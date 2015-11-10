Согласно выпущенному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) докладу, действия российских спортивных функционеров «повлекли за собой «существенные изменения фактических показателей отдельных спортсменов и итоговых результатов международных легкоатлетических соревнований». А скрыть происходящее в российской легкой атлетике помогали ключевые фигуры Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — пишет издание BCC.

Бег. Древнегреческая роспись на амфоре

«В дополнение к призывам участвовать в Олимпийских играх различным российским спортсменам и спортивным чиновникам (а также уволить директора Московской антидопинговой лаборатории) комиссия рекомендовала Международному олимпийскому комитету рассмотреть вопрос о том, чтобы вообще лишить Россию права на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в следующем году до тех пор, пока российские власти не начнут соблюдать антидопинговые правила. Это жесткое наказание, но оно вполне оправдано, если учесть, с каким «тошнотворным» презрением Россия относится к международным нормам», — пишет издание Washington Post.

То есть предлагается отстранить Россию, ее народ от мероприятия, которое, наоборот, призвано сплотить население Земли, мероприятие, во время которого войны прекращались, а человечество чувствовало себя сплоченным. Политический заказ дошел уже и до спорта. И снова, как во времена холодной войны, спорту предстоит пострадать от настроений политических элит.

В 323-страничном докладе, опубликованном вчера независимой комиссией, описана секретная допинг-программа, которая якобы была запущена и велась, по крайней мере, последние пять лет российскими чиновниками, врачами, тренерами и спортсменами для обеспечения побед в международных соревнованиях.

«Как говорится в отчете, «было обнаружено, что в борьбе с допингом в спорте не только отсутствовало руководство, но также многими главными тренерами и чиновниками проводились организованные действия — как в России, так и за ее пределами — с целью поощрения использования допинга и создания условий для успешного его применения — в том числе сокрытия положительных допинг-проб», — пишет американская The Wall Street Journal.

Издание отмечает: «В докладе также утверждается, что российские спецслужбы препятствовали Московской антидопинговой лаборатории перед зимними Олимпийскими играми в Сочи. Таким образом, России удалось резко изменить командные результаты по сравнению с теми, которых она добилась на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, где она выиграла всего 15 медалей, из которых — 3 золотые. А в 2014 году она завоевала 33 медали, в том числе — 13 золотых».

«Московская лаборатория находится в ведении и зависит от [Российского антидопингового агентства] РУСАДА или Министерства спорта РФ, — говорится в отчете. — Ее беспристрастность… пострадала в результате вмешательства ФСБ, осуществлявшей наблюдение за лабораторией во время зимней Олимпиады в Сочи», — пишет The Wall Street Journal.

В Женеве уже приняты основные рекомендации. Основная — запретить российским спортсменам участвовать в любых соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), включая Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Международный олимпийский комитет также заявил, что доклад «является печальной новостью для мирового спорта и глубоко шокирует».

Российские эксперты констатируют, что такое решение носит катастрофический характер и уж точно не оздоровит, а скорее бесповоротно разрушит не только «порочную систему», но и российскую легкую атлетику вообще.