Тренды месяца обусловлены завершением периода избирательной кампании в регионах. Проходит «эффект победы»: даже губернаторы, убедительно выступившие на выборах глав субъектов или обеспечившие благоприятное для власти соотношение сил в законодательных собраниях и муниципалитетах, ослабевают вследствие столкновения с реальными (иногда уже значительно изменившимися по сравнению с весенней ситуацией) проблемами регионов. Очевидна и утрата позиций главами субъектов, понесшими по разным причинам репутационный ущерб: вследствие внутриэлитных конфликтов, из-за несогласованности собственных действий с федеральным центром, а также от действий собственного окружения.

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Стабильны первые четыре строки рейтинга. Первую по-прежнему занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на второй — глава Чечни Рамзан Кадыров, третье место — у президента Татарстана Рустама Минниханова, на четвертой строке — вновь губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Подписавший соглашение с Фондом развития моногородов о привлечении до 2020 года в пять моногородов Кузбасса (основные проблемные точки региона) более 120 млрд рублей инвестиций глава Кемеровской области Аман Тулеев поднимается с седьмой на пятую строку рейтинговой таблицы. По одному пункту теряют глава Московской области Андрей Воробьев (шестое место) и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (седьмое). Напротив, прибавляют по одной строке губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов (восьмое место) и Воронежской Алексей Гордеев (девятое).

Наделенный полномочиями региональным заксобранием губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин опускается в рейтинге с восьмой на десятую строку: очередной мониторинг ОНФ показал, что расходы региональной власти на PR чрезмерны. А это, в логике экспертов движения, не соответствует политике президента, которая направлена на сокращение подобных трат.

Замыкает первую двадцатку глава Ставропольского края Владимир Владимиров (плюс три пункта). На прошедших в Совете Федерации парламентских слушаниях о бюджете-2016 глава региона предложил две поддержанные позднее федеральным центром инициативы: предусмотреть механизм компенсации из федерального бюджета региональных расходов, появляющихся ввиду переданных Федерацией полномочий, и повысить доступность бюджетных кредитов.

Региональная элита Нижегородской области вступила в открытый конфликт с федеральным центром и потерпела в нем поражение: предложенная губернатором кандидатура на пост главы областного центра не получила поддержки «Единой России». Очевидное следствие — потеря главой региона Валерием Шанцевым восьми пунктов и 21-е место в рейтинге. Скандал с «исчезновением» губернатора и поисками его через программу «Жди меня», до сих пор адекватно не интерпретированный областными властями, прямо сказывается на рейтинге губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова: он теряет сразу девять строк, опускаясь на 25-е место. Прокурор Калининградской области внес представление губернатору Николаю Цуканову о привлечении к ответственности чиновников, сорвавших график строительства стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Глава региона, теряя десять пунктов, опускается на 42-ю строку.

Семь строк прибавляет, располагаясь на 28-й позиции, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский: в минувшем месяце вступил в силу закон о свободном порте Владивосток, а на совещании с вице-премьером — полпредом в ДФО Юрием Трутневым были обозначены новые механизмы для привлечения инвесторов в создающуюся игорную зону.

На 43-й позиции дебютирует в качестве и.о. главы Республики Коми бывший руководитель «Олимпстроя» Сергей Гапликов, назначенный в конце сентября в связи с отставкой и уголовным делом в отношении экс-губернатора Вячеслава Гайзера.

Имеющая очевидные черты сходства с ситуацией в Нижегородской области история с кандидатурами от власти на пост главы областного центра, а также проблемы во взаимоотношениях региональной элиты приводят к ослаблению позиций губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (54), который теряет пять строк.

На рейтинг главы администрации Липецкой области Олега Королева (64-е место, минус 16 строк) негативно повлияло ДТП с участием его сына, насмерть сбившего пешехода. Стартует в рейтинге с довольно низкого 70-го места новый губернатор Иркутской области Сергей Левченко — репутационные проблемы также возникают у него из-за сына, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в сентябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,56 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,38 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,13 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 7,00 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 5 7 6,88 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 5 6,53 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 7 6 6,45 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 8 9 6,38 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 9 10 6,20 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 10 8 6,13 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 11 11 6,05 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 12 14 6,00 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 13 12 5,93 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 14 21 5,80 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 17 5,74 Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан 16 18 5,71 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 17 15 5,65 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 18 20 5,62 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Президент Республики Дагестан 19 22 5,60 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 20 23 5,57 Сильное влияние Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 21 13 5,53 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 22 19 5,50 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия 23 27 5,48 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 24 26 5,45 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 25 16 5,42 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 26 31 5,40 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 27 25 5,37 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 28 35 5,33 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 29 24 5,31 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 30 28 5,30 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 31 30 5,26 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 32 29 5,24 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 33 39 5,19 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 34 30 5,11 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 35 38 5,07 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 36 36 5,00 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 37 37 4,93 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 38 34 4,85 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 33 4,80 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 40 44 4,77 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 41 43 4,74 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 42 32 4,71 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 43 - 4,68 Груздев Владимир Сергеевич Губернатор Тульской области 44 42 4,65 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 45 41 4,63 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 46 40 4,60 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 47 51 4,55 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 48 46 4,52 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 49 45 4,50 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 50 47 4,48 Среднее влияние Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 51 50 4,45 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 52 59 4,40 Агузаров Тамерлан Кимович Глава Республики Северная Осетия-Алания 53 55 4,38 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 54 49 4,33 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 55 57 4,27 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 56 54 4,22 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 57 62 4,15 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 58 65 4,12 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 59 68 4,08 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 60 56 4,02 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской Республики 61 63 4,00 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 62 60 3,98 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 63 66 3,94 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 64 48 3,89 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 65 58 3,86 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 66 53 3,83 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 67 61 3,77 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 68 73 3,75 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 69 67 3,71 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 70 - 3,68 Шевелёв Андрей Владимирович Губернатор Тверской области 71 64 3,64 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 72 72 3,57 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 73 76 3,50 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 74 69 3,46 Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской Республики 75 71 3,43 Ильковский Константин Константинович Губернатор Забайкальского края 76 80 3,40 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 77 75 3,38 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 78 79 3,35 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 79 74 3,33 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 80 81 3,18 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 81 78 3,12 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 82 77 3,07 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 83 83 3,03 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 84 82 3,00 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 85 84 2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В октябре 2015 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Агентство политических и экономических коммуникаций, Дальний Восток), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).