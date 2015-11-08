



virtualkarabakh.az Джеймс Уорлик

Баку предпринял странный, но многозначительный дипломатический демарш. Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг критике действия сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика, давшего неоднозначную оценку резолюции Комиссии по политическим вопросам ПАСЕ. Он заявил, что «ПАСЕ и другие международные организации перед принятием резолюций и отчетов по Нагорному Карабаху должны консультироваться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

Дело в том, что 4 ноября в Париже состоялось заседание Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В повестку был включен также подготовленный членом Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ от Великобритании Робертом Уолтером проект доклада с названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана». Этот доклад считается проектным потому, что его еще должны утвердить на зимней сессии ПАСЕ в 2016 году. Тем не менее тезисы этого документа интерпретируется экспертами и политиками по-разному. Так, бывший помощник американского госсекретаря по Южному Кавказу, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза считает, что принятая резолюция ПАСЕ по проблеме Нагорного Карабаха «отражает глубокое понимание этой европейской структурой всего комплекса вопросов, связанных с этим конфликтом». Поскольку (по-его словам) «Комитет по политическим вопросам выразил свое желание, чтобы Совет Европы занял более активную позицию по поддержке усилий Минской группы ОБСЕ, направленных на достижение рамочного соглашения по урегулированию конфликта на основе так называемых Мадридских базовых принципов, представленных Минской группой семь лет назад». «Помимо этого, резолюция призывает к установлению промежуточного правового статуса Нагорного Карабаха, — утверждает Брайза. — Эти факторы, наряду с призывом немедленно прекратить вооруженные столкновения на линии соприкосновения обеими сторонами, подчеркивают три ключевых элемента Хельсинской декларации, на которых должно быть основано любое разрешение данного конфликта: территориальная целостность государств, право народов на самоопределение и неприменение силы».

В этой связи отметим еще одну позицию, отраженную на официальном сайте ПАСЕ: «Парламентская Ассамлея призвала вывести вооруженные силы Армении из Нагорного Карабаха и с других оккупированных территорий Азербайджана, а также признать полный суверенитет Азербайджана над указанными территориями в рамках Минского процесса». Но и это тоже фрагменты условной «Дорожной карты», изложенной в Мадридских принципах. Поэтому и возникает вопрос о причинах, по которым ПАСЕ, если судить по заявлению Уорлика, отказалась проводить положенные в таких случаях консультации с сопредседателями МГ ОБСЕ, тем более что ПАСЕ всего лишь совещательный орган.

С интригующим заявлением выступил и глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов. По его мнению, подобные консультации якобы проводились, и «сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик знакомы с этим вопросом». «Считаю, что господин Уорлик и другие сопредседатели Минской группы для начала сами должны интересоваться процессами, происходящими в мире и в международных организациях, — говорит Сеидов. — Они должны отказаться от закрытой политики и не дающего никакого эффекта обсуждения вопросов на протяжении 20 лет».

Это — классическая политическая интрига, направленная на противопоставление позиций Уорлика и Каспшика, поскольку только последний своим заявлением способен либо подтвердить, либо опровергнуть доводы Сеидова. Это — первое. Второе: говоря о методике закрытой политики, которая действительно используется МГ ОБСЕ в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, Баку мог бы сам, вместо упреков в адрес МГ ОБСЕ, первым придать гласности существующие детали переговоров. А раз такого нет, то можно согласиться с доводами Уорлика, считающего, что резолюция ПАСЕ вносит ненужную напряженность и создает проблемы в работе МГ ОБСЕ. Но интрига не исчерпывается только этим сюжетом.

Официальный представитель МИД Азербайджана Гаджиев выступил и с обвинениями в адрес сопредседателей МГ ОБСЕ, работа которых «на сегодняшний день равна нулю», добавив, что «никакого смысла в проведении консультаций сопредседателей Минской группы ОБСЕ с представителями других международных структур, стремящихся внести вклад в разрешение конфликта, нет». При этом он не исключил, что «Джеймс Уорлик является составной частью плана, направленного на продолжение политики оккупации Армении», и рекомендовал ему «брать за основу соответствующие документы, принятые Совбезом и Генассамблеей ООН, ПАСЕ, Движением неприсоединения, ОИС и другими структурами, а также проводить консультации с данными структурами». И сразу возникают вопросы.

Если ПАСЕ, резолюцией которой вроде бы доволен Азербайджан, считает, что базовой основой переговоров по карабахскому урегулированию остаются Мадридские принципы, и такой же позиции придерживается МГ ОБСЕ, то в чем же Баку усматривает противоречия в этих позициях? Это-первое. Второе: если предположить, что кто-то докажет, что Мадридские принципы противоречат соответствующим документам Совбеза и Генассамблеи ООН, то это существенным образом может сказаться на существующем формате переговоров между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. Но Генассамблея до сих пор не дезавуировала деятельность МГ ОБСЕ и таких намерений у нее в обозримом будущем не просматривается.

Напомним, что в ходе принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации на «оккупированных территориях Азербайджана» против выступили как раз страны-сопредседатели МГ ОБСЕ: США, Россия и Франция, которые считают, что достигнуть результатов в карабахском урегулировании возможно только на уровне компромиссов и взаимных уступок. Раньше хоть открыто обсуждался вопрос об освобождении 5 районов вокруг Нагорного Карабаха, дискутировалась проблема Кяльбаджара, которая увязывалась с подписанием соглашения о промежуточном статусе Нагорного Карабаха, фигурировал вопрос о Лачине и Лачинском коридоре. Теперь об этом публично не говорят. Тогда в чем суть участия Уорлика «как составной части» какого-то плана, в чем его подозревает азербайджанский МИД? «Может ли Азербайджан отказаться вообще от посреднической миссии Минской группы ОБСЕ?», — задается вопросом бакинский эксперт Рамис Юнусов. И отвечает: «После принятой в ООН резолюции развитие событий в этом направлении не видится реальным хотя бы потому, что в той же резолюции поддержана деятельность Минской группы ОБСЕ». Да и на днях чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт подтвердила, что «МГ ОБСЕ — самый лучший формат для продолжения переговоров по карабахскому вопросу», при решении которого «необходимы обсуждения и компромиссы».

Поэтому американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Уорлик будет и дальше вместе со своими коллегами предпринимать практические шаги в направлении карабахского урегулирования, хотя формат переговоров искажен и нужно возвращаться к Бишкекскому протоколу, где Степанакерт определяется как сторона конфликта. На наш взгляд, именно ход событий на этом направлении объясняет нервное поведение Баку, который вынужден предпринять какие-никакие шаги для вывода из тупика переговорного процесса по Карабаху. Но если считать резолюцию ПАСЕ по Карабаху первым шагом в объявленном президентом Азербайджана «дипломатическом наступлении», то он, мягко говоря, неудачный, поскольку построен на закулисной интриге без учета новых формирующихся в регионе геополитических реалий.

И еще. В начале следующей недели глава МИД России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Армению. В свою очередь, армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился в Париже с заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном, с которым обсуждал вопросы карабахского урегулирования. А президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Военно-морских сил США Реем Мейбусом. «Игра» продолжается.