Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию оживил европейско-китайские контакты. Уже через неделю в Поднебесную пожаловала Ангела Меркель, а затем и Франсуа Олланд. «Китай стал ключевым словом в недавней европейской дипломатии», — с гордостью сообщает агентство «Синьхуа». На подписанные в Лондоне контракты на общую сумму в €60 млрд Берлин отвечает лишь €19 млрд. Германия обеспокоена структурными изменениями в китайской экономике. КНР переходит от массово-экспортной модели к «потребительской» со ставкой на высокотехнологичное производство и высокие социально-экологические стандарты. Париж обязался мониторить исполнение задач по снижению выброса выхлопных газов каждые пять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Pax Seres

Financial Times регистрирует падение экспорта немецких машин на 5% на самом важном для них рынке сбыта. Рост затрат на рабочую силу — ключевая проблема германских промышленников. Китайские власти намерены отозвать 2 тыс. автомобилей компании Volkswagen из-за несоответствия нормам окружающей среды. Принимая вызовы, ФРГ пытается обратить конъюнктурные перемены себе на пользу. Пекин будет использовать германскую модель «Индустрия 4.0» в модернизации и реструктуризации промышленности. Достигнута договоренность и о более тесном взаимодействии между финансовыми центрами во Франкфурте и Шанхае.

Китайцы умело используют преимущества каждого из членов Евросоюза. В финансах ставка сделана на Лондон-Сити, который послужит «трамплином» для выхода юаня на мировой рынок в качестве еще одной резервной валюты. КНР полагается на содействие англичан для участия в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Соединенное королевство первая из «сильнейших» стран Европы присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ), в котором уже числятся 15 стран ЕС. В торговле заметна поступательная динамика: за 12 лет КНР поднялась с 9-ой на 6-ую строчку в роли крупнейшего рынка английского экспорта. Канцлер казначейства Джордж Осборн ставит амбициозную цель: к 2025 году Китай должен стать вторым после США. Китаевед Себастьян Хайльманн прогнозирует «стратегический сдвиг» в европейско-китайских отношениях, где «Лондон перехватывает преимущество у Берлина».

Поднебесная ставит себя выше внутриевропейской конкуренции и готова подойти комплексно по возможности, но и индивидуально при необходимости. Не зря Си Цзиньпин уговаривает Великобританию сохранить членство в Европейском союзе. В сентябре Еврокомиссия (ЕК) подписала декларацию о намерениях по «EU-ChinaConnectivityPlatform», призванной координировать китайские («Один пояс, Одна дорога») и европейские (Trans-EuropeanTransportNetworkpolicy) инфраструктурные инициативы. 29 сентября китайское правительство выразило желание участвовать в предложенных председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером стратегических инвестпроектах в ЕС.

На рынке капиталов, в отличие от товарного (товарооборот ежедневно равен €1 млрд), есть пространство для маневра. По статистике ЕК, лишь 2−3% всех европейских капиталовложений за рубежом направляются в Китай, еще меньше китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достигают Европы. Заключение полноценного соглашения по ПИИ — «сердцевина» совместной концепции «EU-China 2020 StrategicAgendaforCooperation». При всей масштабности общих проектов брюссельские эксперты все же не забывают о лидерстве. Euobserver предлагает ЕС навязать Китаю свои нормы в доступе к рынку, транспарентности и либерализации инвестиций, чтобы не жить «в мире, где правят китайские стандарты». Бывший президент Комиссии Романо Проди считает, что Брюссель должен откликнуться на предложения по «Новому шелковому пути», чтобы не оказаться на периферии проектов, осуществляемых по правилам «Срединного государства».

Источником разногласий могут стать не только «высокие» европейские эталоны, но и геополитический расклад, на который влияет т.н. «атлантическая солидарность». Два недавних примера. 31 октября Евросоюз поддержал заход кораблей ВМФ США в воды Южно-Китайского моря, расценив акцию как «осуществление права на свободу судоходства». И второй момент: Брюссель не чуждается госдеповского метода прямого общения с Гонконгом и Тайванем в обход Пекина. Еврокомиссия затеяла с ними переговоры по инвестициям. 16 октября, по сообщению China Daily, китайская дипмиссия при ЕС «потребовала уважать приверженность принципу одного Китая». Британский синолог Керри Браун считает, что политические разночтения не опасны, «приоритет китайского руководства — все еще экономический рост». Однако сами китайцы все больше мыслят стратегическими категориями. Ян Сюэ Тонг, декан ведущего китайского Университета Циньхуа, уверен, что без военных альянсов Китаю невозможно стать ведущей мировой державой. По сравнению с Пентагоном, у которых число союзников достигает 60, у Китая единственный альянс с Пакистаном.

Соединенные Штаты надеются на то, что «атлантическая солидарность» сохранится не только в политических вопросах. Их стратегия состоит в следующем: не допустить того, чтобы экономические связи ЕС и КНР между собой стали теснее, чем каждого из них с Америкой. По статистике Торгового представительства США (USTR) и Еврокомиссии, оборот между ЕС и США в товарах (€517 млрд) и услугах (€375 млрд) составляет около €900 млрд. Между Китаем и США эти показатели меньше — €540 млрд, из которых €510 млрд приходятся на товары. Китайско-европейское деловое сотрудничество без учета ПИИ (€150 млрд) оценивается в €519 млрд. Для Китая ЕС — главный торговый партнер в мире. Математические факты доказывают, что евро-китайская торговля не уступает ни «Кимерике», ни Евроатлантике. Правда, в руках Белого дома есть неоспоримый «козырь» — инвестиции. В то время как евроазиатский капиталообмен не превышает 150 млрд, между Старым и Новым светом циркулируют колоссальные потоки — €3,2 трлн (!) в 2013 г.

World SocialistWebSite пишет, что США используют договоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европой (TTIP) и Азией (TPP) для «изоляции Китая». Последний «под растущим экономическим и военным нажимом США решительно повернулся в сторону Европы». Кого же выберет Европейский Союз? Newsweek выражает американские тревоги: «Если США и Европа не договорятся по торговому пакту, то выиграет Китай», получающий право «устанавливать свои коммерческие правила». Даунинг-стрит лоббируют ЗСТ с китайцами, раздражая Овальный Кабинет. Барак Обама обвиняет британцев в политике «постоянных одолжений» китайским властям. Присоединение Лондона к АБИИ расценивается как вызов Всемирному банку. Утешение для «янки» все же есть. Меркель избегает фритредерства с Поднебесной, дав понять, что «такое соглашение интенсифицирует конфликт с правительством США». «Торговая война» Пекина и Вашингтона разворачивается не только в Европе, но и на просторах Азии. Проводив канцлера ФРГ, 2 ноября китайский премьер поспешил в Сеул, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с коллегами из Японии и Южной Кореи.