Потирая руки, западные рейтинговые агенты и пресса продолжают объяснять особо непонятливым, как именно и насколько быстро большой русский медведь завалится под удавкой санкций и неминуемого кризиса. Вбивать гвозди в чужой воображаемый гроб — дело нехитрое, особенно когда свои бревна в глазах уже девать некуда. Описывая коллизии и скорый крах российской экономики, СМИ пророчат и скорый распад БРИКС. Но кто знает: возможно, когда-нибудь историки именно введение санкций и жесткую экономическую политику в отношении РФ и назовут основной причиной утраты американского доминирования и началом конца однополярного мира, который США считали свершившимся фактом после холодной войны.

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать. 1954

Сейчас западные СМИ заживо хоронят еще не успевший проявить себя организм. Возможно, «кирпич» ещё просто не окреп, но называть затею провальной спешит уже не одно западное издание. «Инвесторы и остальная часть мира, включая лидеров стран БРИКС, уже поняли, что объединение огромных, политически и экономически разнородных наций, находящихся на разных стадиях развития, не является успешной формулой для быстрого, да и вообще какого-либо результата. Особенно если учесть тот факт, что страны БРИКС, мягко говоря, не преуспели в ведении бизнеса друг с другом», — пишет, например, издание Quartz.

Но гораздо популярнее «хоронить» российскую экономику. В этом соревнуются почти все западные издания. «Россия может исчерпать свой Резервный фонд в течение 16−24 месяцев» — такой основной вывод делают эксперты американского рейтингового агентства Moody's. «Бывший главный актив страны — ее устойчивое финансовое положение — подвергается сейчас значительному давлению. У России нет большого долга, но страна растрачивает сбережения и вряд ли сможет восстановить их в среднесрочной перспективе», — заявил в интервью с Bloomberg Кристин Лидоу, замдиректора агентства Moody’s.

«После обвала рубля, обесценившегося на 34% по отношению к доллару, и международных санкций Россия столкнулась с острейшим бюджетным дефицитом за последние пять лет», — пишет Bloomberg. К 2016 году аналитики прогнозируют дефицит бюджета в 2,4 триллиона рублей, или 39 миллиардов долларов — эквивалент 3% ВВП. «Государственные финансовые резервы исчезают все быстрее», — считает Линдоу. Руководство РФ «может оказаться вынужденным пойти на финансовую консолидацию, о которой оно часто говорит, но эта мера может еще более затормозить экономический рост, темпы которого уже замедлились».

По оценкам аналитиков, рост экономики РФ может начаться лишь в 2017 году, в этом же году наиболее вероятной цифрой сокращения ВВП им представляется 4,4%. Такие цифры, по их мнению, означают самый большой спад темпов развития РФ за последние двадцать лет.

Примечательно, что сразу после обвала цен на нефть и введения санкций рейтинговые агентства S&P и Moody’s обрушили кредитный рейтинг России до уровня ниже «инвестиционного». Внешние долги не так заботят экспертов, а вот по поводу внутреннего кредитования — им не вполне понятно: каким образом, учитывая санкции, правительство России собирается выкручиваться в 2017—2018 годах. «Резервные фонды России — теперь уже не столь надежная подушка безопасности, какими они были раньше. Сейчас над ними нависла опасность истощения», — говорит Линдоу.

«В существующий проект бюджета не заложена экономия с целью устранения дефицита. Россия планирует сократить внешнюю задолженность с 7 миллиардов долларов до 3 миллиардов. Внутренняя задолженность составит 500 миллиардов рублей. Несмотря на относительно невысокий уровень задолженности, возможность взять кредиты на внутреннем рынке низка, поэтому России необходим доступ на международный рынок капиталов», — подытожил замдиректора агентства Moody’s.

«Наряду с падением золотовалютных резервов, другие показатели спада российской экономики включают в себя снижение розничных продаж на 10% и инфляцию на уровне 16%», — пишет Wall Street Journal. «В целом мы оцениваем эти показатели в том ключе, что экономика (РФ) уже находится в нижней части своего цикла и что рецессия не будет углубляться дальше», — сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на аналитическую записку экспертов Barclays Capital.

«Россию ожидает дефицит мяса и молочной продукции в 2016 году в результате продолжающихся санкций. Импорт сотен тонн иностранного продовольствия, в основном из Европы, резко прервался, вызвав недостаток продовольствия в России», — пишет The International Business Times.

Однако некоторые не ангажированные агентства вполне спокойно рассуждают о том, что кризис России удастся преодолеть, и у самой Европы далеко не все так благополучно, как кажется на первый взгляд.

«Россия может игнорировать санкции по крайней мере год на рынке облигаций», — говорят эксперты. «Падение стоимости 44% еврооблигаций в 2016 году означает, что заемщики могут благополучно перенести санкции 2016 года, под которые попали, например, такие гиганты, как «Роснефть» и Сбербанк. Поддержки государственными займами и текущего счета будет достаточно, чтобы обеспечить платежи российских компаний», — заявляет Джулиано Палумбо, управляющий капиталом в итальянской инвестиционной компании Arca SGR, в интервью изданию Bloomberg.

Создаётся впечатление, что инвестиционные аналитики сейчас просто подбирают слова и интерпретации, чтобы оправдать прежние, сугубо политические решения западных рейтинговых агентств о мгновенном снижении рейтингов России, то есть — на самом деле — просто оправдать административное давление на инвесторов и банки, чтобы они ограничили лимиты спекулянтам, отпускаемые на Россию, повысили оценочные риски и цену заёмных денег для российского рынка.

Рейтинги снижены для России, но фальсифицированы в сторону повышения для Украины. Вот теперь инвесторам — жертвам своих «Кассандр» — и надо искать способы понять: почему Россия до сих пор экономически не умерла, а Украина до сих пор экономически не родилась. И искать в этом виноватых.