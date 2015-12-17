При планировании стройки и при учете потребностей Белоруссии в электроэнергии страна находилась совсем в иной политико-экономической парадигме, нежели сейчас. Изначально предполагалось, что практически вся электроэнергия, производимая на БелАЭС, будет потребляться внутри страны. Это обуславливалось как неплохими темпами экономического роста в стране, так и отвратительными отношениями Белоруссии с Литвой.

inenergo.gov.by Рабочий визит Лукашенко А.Г. на строительную площадку Белорусской АЭС, 9 октбяря 2015 г

Однако, ситуация стремительно меняется, и вполне может статься так, что БелАЭС, возводимая Росатомом, может стать могильщиком Балтийской АЭС, также возводимой Росатомом.

Уже сегодня Литва очень тихо и без лишнего шума согласовала строительство БелАЭС, согласно конвенции ЭСПО. Тут необходимо напомнить, что именно Литва в свое время была самым ярым противником строительства АЭС в Белоруссии. Сегодня Литва активно работает над прокладкой энергосоединений в Польшу и Швецию. Кроме того, в правительстве Литвы прорабатывается вопрос о реконструкции существующих электросоединений с Белоруссией.

В связи с плохой экономической конъюнктурой вся мощность, вырабатываемая на БелАЭС, вряд ли будет нужна Белоруссии. Но с реконструкцией энергосоединений с сопредельной страной у Белоруссии появляется возможность поправить бюджет, продавая электричество через Литву в Польшу и Швецию. Да и сама Литва, испытывающая дефицит электроэнергии после закрытия Игналины, будет заинтересована в покупке дешёвой электроэнергии. Таким образом, Литва, с помощью Белоруссии, становится не просто страной — транзитёром дешевой электроэнергии, но и страной-диспетчером, от которой будут зависеть как скандинавы, так и поляки.

При таком сценарии развития событий необходимость Балтийской АЭС стремится к нулю. Дело в том, что Росатом не скрывает, что БАЭС — исключительно экспортная станция, ориентированная на продажу электроэнергии за рубеж. При этом Росатом испытывает определенные трудности в переговорах о потенциальной продаже будущей электроэнергии как с Литвой, так и с Польшей. Действующие электросоединения есть у Калининградской области с Литвой. Но Литва напрочь отказывается разговаривать с Росатомом, поскольку Росатом не иначе как «передовой отряд Кремля в деле оккупации Литвы». Потенциально заинтересованной стороной в приобретении электроэнергии с Балтийской АЭС может выступать Польша, которая в ближайшие 10 лет столкнется с огромным дефицитом электроэнергии в связи выводом из эксплуатации станций угольной генерации. И полякам потенциально интересно получать электричество из Калининградской области. Если отбросить политические игрища и фобии, то польское правительство и польский бизнес только выиграют от сотрудничества с Россией в этом вопросе.

И вот тут вопрос: как поведут себя Белоруссия в этой ситуации? Не станет ли она играть против своих «благодетелей», построивших ей АЭС? Нынешнее заигрывание белорусской элиты с бюрократией ЕС и США даёт все основания для определённых опасений, что стройка Балтийской АЭС так и не перейдет из разряда «замороженная».

Анна Мейзер, доктор экономики. Специально для ИА REGNUM