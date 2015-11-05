Реальные зарплаты

sputniknews.com Владимир Путин

Реальная заработная плата жителей РФ сократилась в 2015 г. на 8−9%, заявил министр труда Максим Топилин.

«Снижение, к сожалению, составляет порядка 8−9%. И сейчас только начинаются восстановительные процессы», — отметил министр. По словам Топилина, снижение реальной зарплаты является ответной реакцией работодателей на кризисные явления.

При этом уровень безработицы в стране составляет 5,2% по методологии МОТ.

Что касается средств на выплату пособий по безработице, то «в бюджете следующего года необходимые резервы даже с небольшим отклонением предусмотрены». «И мы надеемся, что этих средств будет достаточно, если не будет происходить каких-то экстремальных ситуаций», — заявил Топилин. Между тем комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил в четверг законопроект, устанавливающий в 2016 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 6204 руб. в месяц. В 2015 г. МРОТ составляет 5965 руб. в месяц. В 2015 г. соотношение между размером МРОТ и размером прожиточного минимума составляет 55,5% к 100%. В связи с этим комитет просит правительство представить ко второму чтению законопроекта сведения о планах поэтапного повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Ранее в Минтруде прогнозировали, что зарплаты россиян в реальном выражении (с учетом инфляции) сократятся по итогам 2015 года на 9,8%, а их рост возобновится только с 2018 года. Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет 33,8 тыс. рублей. Менее 15 тыс. рублей получают 24,9% россиян. От 100 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц зарабатывают только 2,8% населения страны. Доход от 500 тыс. рублей в месяц и более имеют лишь 0,1% россиян.

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Наш приоритет

Поддержка соотечественников остается для России приоритетом, власти намерены сделать эту работу как можно менее забюрокраченной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном конгрессе соотечественников. По его словам, Россия всегда будет защищать россиян, оставшихся за рубежом.

«Всесторонняя поддержка соотечественников была и остается для нас одним из приоритетов. Полем для совместных усилий государства и общественных организаций. Будем делать все, чтобы эта работа была более эффективной и менее забюрокраченной. Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены, что мы всегда будем защищать ваши интересы… И, конечно, продолжим реализацию госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников», — заявил Путин.

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«На благо народа Украины»

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская приняла решение отдать Украине свою заработную плату, причитающуюся ей за время работы в Генеральной прокуратуре Украины.

Так Поклонская отреагировала на заявление пресс-службы ГПУ, заявившей об аресте имущества прокуроров Республики Крым на 18 млн гривен, в т.ч. 10 автомобилей и 25 объектов недвижимости — квартир в Киеве, Херсоне и Кривом Роге. Арест наложен Печерским районным судом Киева по ходатайству Генпрокуратуры Украины.

«Что касается меня, то никакого имущества на Украине у меня вообще нет, — заявила Поклонская ТАСС. — Все, что у меня есть, находится в Крыму. Ранее украинские власти также арестовали мою зарплату за несколько месяцев, которая полагалась мне за время работы в Генпрокуратуре Украины до присоединения Крыма к РФ. Пусть эта зарплата у них останется — мне не жалко. Может, пустят мои деньги на благо народа. Хотя Украине это уже не поможет».

Поклонская также отметила, что предугадать столь абсурдные действия властей Украины было несложно.

Арест экс-главы Vimpelcom

В аэропорту Осло арестован бывший гендиректор компании Vimpelcom Джо Лундер.

Обвинение Лундеру предъявлено, однако защита обвинительного заключения еще не видела. Адвокат Лундера Шиотч считает, что речь может идти о коррупции в Vimpelcom, однако его подзащитный не имеет к ней отношения.

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Самолет «Когалымавиа» упал… на тягач

Самолет «Когалымавиа» упал в Пулково на тягач. Источник в петербургском аэропорту сообщил, что причиной происшествия стали действия пилота, который по ошибке нажал на тормоз во время буксировки лайнера. Официальный представитель Пулково Игорь Лаптев подтвердил эту версию. Он сообщил, что в процессе буксировки борта к месту стоянки экипаж воздушного судна применил торможение, что и привело к повреждению передней стойки шасси самолета.

«Когалымавиа» уже заменила самолет. «Данное происшествие повлекло за собой необходимость привлечения резервного воздушного судна, а также задержку вылета рейса 7К-9267 Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении холдинга Metrojet, в который входит авиакомпания.