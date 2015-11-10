Египет, Ливия, Украина, Сирия, снова Египет, только теперь уже с оговоркой… при чём тут Россия. Информационная картина последних лет в российском медиапространстве большей частью заполнена негативными новостями о происшествиях, бедах, неудачах. Ежедневно мы слышим про военные действия и ЧП, сегодняшний день не исключение. СМИ снова пишут о расследовании причин авиакатастрофы над Синайским полуостровом, об отзыве ЦБ РФ лицензий банков, о студентке МГУ Варваре Карауловой, которая признала вину в попытке примкнуть к ИГ, о «попытке прорыва» украинских силовиков у Дебальцево (ДНР), об очередном инциденте, связанном с самолётом.

Эдвард Мунк. Отчаяние. 1892

От катастрофы к запретам

МЧС информирует о поступившем в Москву багаже туристов, отдыхавших в Египте.

Багаж доставляется только в аэропорт «Внуково». Как отмечается, накануне тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ и авиационно-транспортной кампании «Волга-Днепр» из Хургады и Шарм-эль-Шейха в аэропорт «Внуково» осуществлена доставка почти 60 тонн багажа пассажиров 26 рейсов (I 49 222, WZ 9422, ZF 9702, U 63 036, U 63 018, U 63 096, ZF 9726; R 2508, N 4972, N 41 948, N 41 990, N 45 984, U 63 410, YC 9382, U 63 024, 7К 4292, UВ 3054, R 2502, UТ 9008, ZF 9628, N 41 504, I 49 216, VZ 9930, R 2514, SU 5911, 4R 8274). Всего с момента прекращения авиационного сообщения с Египтом пятью рейсами доставлено почти 120 тонн личных вещей туристов, ранее покинувших Арабскую Республику Египет.

В ближайшее время из Хургады ожидается прибытие самолета Ан-124 «Руслан» с багажом пассажиров 36 рейсов. Весь доставленный багаж будет разгружен и рассортирован наземными службами аэропорта «Внуково» и останется храниться в специально отведённых местах до последующей выдачи или транспортировки в регионы. Дополнительную информацию о багаже и его получении можно уточнить по телефону справочной службой аэропорта «Внуково»: +7 495 937-55-55 .

Кроме того, в СМИ появилась информация, что запрет на полёты в Египет, введенный 6 ноября президентом России Владимиром Путиным, может продлиться годы.

Подробности: Запрет на полёты в Египет может продлиться годы

Однако в правительстве РФ не подтвердили запрет полетов в Египет «на годы». Озвучивать какие-либо сроки приостановки авиасообщения Российской Федерации с Египтом пока преждевременно, сообщила 10 ноября пресс-секретарь вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

«На данный момент мы не можем назвать какие-либо сроки. Рассуждения о сроках не актуальны до проведения оценки безопасности и получения возможных рекомендаций», — заявила она, комментируя сообщения в СМИ о возможности приостановки авиасообщения с Египтом «на годы».

Тем временем в Ассоциации туроператоров России подсчитали, сколько может стоить российскому турбизнесу ситуация в Египте. Как оказалось, порядка $200 млн.

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В этой связи заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу направлено письмо, в котором изложены предложения по поддержке туристического бизнеса.

По данным Аналитической службы АТОР, с начала 2015 года на египетских курортах ежемесячно отдыхали от 100 до 250 тыс. российских туристов при средней стоимости путевки $600 на человека. По данным туроператоров, до Нового года уже продано примерно 150 тыс. путевок. Таким образом, если авиасообщение с Египтом не будет восстановлено до Нового года, потери оборота отрасли могут составить не менее 200 млн долларов.

Ранее Дворкович заявлял, что в ближайшее время будут обсуждаться возможности поддержки туристического бизнеса, а также поддержки туристов, которые не выехали в Египет. Ожидается, что предложения и расчеты по поддержке туристической отрасли будут представлены уже на этой неделе.

Но турфирмы не хотят терять деньги и, естественно, возможные риски перекладывают на своих клиентов. Так, после приостановки полетов в Египет турфирмы повысили цены на путевки на другие курорты.

По информации «Вестей», цены выросли буквально за несколько дней. И колебанием курса валют тут уже не оправдаешься.

Без лицензий

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский регулятор продолжает чистку банковской системы. Так, 10 ноября ЦБ отобрал лицензии у четырех московских банков и одной небанковской кредитной организации. До этого, 2 ноября лицензий лишились еще четыре банка, а с 1 января по 1 октября 2015 года количество кредитных организаций в РФ сократилось с 834 до 767.

Кандидат экономических наук Тамара Касьянова отметила: «Мы видим, что надежность и безопасность банковской системы падает. И, учитывая, что в России экономическая ситуация пока не улучшается, эта тенденция, видимо, сохранится. То есть показатели надежности банков будут ухудшаться. Центробанк тем временем свои требования к банкам не снижает. В этих условиях многие кредитные организации оказываются не в силах соответствовать требованиям регулятора. Поэтому можно ожидать, что по меньшей мере в ближайшие полгода чистка банковской системы продолжится».

Аналитики не удивляются частому отзыву лицензий, считая, что потенциально в РФ есть еще порядка 500 «лишних» банков.

Читайте подробнее: «В РФ 500 «лишних» банков, зачистка банковской системы еще не закончена»

Напомним, что с начала ноября без лицензий остались: «Бенифит-банк», «Джаст Банк», Богородский муниципальный банк, астраханский «Агроинкомбанк», «Русский Славянский банк», «Региональный банк развития», «Региональный Банк Сбережений», «Межрегионбанк», небанковская кредитная организация «Тор Кредит».

Назад в будущее

В рамках реализации Концепции развития внутренней продовольственной помощи населению, утвержденной в 2014 году, планируется внедрять продовольственные электронные сертификаты, по которым малообеспеченные категории граждан получат возможность приобрести продовольственные товары отечественного производства.

В Минсельхозе уверены, что продовольственная помощь малообеспеченным категориям граждан обеспечит платежеспособный спрос для российских сельхозпроизводителей.

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