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Итоги прошедших на Украине местных выборов продолжали оставаться в прицеле украинской региональной прессы на неделе с 28 октября по 3 ноября.

«Збруч» (Галичина) анализирует, почему на Западной Украине переизбирают одних и тех же. Портал сделал подсчет на Львовщине, и оказалось, что количество повторно избранных «действительно критическое». Из 62 городов и поселков, в которых уже официально зафиксированы результаты (всего 74), под старым руководством остаются 42 поселения. Будет и 43, поскольку все шансы остаться на посту после второго тура выборов имеет мэр областного центра Андрей Садовый. «То, что главы городов и поселков в большинстве остались на своих должностях, связано с отсутствием политического процесса и политического общества на Украине, — комментирует ситуацию заведующий отделом социологической антропологии Института народоведения НАНУ Игорь Марков. — Это были местные выборы, но на этих выборах почти нигде не происходило дискуссий относительно того, каким образом должны решаться сами местные проблемы. Даже не был озвучен перечень этих местных проблем, их очередность, что могло бы на государственном уровне быть обобщено политическими партиями. Избрание «старичков» на руководящие должности в местных советах свидетельствует о вопиющем факте отсутствия политических отношений на местном уровне, отсутствия местной самоорганизации и постановки местных проблем с уровня ежедневных человеческих отношений на уровень управленческих решений».

«Чернівці Таймс» (Черновцы) пишут об узурпации власти в городе. Во время телемарафона на канале «Черновицкий луч» политолог Олег Хавич озвучил прогноз: большинство в новоизбранном городском совете будет формироваться при участии прокуратуры и милиции. Украинская власть никогда не знала лучших методов воздействия на неподконтрольных депутатов, чем дубинки, шантаж или подкуп. Разгорающийся скандал из-за обыска, проведенного правоохранительными органами 27 октября в помещении кандидата в депутаты Черновицкого городского совета Ростислава Билыка — не судебная рутина и, тем более, не случайность. Победа на выборах политической партии «Родной город», которая получит четверть депутатских мандатов, а также 26% голосов избирателей в поддержку ее кандидата на должность городского головы Виталия Михайлишина — это начало переформатирования политической карты Черновцов, а вместе с тем и первый звонок на выход действующему мэру Алексею Каспруку, рейтинг которого, по предварительным результатам, обвалился на 17%. Однако искусство проигрывать дано не каждому. Свой первый брифинг после выборов Каспрук посвятил обвинению победившей партии в фальсификации результатов, обозвав каждого четвертого новоизбранного депутата «предателями». Особую позицию занимает гражданская сеть «Опора», чье представительство в Черновцах последовательно «не замечает» нарушений со стороны действующего мэра и одновременно выступает главным обвинителем его оппонентов. А главное: тема подкупа избирателей не переходит в тему подкупа журналистов, которую на Буковине умалчивают столь же «невинно», как и зарабатывают на ней.

В центральной Украине — другие проблемы. 15 ноября в Житомире состоится второй тур выборов мэра областного центра. «Житомир.info» (Житомир) рассказывает, как подкупают избирателей. У отеля «Житомир» 3 ноября снова собрались пенсионеры, 28 июля по подозрению в подкупе избирателей на этот пункт выдачи гуманитарной помощи уже наведывались житомирские свободовцы. В сентябре пенсионерам снова выдавали сухие пайки и крупы, но агитацию в помещении убрали. Теперь гуманитарную помощь выдают под лозунгом «Украина — мы тебя любим». Люди в очереди говорят: за гуманитарной помощью приходят уже не первый раз, одежду и сухпайки им выдают по списку и в одни руки раз в месяц. В очереди говорят: некоторым заранее позвонили и сообщили о выдаче гуманитарной помощи, другие стоят с документами в очереди с 5 утра. В благотворительной организации объясняют: копии паспортов и заявления собирают для отчетности, а номера телефонов для того, чтобы под стенами пункта не было толпы. Сухпайки и консервы благотворителям передают товарищи из Христианско-демократической церкви, те в свою очередь получают их от американской благотворительной организации «Меннонитского центрального комитета» (Mennonite Central Committee). Председатель благотворительного фонда уверяет: гуманитарную помощь из-за границы им передают для нуждающихся, к выборам их деятельность не имеет никакого отношения.

Впрочем, житомирцам повезло больше, чем губернатору Днепропетровской области Валентину Резниченко. Как рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), в город на днях наведалось руководство одной из самых влиятельных структур американского еврейского сообщества — «Национальной Коалиции в Поддержку Евроазиатского Еврейства» (NCSEJ). Они встретились с Резниченко, который призвал инвестировать в область, пообещав специальный «климат» для каждого проекта. В ответ американская делегация презентовала Валентину Резниченко коробочку для цдоки (коробочку для пожертвований), украшенную монограммой организации. Это символичный подарок, отмечает издание, ведь основа существования еврейской общины — обязанность помогать своему ближнему и возможность получать от него помощь.

«Новини Закарпаття» (Ужгород) надеются, что прокуратура доберется и до закарпатского олигарха Виктора Балоги. Заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе на вопрос о дальнейшей судьбе Балоги и Рината Ахметова ответил: «Думаю, если процесс начнется, то дойдет до всех. Методы шантажа, вымогательства, подкупа, запугивания, маскировка под националистические и патриотические элементы — все это должно уйти. Оно сегодня не во благо Украины». Интересно, почему фамилия Балоги прозвучала раньше, чем Ахметова? Что прокуратура накопала на Балогу, прокурор не уточнил. Однако очень вероятно, что нынешняя власть вспомнит деятельность Балоги в секретариате Виктора Ющенко и его работу министром по чрезвычайным ситуациям во времена Виктора Януковича. Не исключено, что копать будут гораздо глубже, а там, как в народе говорят: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Учитывая нынешнюю политическую ситуацию и действия Петра Порошенко, времена «диктатора» Януковича Балога будет вспоминать как «райские».

Выясняются новые интересные факты вокруг взрывов на артиллерийском складе в Сватово, сообщает «XXI век» (Луганск). О них, конечно, в официальных украинских средствах массовой информации вы никогда не прочитаете, и правоохранительные органы в материалах следствия не упомянут. В сентябре этого года для проверки склада в Сватово приезжала целая комиссия в составе 15 человек из министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины. Достоверно известно, что в составе комиссии были высокие начальники — инспектор из Главной военной инспекции минобороны Сергей Корнийчук, начальник вооружения ВСУ Николай Швецов и его заместитель Олег Вишневский. Склад в Сватово был одним из многих, которые проверялись этой высокой комиссией. По указанию министра обороны Украины Полторака комиссии были отправлены по всем базам, арсеналам и складам с боеприпасами. Кроме выполнения требований по хранению боеприпасов, их состояния, инспекторами проверялось их наличие и соответствие учетным документам. Доклад после окончания проверки, по-видимому понравился Полтораку, так как в октябре все трое проверяющих полковника получили генеральские звания. Но с недостачей боеприпасов на складе, которую скрыли проверяющие, нужно было что-то делать. Как все-таки своевременно произошел пожар! Очень удачно все совпало! Невольно возникает вопрос: почему начальники, приехавшие с проверкой, никому не доложили о большой недостаче боеприпасов? Только по причине личной заинтересованности в этом. Инспекторы не могли не знать о том, что на складе не хватает снарядов и ракет. Николай Швецов и Олег Вишневский лично отвечали за поставку боеприпасов на склады в зону конфликта. По бумагам отправляли, к примеру 10 вагонов снарядов, а до склада доходило лишь 5.

В Ровно снова идут бои между общинами Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской православной церкви Киевского патриархата за храм в селе Птичье Дубенского района. Как передает «Рівне Вечірнє» (Ровно), в воскресенье, 1 ноября, начиная с 9 утра, сторонники УПЦ МП несколько раз перекрывали международную автотрассу Киев-Чоп. Перекрытия были непродолжительными и к большим заторам транспорта не привели. Настоятель храма Николай Сисонюк (Московский патриархат) сообщил, что таким образом прихожане хотели показать, что церковь не стоит передавать в подчинение Киевскому патриархату. Издание напоминает, что в ноябре 2014 года более 400 жителей Птичьего проголосовали, чтобы их Свято-Успенский храм перешел в ведение Киевского патриархата. Двести других жителей села выступили против этого. С тех пор и продолжается спор между ними. Чтобы привлечь внимание властей и общественности к этому спорному вопросу, прихожане неоднократно и перекрывали трассу Киев-Чоп.

А журналисты «Zaxid.net» (Львов) отправились на Тернопольщину в Почаевскую лавру, где выясняли, почему ей «не грозит» спокойная жизнь. В результате событий на Донбассе Лавра теряет туристов, а местные жители — шансы заработать. Именно сейчас они понимают взаимную потребность друг в друге: исторический центр русского православия оказался не таким уж и всесильным без поддержки галичан, которые его окружают. Почаев — маленький городок, восемь тысяч жителей которого расположились вокруг Свято-Успенской Лавры. Война на Востоке отпугнула паломников и из стран бывшего СССР, и тех украинцев, которые не хотят ходить в церковь, связанную с Московским патриархатом. Вскоре в Почаеве должен появиться памятник Владимиру Святому. Пока же на его месте картина: в одной руке киевский князь держит крест, в другой — трезубец в красно-черном обрамлении. С местного рынка раздается то хриплый шансон, то казацкие застольные песни: продавец дисков дежурит у сборников «Золотые купола» и «Украинские народные». «Русский мир» и «бандеровцы» употребляются здесь долгое время, но, похоже, что теперь эта противоположность взглядов приобретает форму причудливого симбиоза. Отсутствие иностранных туристов на улицах заставили Лавру (которая, к тому же, лишилась политического протектората Партии регионов) и горожан тщательно присматриваться друг к другу. Как говорит мэр Почаева Василий Бойко, Лавра не только дает людям возможность заработать, но и готова занимать украинскую сторону. Он рассказывает, что несколько раз Лавра отправляла на Донбасс одежду военным. И добавляет, что та сейчас держится в стороне от политики: «Когда был Янукович, то батюшкам конкретная команда была указывать людям, за кого голосовать. А вот сейчас встречался с владыкой Лавры и говорю ему: «Владыка, у нас выборы. Но вы служите господу Богу, не нужно сюда вмешиваться». И он сказал, что не имеет ничего против». По словам председателя городской организации «Свободы» Николая Замковского, у кого есть поддержка в Лавре, тот и выиграет выборы. Он обвиняет ее в том, что там «не молились, не молятся и не будут молится за украинское войско и погибших». Но Замковский не видит смысла бороться с Лаврой, поскольку все, кто становятся на этот путь, проигрывают. По его мнению, ход истории города может изменить только документально решение «сверху», которое переведет Лавру под другую юрисдикцию.

5−6 ноября в Полтаве будет проходить культурный фестиваль «Дни Америки», в ходе его полтавчане узнают как попасть на обучение и стажировку в США, информирует «Полтавщина» (Полтава). В программу фестиваля, который состоится под патронатом посольства США на Украине, входит множество мероприятий. В Полтавской областной научной библиотеке им. И.П. Котляревского специалистам предлагают принять участие в круглом столе о необходимости образования в период реформирования и применения американского опыта, а также посетить тренинг по инновациям в образовательном процессе. Семинары для преподавателей высших учебных заведений будут проходить в Полтавском национальном педагогическом университете им. В.Г. Короленко, а для учителей английского языка общеобразовательных учебных заведений — в Полтавском национальном техническом университете им. Юрия Кондратюка. Также ПолтНТУ в своих стенах проведет «ярмарку образования в США». Чтобы принять участие в фестивале, в Полтаву приедут гости. В частности, атташе по вопросам культуры и образования посольства США Шерил Бистрянски и группа Old Grey Goose International из штата Мэн.

В рамках децентрализации на Херсонщине бедняков объединяют с нищими, уверен «Новий день» (Херсон), а вместо «локомотива» для развития территории рискуют получить хроническую безнадегу с продолжающимся упадком экономики. В Бериславском районе, например, в качестве одного из четырех будущих центров добровольного объединения местных общин выдвигают село Новорайское. На первый взгляд, основания для такого решения есть: когда-то здесь хозяйствовал крупный совхоз «Бериславский». Однако беда в том, что сегодня от всего этого благополучия остались «рожки да ножки». Любому приезжему некогда процветавшее Новорайское живо напомнит село на линии восточного фронта. Вдоль центральной улицы Ленина выстроились 6 многоквартирных домов без дверей и окон, шиферные крыши которых будто разрушены прямыми попаданиями мин и снарядов. В «совхозные» времена для обогрева интерната и жилых домов построили котельную, проложили водопровод и канализацию — все удобства были «городские». Однако сперва мазут для работы котельной стал недоступным по цене, затем вышла из строя система подачи воды. Жить в многоэтажках стало просто невыносимо, и владельцы квартир сотнями стали их покидать — кто ради выживания купил хату поблизости, а кто подался на заработки в Россию или Западную Европу. Упадок в Новорайском всюду: мраморные плиты в основе памятника землякам, погибшим во Вторую мировую войну, частично растащили, частично разломали, кощунственно уничтожили декоративный элемент, стилизованный под Вечный огонь. В соседних селах такая же разруха. Но позвольте, господа хорошие: объединяемся-то мы для того, чтобы вместе попытаться улучшить свою жизнь, и центр объединения должен стать в этом лидером. А лидер все-таки должен уметь (для начала) хотя бы в собственном доме порядок навести. С этим же в Новорайском туго.

Организаторы блокады Крыма жалуются, что продукты из Одессы на полуостров возят морем, пишет «Таймер» (Одесса). Продуктовая блокада Крыма продолжается уже 44 дня и ее сторонники настроены продолжать «операцию». Об этом сообщил в ходе общения с одесскими журналистами организатор и координатор акции Ленур Ислямов, отметивший, что с ним регулярно выходят на связь крымские татары «по ту сторону границы». По его словам, «люди готовы к любым решениям, лишь бы материковая Украина не забывала про Крым, а думала о его возвращении». Он сообщил, что в дальнейших планах — морская блокада полуострова. По имеющейся у Ислямова информации, баржи с продуктами выходят из портов Одессы, Херсона, Николаева и Турции. Данные об этих судах имеются в штабе по блокаде Крыма.

И о хорошем. «ОстроВ» (Донбасс) рассказывает о том, как украинский президент Петр Порошенко становится новым Януковичем. Петр Алексеевич — олигарх. Олигарх отличается от обычного миллиардера наличием в парламенте своих депутатов и собственными мощными медиа-ресурсами, которые позволяют формировать мнение миллионов сограждан в выгодном для себя направлении. Для олигарха коррупция — цель. Занимая высокие государственные должности, Порошенко добивался снижения квоты в рамках ВТО на беспошлинный импорт в Украину сахара-сырца, чтобы защитить от конкуренции свои сахарные заводы в Винницкой области. «Пробивал» налоговые льготы для автопрома вместе с главой компании «Укравто» Тариэлом Васадзе в интересах своей автокорпорации «Богдан», включающей Луцкий и Черкасский автозаводы (сейчас президент вроде бы вышел из автобизнеса). Вместе с олигархами Новинским и Коломойским, владеющий Киевским судостроительным заводом «Ленинская кузня» и Севастопольским морским заводом (последний национализирован властями Крыма) Порошенко лоббировал принятие закона о господдержке судостроения.