



Махатма Ганди

Несмотря на пристальное внимание всех мировых СМИ к проблемам Сирии, беженцам и авиакатастрофам, на других континентах продолжают происходить события. И пусть сегодня они не кажутся событиями первого ряда, вклад в историю они будут иметь огромный. Ситуация напоминает фокусы Гудини: как-то фокусник завёл слона в большой ящик, и через мгновение животное исчезло. По знаку Гудини белое покрывало сдергивали, а слон, накрытый черным покрывалом, оказывался невидимым на черном фоне. Так и целый континент оказался «невидимым» мировым СМИ на фоне террористов, взрывов, бесконечных выборов.

Опираясь на опыт саммитов в Нью-Дели (2008) и Аддис-Абебе (2011), недавно состоялся Третий форум-саммит Африка — Индия, в котором приняли участие 54 африканские страны. 29 октября с лидерами африканских стран встретился премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Учитывая спектр обсуждаемых вопросов, встреча стала огромным шагом вперед в растущей вовлечённости Индии и Африки. На глобальном уровне индийские и африканские лидеры добиваются реформ управления и выступают за включение Индии и по крайней мере двух африканских государств в качестве постоянных членов в Совет Безопасности ООН. Был затронут вопрос о глобальном потеплении, прозвучал призыв созвать заседание «солнечно богатых» стран в преддверии климатического саммита в Париже, который начинается в конце этого месяца.

Обсуждалась политическая и энергетическая безопасность, борьба с терроризмом, сотрудничество в области развития торговли, инвестиций, образования и здоровья. Индия объявила о предоставлении пятилетнего кредита в размере $10 млрд. Кроме того, Индия будет предлагать гранты помощи в размере $600 млн для фонда развития Индия — Африка и $10 млн для фонда здоровья Индия — Африка. Индия также объявила о предоставлении 50 000 стипендий африканским студентам для продолжения учебы в Индии. Также было создано около 137 проектов в 41 стране.

Но давайте немного углубимся в историю. В результате холодной войны многие африканские страны присоединились к движению неприсоединения, инициированному Египтом, Индией и Югославией. С начала деколонизации Индия оказала значительное политическое и идеологическое влияние в Африке — в качестве модели для подражания. Но способность Индии играть более широкую стратегическую роль в Африке в ХХ веке была сопряжена с рядом трудностей. Влияние Индии было ограничено финансовой слабостью внутриэкономической политики. Приверженность методам ненасильственного сопротивления также не способствовала предоставлению военной и вообще какой-либо помощи национально-освободительным движениям стран Африки.

Однако, несмотря на все это, лидеры возвышающейся Индии — Ганди и Неру, их идеи освобождения и афро-азиатского единства оказали влияние на африканских борцов за независимость — таких как Альберт Лутули (ЮАР), Нельсон Мандела (ЮАР), Джулиус Ньерере (Танзания), Кеннет Каунда (Замбия) и Кваме Нкрума (Гана). После выигранных политических боев за освобождение Африки логичным стало нынешнее преобладание экономических факторов в индийско-африканских связях.

По состоянию на 2011 год Индия стала четвертым по величине торговым партнером Африки после Китая, ЕС и США, в то время как Африка стала шестым по величине торговым партнером Индии после ЕС, Китая, ОАЭ, США и АСЕАН.

Экс-премьер-министр Индии Манмохан Сингх говорил: «Африка обладает всеми предпосылками, чтобы стать одним из основных полюсов роста в мире в ХХ веке. Мы будем работать с Африкой, чтобы реализовать этот потенциал». На саммите Форума Индия — Африка, который проходил в апреле 2008 года в Нью-Дели, Индия впервые предлагает базис для сотрудничества оси Юг — Юг.

После 1991 года экономика Индии отметилась значительным ростом — более 6%. И стратегические ресурсы, особенно нефть, стали насущной необходимостью. Это побудило Индию активно наладить отношения с богатыми нефтересурсами странами, такими как Южная Африка, Марокко, Египет, Судан, Нигерия и Ангола. Основные минералы Африки, такие как уран, газ, медь, железная руда, фосфаты, платина, также имеют большой интерес для Индии. В свою очередь, индийские технологии подходят для тропических условий и инвестиций и жизненно необходимы Африке для развития. Индийский капитал, как частный, так и государственный, уже давно вошел в Африку.

Объем индийско-африканской торговли вырос в 20 раз с 2000 года и в два раза за последние пять лет, и в настоящее время составляет $70 млрд. Конечно, не впечатляющий показатель по сравнению с Китаем, торговый оборот которого с Африкой равен примерно $200 млрд. Даже если Индия станет крупной торговой нацией с растущими инвестициями, она должна бороться за место под африканским солнцем с другими грозными соперниками, такими как Китай, Япония и Южная Корея. Тем не менее сейчас момент очень подходящий — замедление китайской экономики может открыть окно в Африку для Индии пошире.

Как торговые народы моря, Индия и африканские страны стремятся укрепить свою безопасность. Индия добилась успеха в противостоянии сомалийским пиратам — вдоль восточного побережья, Маврикия, Сейшельских островов, Джибути и в западной части Индийского океана. Кроме того, появление негосударственных транснациональных террористических организаций, таких как «Аль-Шабааб» в Восточной Африке и «Боко Харам» в Нигерии, а также разнообразных террористических отрядов, промышляющих в Индии, подталкивает обе страны к объединению усилий.

Ряд стран, в том числе Камерун, Нигерия, Нигер, Чад и Бенин, обратились к Индии за помощью в борьбе с исламским экстремизмом. «Они просили Индию помочь им нарастить потенциал в оборонном секторе и объединить силы против терроризма. Индия обещала помочь тренировать солдат для контртеррористической борьбы с повстанцами», — говорит в интервью «Вашингтон Пост» индийский чиновник Санджив Коли.

Прибывающие африканские студенты пользуются уважением в Индии, и именно на них возложена миссия установить более прочную связь между странами в долгосрочной перспективе, учитывая молодеющее население двух стран. Помощь Индии также заключается в создании технических институтов, учебных заведений, больниц и учебных программ по всей Африке. Кроме того, индийские медицинские препараты ввиду их дешевизны активно используются для борьбы с ВИЧ в Африке.

В Мозамбике Индия строит солнечную электростанцию, которая поможет югу Африки стать участком возобновляемых источников энергии. Камерун обратился за помощью к Индии в борьбе с исламским экстремистским образованием. В Эфиопии индийская техническая и финансовая помощь помогла превратить страну в крупного производителя сахара, создав десятки тысяч рабочих мест.

В свою очередь, Индия надеется на поддержку африканских государств, чтобы повысить свой статус как мировой державы. Она также хочет убедиться, что не оказалась в тени своего соседа и соперника Китая. За последнее десятилетие Китай вложил миллиарды долларов в Африку: строительство дорог, мостов и энергетических установок было осуществлено в обмен на доступ к рынкам и ресурсам.

«Дело не только в Китае. В борьбе за ресурсы Африки активны и другие игроки: Япония, Соединенные Штаты и несколько развивающихся рынков — таких как Малайзия, Бразилия, Турция», — говорит Ручита Бери, специалист по Африке Института оборонных исследований и анализа Нью-Дели в интервью «Вашингтон Пост».

Основными статьями индийского импорта из Африки являются ресурсы и полезные ископаемые, в том числе сырая нефть, уголь, драгоценные камни и золото. Африканские страны — рынок для индийских фармацевтических препаратов, транспортных средств и обработанных нефтепродуктов.

Индия и многие африканские страны «являются наиболее быстро растущими развивающимися экономиками в мире», — говорит министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. «Не забывайте, мы были партнерами с Африкой в наращивании потенциала. Мы были там в числе первых миротворцев. Мы были с Африкой в борьбе против колониализма и апартеида и дискриминации», — добавляет дипломат Навтех Сарна.

Южный Судан обратился к Индии за помощью в развитии скотоводства и животноводства. Индия, крупнейший в мире производитель молока, согласилась выделить экспертов. В Мозамбике солнечная электростанция, построенная индийцами, не только поможет стране использовать экологически чистую солнечную энергию, но и, как ожидается, обеспечит экспорт солнечных панелей в соседние страны.

Индия также обеспокоена растущим внедрением (может, лучше экспансией?) Китая в Индийском океане. Китаю нужен этот регион для обеспечения доступа к энергоносителям стран Персидского залива и Африки. Особенно резко ее озабоченность выросла после того, как Пекин объявил о планах создать свою первую зарубежный военную базу в крошечном африканском государстве Джибути, расположенном в стратегически важном устье Аденского залива.

Однако индийские эксперты утверждают, что не все так хорошо ладится у китайцев в отношении Африки. В частности, использование китайской рабочей силы в инфраструктурных проектах далеко не всегда хорошо воспринимается многими принимающими странами, которые отчаянно пытаются обеспечить рабочими местами в первую очередь своих людей. Кроме того, заработная плата китайских рабочих часто оплачивается непосредственно через банковские счета Китая, поэтому местные банки ничего не зарабатывают. А посему окно в Африку для Индии остается наполовину открытым.