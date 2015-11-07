



Франсиско де Сурбаран. Детство Девы Марии, ок. 1660 (измененный фрагмент)

Когда Испания уже начала входить в длительный кризис империи, теряя силу и магию власти, наращивая самоубийственное беззаконие власти, за которым уже в Новое время последовала нескончаемая череда военных катастроф, распада колоний и «буржуазно-демократических» революций, она неожиданно стала рождать художественных гениев высшего мирового качества, а затем — и мыслителей высшего мирового разряда.

Среди первых таких гениев — Сурбаран, чья скульптурно-трагическая живопись узнаваема и отличима на любом историческом фоне. В течение столетий сохранять такую силу и убедительность личного почерка, индивидуальности, легко переводимую на язык других культурных эпох, в мировой истории смогли буквально единицы. Сурбаран — один из них.

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Как известно, Испания — традиционно религиозная страна: так было с давних времён, и такое положение вещей сохраняется поныне. По некоторым оценкам, численность католиков в стране колеблется от 71% до 94%, при этом подавляющее большинство из них посещают церковь по воскресеньям. Расцвет католичества в Испании пришёлся на XVI—XVII вв. , когда церковь оказывает едва ли не максимальное в своей истории влияние на власть, и именно в это время в стране жил и творил художник Франсиско де Сурбаран, родившийся 7 ноября 1598 года.

Переехав в Севилью из родной Эстремадуры, Сурбаран достаточно быстро становится известным художником, и в 1626—1627 гг. живописец заключает контракт с орденом доминиканцев. Согласно договору, он создаёт 21 картину, в числе которых — знаменитое произведение искусства «Христос на кресте». После окончания контракта, в 1628 году, Сурбаран не стал бросать религиозную тематику, и продолжил циклом картин о жизни св. Бонавентуры, который он создавал в течение двух лет.

Специалисты живописи и сегодня отмечают реалистичность картин испанского художника. Сурбаран положил в основу своей техники правило писать картины с натуры — это помогло ему не только донести точность черт, но и передать глубокий драматизм под слоем внешней сдержанности и благочестия изображённых. В картинах нет исступления персонажей, которыми так славился Эль Греко — только благородство фигур, поставленных в достаточно простые позы. За игру с колоритом и светотенью Сурбаран был прозван «испанским Караваджо».

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Пика своей популярности художник достиг в 1631 году, когда им была создана картина «Апофеоз св. Фомы Аквинского». Это произведение искусства было признано шедевром ещё при жизни Сурбарана. Отойти от религиозной тематики живописец смог лишь спустя три года после создания «Апофеоза…», когда переехал в Мадрид и получил статус придворного живописца. В испанской столице он работает над украшением дворца Буэн-Ретиро, и создаёт цикл из десяти полотен, изображающих подвиг Геркулеса. Помимо этого, Сурбаран пишет монументальное полотно «Оборона Кадиса».

Смотрите галерею работ Франсиско де Сурбарана о подвигах Геракла

Следует отметить, что в Мадриде культурный багаж художника в значительной мере обогатился, чему способствовало его общение с другими мастерами живописи и созерцание работ итальянских художников. Так, после возвращения в Севилью Сурбаран создаёт серию картин для монастыря в Хересе, среди которых выделяются «Благовещение», «Рождество» и «Поклонение волхвов». К концу 1630-х Сурбаран набирает популярность за пределами своей страны: его работы заказывают храмы Латинской Америки. Позднему творчеству живописца принадлежат такие работы, как «Мадонна с младенцем» и «Отрочество Мадонны».

Несмотря на успех и популярность, к концу своей жизни художник пребывал в забвении. Он перебрался в Мадрид в 1658 году, однако, несмотря на поддержку своего друга Диего Веласкеса, начал испытывать материальные сложности в связи с невостребованностью. Он скончался в испанской столице 27 августа 1664 года.

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