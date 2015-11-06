Встреча Хаменеи с дипкорпусом ИРИ

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

1 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с руководством и сотрудниками министерства иностранных дел. Об этом сообщает официальный сайт рахбара — Khamenei.ir. В ходе своего выступления Хаменеи разъяснил руководящие принципы внешней политики Ирана, затронул проблемы Ближнего Востока, включая ситуацию в Сирии, Йемене и Бахрейне. «Цели США и Ирана в регионе отличаются на 180 градусов. Вопреки мнению некоторых, США — главная причина существующих проблем в регионе, а не часть их решения. Основная причина нестабильности — поддержка американцами Израиля и террористических группировок», — заявил верховный лидер.

«Наша внешняя политика основана на исламе, Конституции, целях и идеалах исламской революции. Сотрудники МИД, дипломаты, поверенные в делах — представители и солдаты этих принципов и идеалов. Смена правительства не влияет на стратегическое направление внешней политики. Изменяются только тактика и методы — пояснил Хаменеи. — Вы должны понимать, что тактика служит стратегическим принципам. Нельзя действовать против стратегии ради тактических побед».

Лидер революции обозначил собственное видение сирийского урегулирования. «Мы считаем, что проведение переговоров и принятие решений о сирийском правительстве и руководстве без их участия — бессмысленно. Это опасные игры, которые по отношению к себе не приняло бы ни одно в мире правительство. Решение сирийского вопроса — проведение выборов. Для этого необходимо прекратить оказывать военную и экономическую помощь оппозиции. Сначала следует закончить войну, чтобы народ Сирии смог в обстановке мира и безопасности сделать свой выбор», — отметил верховный лидер. Хаменеи также выступил с резкой критикой политики двойных стандартов Саудовской Аравии. «В Йемене они по просьбе беглого президента проводят военную операцию. В Сирии выступают против законной власти, оказывая открытую помощь мятежникам», — подчеркнул он.

В завершение верховный лидер отметил профессионализм и слаженность работы иранского внешнеполитического ведомства. «МИД хорошо справляется с обязанностями и целями. Команда министра иностранных дел Мохаммада Зарифа и его коллеги продемонстрировали высокий уровень в ходе последних переговоров по ядерной программе», — резюмировал Хаменеи.

Перед рахбаром выступил глава МИД Ирана М. Зариф, отметив специфические условия в регионе. «Верховным лидером даны рекомендации и указания по работе МИД. В постсанкционный период мы примем во внимание последнее письмо Али Хаменеи «о реализации договора по иранской ядерной программе», адресованное президенту Хасану Рухани», — приводит слова министра агентство Mehr News. На следующий день встречу с представителями МИД провел Рухани, в ходе которой были обсуждены последние события и ситуация на Ближнем Востоке, экономические планы и возможности в постсанкционный период, уточняет телеканал Press TV. Безусловно, подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — победа иранской дипломатии. В то же время реализация достигнутых договоренностей, открывающиеся возможности и новые угрозы станут новыми испытанием для внешнеполитического ведомства и иранского режима.

Национальный день борьбы с мировым империализмом

4 ноября (13 абана по иранскому календарю) в Иране широко отметили Национальный день борьбы с мировым империализмом, который также известен как День студента. В этот день произошло три важных события современной истории Ирана: 4 ноября 1964 года лидер Исламской революции имам Хомейни был сослан в Турцию; 4 ноября 1978 года жандармами шахского режима расстреляны учащиеся Тегеранского университета; 4 ноября 1979 года революционно настроенные студенты под предлогом того, что дипломатическая миссия США — «гнездо шпионажа и заговоров против Ирана», захватили американское посольство в Тегеране. Традиционно руководство и высокопоставленные чиновники строили свои выступления в духе антиамериканизма. Демонстрации получили широкое освещение в иранских СМИ. Центральные национальные и международные иранские телеканалы Al Alam (на арабском языке) и Press TV (на английском языке) вели прямую трансляцию праздничных митингов.

В преддверии праздника верховный лидер Али Хаменеи провел встречу со студентами, сообщает Khamenei.ir. «Америка ничуть не изменилась. Однако некоторые либо из вражеских соображений, либо по своему легкомыслию предпринимают усилия к тому, чтобы общественность забыла об истинных целях врага», — заявил Хаменеи. На протяжении выступления рахбара присутствующие скандировали: «Смерть Америке!» «Лозунг иранского народа «Смерть Америке» вполне рационален и логичен. Он основан на Конституции и принципиальных идеях, которые не приемлют насилия и угнетения. Этот лозунг направлен не против американского народа, а провозглашает смерть американской империалистической политике», — пояснил Хаменеи.

Верховный лидер отметил, что США продолжают свою всестороннюю деятельность против исламской республики. «Они поняли, что причина стойкости народа — вера и религия. Поэтому сегодня они направили главный удар на эти ценности и убеждения. Враг прилагает огромные усилия для придания университетам прозападного вектора развития, как во времена позорного шахского режима. Однако наша молодежь разгадала коварные планы империалистов. Благодаря ей университеты стали центрами, в которых крепнут и распространяются традиционные ценности и идеалы», — отметил рахбар.

В начале своей речи перед кабинетом министров Х. Рухани отметил, что «для иранского народа 13 абана — исторический день, который дал старт новому витку исламского движения». Он подчеркнул ключевую роль молодежи в исторических событиях 1979 года. «Мы должны использовать национальные и исторически значимые события для укрепления идей исламской революции и единства народа. Наша обязанность своевременно и самым серьезным образом бороться с любыми попытками иностранного влияния. Никто не вправе просто играть со словом «влияние», не предпринимая никаких мер», — цитирует президента агентство Tasnim News.

«Сегодня наши враги используют СМИ и другие инструменты «мягкой войны» против иранского народа. Мы должны быть внимательны к новым инструментам влияния. Сегодня США заявляют о правах человека и борьбе с терроризмом. Мы не верим этим словам. На деле они создают «Талибан», ИГИЛ и другие террористические группировки, убивают мирных жителей в Йемене», — заявил агентству IRNA один из участников демонстрации в Тегеране. Захват посольства привел к разрыву дипломатических отношений между Ираном и США, которые не восстановлены до сих пор. После подписания соглашения по ядерной программе и в случае снятия санкций перед руководством Ирана станет сложная задача: как балансировать между антиамериканизмом (одна из идеологических опор режима) и необходимостью выстраивать отношения с США, без которых невозможно разрешить проблемы на Ближнем Востоке?

Великобритания готовит почву для возвращения в Иран

1 ноября заместитель министра нефти по международным вопросам Амир Хуссейн Заманиния и министр по торговле и инвестициям Великобритании Фрэнсис Мод провели встречу в Тегеране, передает агентство Mehr News. Ключевой темой переговоров стало развитие двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Британского чиновника сопровождали представители BP, OTC и Petrofac, а также некоторые руководители энергетического сектора страны.

По итогам встречи Заманиния отметил готовность британских компаний работать с Ираном в различных секторах нефтяной промышленности. «В ходе встречи наши партнеры выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству с Ираном в постсанкционный период. Помимо разработки нефтяных месторождений, особый интерес проявили к иранским проектам в области сжиженного природного газа (СПГ)», — заявил иранский чиновник телеканалу Press TV. Замминистра нефти заявил о предстоящем в ближайшие две недели визите руководства британских корпораций для обсуждения деталей сотрудничества с ИРИ. «Британская сторона подчеркнула необходимость подготовить почву и предпринять меры для сотрудничества с Ираном. Для того чтобы сразу после снятия санкций обе стороны смогли подписать контракты и приступить к их реализации», — добавил он.

В свою очередь, британский министр рассказал о международной деятельности крупных фирм в сфере энергетики, газа, транспорта и технического обслуживания. «Эти компании имеют программы по долгосрочным инвестициям в Иран. Мы уверены, что будут созданы благоприятные условия для инвестиций», — приводит слова Ф. Мода отраслевой портал Shana. «Компания готова вернуться в Иран и возобновить свое присутствие в разведке и добыче нефти и газа», — заявил по итогам встречи глава представительства ВР на Ближнем Востоке Майкл Таунсэнд. После подписания Венского соглашения по иранской ядерной программе Великобритания возобновила работу посольства в Тегеране и продолжает активно наращивать свое присутствие в исламской республике.