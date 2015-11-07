



gazprom.ru Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

На прошлой неделе австрийская пресса посвятила немало внимания проблемам России и постсоветского пространства. В нейтральной Австрии обнаружили экзистенциальный кризис НАТО, отметили укрепление отношений с «Газпромом» на почве «Северного потока-2» и удивились извилистой судьбе украинского авантюриста Геннадия Корбана.

НАТО играет в войну

Около 40 000 солдат, 140 самолетов, 60 кораблей и 7 подводных лодок — НАТО проводит самые масштабные военные учения за последние 13 лет. Wiener Zeitung полагает, что это еще один симптом новых «диких времен», когда на повестку дня выходят новые затяжные кризисы. По мнению газеты, мир со времен холодной войны не стал для Североатлантического альянса более прозрачным и предсказуемым. Еще два года назад представлялось вполне вероятным, что с завершением операции в Афганистане военный блок останется наедине с экзистенциальным кризисом. Теперь число конфликтов вокруг стран НАТО значительно перевалило за «комфортную» отметку. Подготовить союз к новым вызовам — вот главная задача для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на ближайшую перспективу. Речь идет о двух серьезных кризисах на востоке и на юге, вокруг России и ИГ. «Это одновременность угроз на востоке и на юге. — считает генерал германского бундесвера Ханс-Лотар Домрезе. — Каждая из них неприятна сама по себе, но эта одновременность возводит все в степень». На российскую «игру мускулами», на взгляд Wiener Zeitung, НАТО удалось найти симметричный ответ в виде нынешних и предстоящих учений — в 2016 году даже планируется подвергнуть внезапной проверке боеготовности силы быстрого реагирования альянса, чего не делалось со времен холодной войны. А вот рецепта для кризиса на юге у НАТО нет.

Скамья подсудимых вместо мэрского кресла

Еще недавно Геннадий Корбан баллотировался на пост мэра украинской столицы — теперь ему предъявлены обвинения в коррупции, сообщает Der Standard. Свое состояние, по мнению австрийской газеты, Корбан сколотил на рейдерских захватах в лихие 90-е. Теперь правая рука миллиардера Коломойского и сам мультимиллионер пал первой жертвой в длительной подковерной борьбе своего покровителя с президентом Порошенко. До недавних пор эта борьба была отмечена лишь «грязными трюками и фальшивыми улыбками», заключает газета. Однако с задержанием Корбана разыгрывающаяся драма идет к своей кульминации. Порошенко грозится, что на Корбане никто останавливаться не будет, ни у кого нет иммунитета от ответственности за коррупционные преступления. Имя Коломойского не прозвучало, однако каждому ясно, кого Порошенко имел в виду, резюмирует Der Standard.

На красный свет

Падение российского авторынка давно стало данностью. Газета Die Presse пишет, что в 2015 году объем продаж легковых автомобилей уже сократился на 33%. По итогам года этот показатель должен вырасти на 37% — таков прогноз представителя Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера. По мнению эксперта, в 2015 году в России будет продано 1,57 миллиона легковых автомобилей — скромный показатель на фоне рекорда 2012 года в 2,95 млн. Однако тенденции на рынке все же имеют противоречивый характер. В то время как Opel и Chevrolet уходят с рынка, Volkswagen открывает в Калуге завод по производству моторов за 250 млн евро. Одной из причин того, что зарубежные автопроизводители продолжают инвестировать в российское производство, является постановление Правительства РФ № 166 от 29 марта 2005 года об автокомпонентах, ввозимых для промышленной сборки. Его реализация позволяет зарубежным автоконцернам получать таможенные льготы и производить в России сотни тысяч машин. Die Presse усматривает одно из важнейших экономических достижений Путина в том, что преобладающая часть машин, продающихся в России, производится в стране.

Санкции газу не помеха

«Газпром» и австрийская нефтяная компания OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) продолжают работу над совместными проектами, сообщает издание Wirtschaftsblatt. В настоящее время партнеры обсуждают условия сделки по обмену активами, окончательное решение планируется принять в первой половине следующего года. В случае успеха OMV примет участие в разработке ачимовских отложений Уренгойского месторождения. OMV также заинтересована в доставке газа на хаб в Баумгартене через «Северный поток-2». По словам главы компании Райнера Зееле, это повысит энергетическую безопасность Австрии, а сам проект, в котором OMV обладает десятипроцентным пакетом акций наряду с Shell, E. ON и BASF, ни в коей мере не противоречит санкционному законодательству ЕС.

Самый северный маршрут

Венская газета Kurier рассказывает, что все больше беженцев пытаются добраться из России в Норвегию на велосипедах. На пропускном пункте, расположенном в 400 километрах к северу от полярного круга, творится небывалый ажиотаж: за последние три недели сюда прибыло около двух тысяч беженцев. Это в основном сирийцы, также много выходцев из Ирака и Афганистана. «Арктический маршрут» до недавнего времени был неизвестен мигрантам, теперь же это «несомненно более безопасный путь, чем через Средиземное море», рассказывают беженцы журналистам. Большинство мигрантов прибывает самолетом в Москву, у них имеется виза или вид на жительство. Последние сто метров, отделяющие Россию от норвежского Стурскуга, беженцам приходится преодолевать на велосипедах, в соответствии с законодательством. И пока на российской стороне процветает велосипедный бизнес, в Норвегии не спешат принимать гостей с распростертыми объятиями. Власти в Осло намерены отправить обратно как можно больше беженцев.