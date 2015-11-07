За последние месяцы события вокруг Россотрудничества стали развиваться весьма стремительно. Последовала отставка сразу трех замов руководителя Федерального агентства (случай беспрецедентный за всю семилетнюю историю Россотрудничества), в СМИ появилось множество публикаций о возможных коррупционных проявлениях в Россотрудничестве и влиянии различных кланов на принятие решений, прежде всего финансовых. Руководитель Федерального агентства Любовь Глебова резко ускорила процесс внутренней реорганизации вверенного ей ведомства — было уволено около 40 процентов сотрудников, причем часто, по словам уволенных, их заставляли подписывать заявление об уходе по собственному желанию, чтобы не платить положенное при сокращении выходное пособие.

amr.ru Любовь Глебова

Также большое недоумение у экспертного сообщества вызвало назначение бывшего начальника административного управления Россотрудничества Сергея Круппо заместителем Любови Глебовой — Круппо был связан со скандалами в загранаппарате федерального агентства (эти факты достаточно активно обсуждались на соответствующих форумах). То есть вокруг ведомства накопилась критическая масса недовольства и непонимания. Любовь Глебова явно спешит — в предложенной концепции реформирования исполнительной власти нет такого агентства, как Россотрудничество. По имеющейся информации из аппарата правительства, международное гуманитарное сотрудничество уйдет в МИД на правах департамента или центра. Что-то отойдет негосударственным организациям — Союз советских обществ дружбы (ССОД) СССР ведь был общественной организацией и весьма эффективной, в отличие от нынешнего Россотрудничества.

О вопросах работы в СНГ подробно будет сказано ниже.

Так что все-таки РФ делать со столь скандальным агентством и нужно ли оно вообще в таком формате? Как уже не раз говорилось, нужен немедленный детальный аудит всей загрансобственности, находящейся на балансе Федерального агентства за рубежом и самый тщательный и прозрачный учёт всех доходов, получаемых от сдачи ее в аренду. Этот вопрос, пожалуй, — самый большой секрет Россотрудничества и отсутствие прозрачности неизбежно будет создавать почву для коррупционных проявлений при любом руководстве федерального агентства. Вторым шагом должна стать переаттестация всех сотрудников загранаппарата, прежде всего руководителей загранучреждений Россотрудничества. Обязательным должно стать профессиональное владение минимум двумя иностранными языками. Причём эта переаттестация должна проводиться не сотрудниками самого федерального агентства или МИД, а общественной комиссией на основе строго определённых квалификационных требований. Также должен быть принят и опубликован новый приказ о порядке ротации в загранаппарате Россотрудничества, который сделает невозможным так называемые «резиновые сроки» нахождения в загранкомандировках для отдельных привилегированных сотрудников. Сейчас нередки случаи, когда отдельные сотрудники федерального агентства находились и находятся в загранкомандировках по пять и более лет (к примеру представители Россотрудничества на Украине, в Молдавии, представитель в Австрии). Неслучайно в СМИ появились в этой связи утверждения, что существуют весомые тарифы за продление срока загранкомадировки для руководителя загранучреждения Россотрудничества (весьма показательно, что федеральное агентство не стало подавать к СМИ, распространившему эту информацию, никаких судебных исков за клевету).

Если не будут установлены четкие сроки ротации в загранаппарате Федерального агентства, волна таких слухов будет усиливаться. Вряд ли такая ситуация в интересах самого Россотрудничества, которое постоянно пытается добиться увеличения финансирования своей деятельности и сейчас вообще борется за свое сохранение как отдельное ведомство. Кроме того, мягко говоря, финансовая и кадровая непрозрачность Россотрудничества крайне негативно сказывается и на имидже России за рубежом, прежде всего в странах СНГ. Как было правильно замечено блоггерами, Россотрудничество просто паразитирует на имидже России и явно хочет получать на это больше бюджетных средств. Россотрудничество должно получить 2 млрд рублей в течение пяти лет на продвижение русского языка за рубежом (хотя весьма вероятно, что из-за финансового кризиса в России и череды скандалов вокруг деятельности Федерального агентства это сумма может быть пересмотрена).

В последние годы, несмотря на наличие очень немаленькой структуры представительств Россотрудничества за рубежом, количество изучающих русский язык иностранцев стремительно сокращается, а ведь продвижение русского языка — один из приоритетов Федерального агентства. Очень бы хотелось увидеть: на что конкретно Россотрудничество собирается потратить эти немалые деньги и не станет ли и эта программа очередной кормушкой? ССОД во времена СССР был силён именно своими технологиями по продвижению русского языка через советские культурные центры. Над этим вопросом работали профессионалы-филологи очень высокого класса, создававшие программы преподавания русского языка как иностранного. Есть ли сейчас такие кадры в Россотрудничестве, погрязшем во внутренних проблемах и клановости? Как представляется, Федеральное агентство должно представить свои детальные планы по продвижению русского языка и показать СМИ и экспертному сообществу, на что КОНКРЕТНО будут потрачены 2 млрд рублей?

Экспертное сообщество подготовило план по реальному реформированию деятельности Россотрудничества и превращению фантома «российской мягкой силы» в нечто работающее. Но до последнего времени было ощущение, что данные предложения будут просто положены под сукно (такое уже бывало не раз). Остаётся только надеяться, что сейчас ситуация начнёт меняться и нынешний руководитель Федерального агентства сможет отказаться от порочной практики заматывания инициатив, приходящих извне. Такая закрытость фактически привела к очень низкой эффективности деятельности Россотрудничества, поскольку в приоритете было и остаётся не продвижение российских интересов, а возможность получить тот или иной бюджет на очередной проект. Сейчас, к сожалению, сложно ждать от Федерального агентства каких-либо реальных предложений по усилению российского влияния на постсоветском пространстве (все последние годы российская внешняя политика там терпит все новые и новые поражения).В этой связи стоит подумать о создании отдельной институции по взаимоотношениям со странами постсоветского пространства и по поддержке интеграционных образований на этом пространстве — прежде всего ЕАЭС. В РФ до начала 2000-х годов было отдельное министерство по делам СНГ, которое и занималось координацией всей российской политики в этих странах. Сейчас же вопросами СНГ и всего постсоветского пространства занимаются так или иначе 7−8 ведомств, что весьма негативно сказывается на российском влиянии в этих странах. В таком случае за нынешним Россотрудничеством должны остаться лишь функции международного гуманитарного сотрудничества. Вопросы соотечественников — вопрос отдельный и крайне непростой. Ясно, что и здесь Федеральное агентство не достигло никаких успехов, хотя от него постоянно идут запросы в Минфин РФ на увеличение бюджета и на эту сферу деятельности.

Безусловно, предложения по реформированию Россотрудничества могут быть разными, но ясно одно — в таком виде деятельность Федерального агентства вряд ли соответствует российским интересам и это стало уже ясно не только экспертному сообществу, но и политическому руководству страны. Все ждут «дорожной карты» реформирования Федерального агентства без дежурных лозунгов и заверений в «дальнейших успехах интеграции». Иначе ненужность для российской политики этого агентства станет очевидна уже всем, включая и политическое руководство страны. РФ сейчас находится в финансовом кризисе и просто не может позволить себе тратить немалые средства на чьи-то личные и корпоративные интересы. Россотрудничеству придется доказывать свою нужность и востребованность в системе внешней политики РФ и это вполне закономерный итог деятельности этого федерального ведомства за семь лет его существования.