прибыть в следственное управление. Следователи зададут ему вопросы о «деле 31 августа», когда под стенами Верховной рады возникли беспорядки, в результате которых погибли бойцы Национальной гвардии. А в Закарпатье председатель областной государственной администрации Геннадий Москаль осудил известного украинского политика Виктора Балогу и его брата Ивана, которые по итогам местных выборов прошли в Закарпатский областной совет, но написали заявления об отказе от мандатов областных депутатов, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Братья Балоги клятвенно обещали избирателям, что в случае победы на местных выборах пойдут в областной совет и будут работать на благо Закарпатья, а Киев им больше не нужен, — прокомментировал их поступок Москаль. — Говорили об этом на всех встречах с закарпатцами, рубашку на себе рвали, что останутся здесь. И снова всех обманули — оставили себе мандаты депутатов Верховной рады и бросились в Киев. А нам здесь жить. Люди еще раз убедились, чего стоят их обещания».

И о хорошем. «Курс» (Ивано-Франковск) рассказывает о семье Бутусиных, которые более года назад из далекого Владивостока сбежали на Западную Украину из-за «политических репрессий». Олег Бутусин воевал в качестве добровольца на стороне Украины. Этим летом ФСБ открыло против него уголовное дело за терроризм. Сейчас он с женой Татьяной живут с десятью детьми в селе Приднестровье Галицкого района. Двухкомнатный домик с кухней — это все, что семья смогла себе позволить после того, как за «копейки» продала все свое хозяйство в России. Едва ли не самой большой проблемой для семьи является отсутствие украинского гражданства. Они уже неоднократно обращались к властям, Татьяна с ребенком на руках даже во время приезда Петра Порошенко в Ивано-Франковск подошла к президенту и передала ему просьбу предоставить им гражданство, однако ответа до сих пор не последовало. Она говорит, что готова объявить голодовку, если власть и дальше будет игнорировать ее просьбу. Соседи подарили семье Бутусиных корову, помогли стройматериалами. Сейчас местные власти решают вопрос жилья, поскольку маленький домик в аварийном состоянии. Но больше всего Бутусины ждут решения об украинском гражданстве, при этом семья готова вернуться домой в Россию, но говорят: только на танках!