В свое время американский президент Рональд Рейган назвал нашу страну «империей зла». Было это в самый разгар «холодной войны», когда между Востоком и Западом опустился «железный занавес», а острие постоянно ведущейся США «психологической войны» было направлено против Советского Союза. С тех пор мало что изменилось. Враждебная риторика Вашингтона и сегодня имеет непреходящую ценность. Хотя Соединенные Штаты уверяют мир, что они отказались от мышления «холодной войны», тем не менее даже невооруженным глазом видно: эта война ими не заброшена в архив, и она продолжает набирать обороты во всех регионах планеты.

gpolitika.com Джон Керри

Так, выступая на военной-политической конференции в мемориальной библиотеке того самого Рейгана, глава Пентагона Эштон Картер назвал Россию «вредителем» на мировой арене, передает агентство Bloomberg. Он заявил буквально следующее: «Чтобы быть во всеоружии, США намерены модернизировать свой ядерный арсенал и профинансировать разработку современных систем вооружений, включая создание нового стратегического бомбардировщика и лазерного оружия». По его словам, обдумывают США и некие «новые варианты действий», которые можно было бы использовать для сдерживания России. О чем конкретно идёт речь, министр не уточнил. Но можно предположить, что ставится задача вытолкнуть Россию не только из в прошлом поддерживавших ее регионов, в частности Ближнего Востока, но также и Средней Азии.

Ведь что такое Средняя Азия? Это такая конструкция в евразийском доме, которая вроде бы и не играет особой роли, но если ее нарушить, выдернуть — трещины пойдут по всем стенам и разрушение жилища неминуемо. Тем более что обитатели этого жилища — народ обидчивый, с трудом воспринимающий внешнее давление. Чтобы выдернуть эту непрочную конструкцию, не допустить появления скреп Евразии (трубопроводных, железнодорожных, энергетических, инфраструктурных и т.д.), стягивающих ее в единое торгово-экономическое целое без разделительных геополитических линий, нарисованных на картах Пентагона, Джон Керри первым из госсекретарей США и посетил все пять постсоветских государств.

Есть у этого визита еще один «задний план». В интервью телеканалу «Мир» Керри сказал, что цель его поездки в регион «заключается в попытке установить сотрудничество между странами, развивать его более эффективно», а также «поработать над проблемами безопасности и борьбы с терроризмом». Говоря о ситуации в Афганистане, он напомнил, что США продолжат «сохранять военный контингент на уровне, который позволит помогать афганскому правительству, народу и вооруженным силам, и позволит стране «продвинуться в деле создания государственности, отбросив назад «Талибан». Госсекретарь заверил Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухамедова в том, что США не оставят их страны с выводом войск из Афганистана. Он пообещал оказать содействие укреплению государственных границ Таджикистана и Туркменистана, поддержать эти республики в борьбе с возможной эскалацией насилия на территории Афганистана.

Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники в американских властных структурах, лидеры стран Средней Азии приветствовали решение президента США Барака Обамы о замедлении вывода войск из Афганистана. В настоящее время перспектива завершения афганской миссии НАТО вызывает обеспокоенность стран региона — как в связи с текущими проблемами безопасности, так и в плане дальнейшего сокращения сотрудничества с США в других сферах. Джон Керри заверил президентов в приверженности Вашингтона задаче поддержки их стран, в том числе и на экономическом направлении.

Сделаем маленький шаг в сторону от основной темы нашего разговора и вернемся к вышеупомянутому Рейгану. В 1983 году директор ЦРУ Уильям Кейси предложил ему перенести военные действия в Афганистане против советских войск на территорию среднеазиатских республик Советского Союза. Идея пришлась Рейгану по вкусу. После чего Кейси полетел в Пакистан, где попытался убедить президента Зия-уль-Хака в необходимости переноса боевых действий в Среднюю Азию. Но тот, опасаясь мести со стороны Советского Союза, ушел от ясного ответа. С тех пор прошло много лет. И казалось бы проект похоронен. Однако похоже, что визит Керри помимо всего прочего призван реанимировать его.

На днях известный политический деятель Ахмад Вали Масуд в эксклюзивном интервью порталу «Афганистан.Ру» рассказал о скрытых замыслах в Афганистане. По его словам, сейчас, когда силы НАТО покидают Афганистан, талибы и Пакистан воспользовались этим вакуумом и перенесли войну на север. Цели их покровителей не ограничиваются севером Афганистана, они собираются дестабилизировать и Среднюю Азию. Эти боевики, по их собственным словам, добиваются создания «среднеазиатской весны». Впрочем, сами они являются только инструментом — внешние покровители не готовят их для прихода к власти, используя лишь в качестве орудия войны и разрушения. Как выразился Ахмад Вали Масуд, «несколько «босоногих» талибов или среднеазиатских боевиков не в состоянии добыть значительные средства. Ясно, что эти деньги предоставлены богатыми государствами».

Наличие проекта дестабилизации стран Средней Азии с использованием исламских экстремистов признаётся в верхних эшелонах власти в Кабуле. Об этом, в частности, заявлял советник президента Афганистана по вопросам безопасности Х. Атмар на заседании сената и нижней палаты афганского парламента. Такого же мнения придерживается известный политический деятель, бывший глава администрации экс — президента Афганистана Хамида Карзая — Абдул Карим Хоррам.

Вашингтон, преследуя далеко идущие геополитические цели, стремится заставить элиты среднеазиатских стран поверить, что только в союзе с США и под «американским зонтиком» им может быть обеспечена безопасность. А отсюда необходимо вновь вернуться к открытию в регионе американских баз, многие из которых прекратили свое существование в последний период, в том числе и из-за позиции нашей страны. Именно базы интересуют американцев. И в обмен на доступ к ним они готовы протянуть региональным элитам под видом пальмовой ветви фиговый листок.

С точки зрения геополитики региона визит Керри можно расценивать как вызов России. Он свидетельствует о том, что США не собираются отказываться от влияния в Средней Азии, и в свете сирийского и афганского кризисов будут наращивать там геополитическое и военное присутствие. Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы этот регион уплывал из ее орбиты. Поэтому для нее настало время собирать силы для солидарной встречи новых вызовов, одним из которых является Большая Игра в Средней Азии.