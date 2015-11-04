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Смотрите фото Говарда Картера и его открытия

Мы — хотим того или нет — наследники древнегреческой культуры. Это подразумевает ряд качеств, бывших основополагающими у эллинов и в той или иной степени передавшихся всем народам, выросшим из «Пифагоровых штанов». К таким свойствам относятся страсть к философии, конкуренции, физической культуре и… истории и культуре Египта. Попытки изучения Египта, бывшего древним уже для древних греков, предпринимали и сами древние греки — до нас дошли труды Фалеса и Геродота, — и сменившие их на мировой исторической сцене римляне, и многие другие после них.

В каждом последующем историческом периоде находились любопытные умы, которым не давала покоя загадочная, так не похожая на их собственную, культура, оставившая после себя так много грандиозных сооружений и так мало конкретной информации. Сведений было так мало, что за две тысячи лет, отделяющих древнюю Грецию от европейского Ренессанса, в изучении культуры и истории загадочного и манящего древнего Египта почти ничего не было достигнуто. Так было до двух грандиозных открытий, знаменующих две победы — человеческого интеллекта и воли — произошедших с разницей в 100 лет и 42 дня.

Первое событие произошло 22 сентября 1822 года, когда французский ученый Жан-Франсуа Шампольон объявил о расшифровке им древнеегипетской письменности. Это событие потрясло научные круги того времени и подогрело начавший уже утихать после египетского похода Наполеона интерес к Египту. Для науки расшифровка древнейшего мертвого языка стала огромным шагом как в плане развития данной области знания, так и в плане популяризации науки в целом.

Второе событие произошло ровно 93 года назад — 4 ноября 1922 года. В этот день англичанин Говард Картер, который к тому времени уже 30 лет занимался раскопками в долине Нила, успел взлететь и скатиться по карьерной лестнице и остро переживал упадок интереса публики и инвесторов к его любимому делу, нашел вход в ранее неизвестную гробницу — вход с невредимыми печатями, что означало, что гробницу эту никто раньше не находил, а значит, и не вскрывал. В отличие от всех остальных гробниц Египта, известных тогда и открытых после, вплоть до наших дней, эта усыпальница, принадлежавшая фараону Тутанхамону, не была разграблена и в ней в прекрасном состоянии сохранилась огромная коллекция самых разных предметов культового и бытового предназначения, значение которой для понимания культуры древнего Египта невозможно переоценить.

Это открытие не только продвинуло вперед египтологию, оно дало новую жизнь археологии, привлекло людей к изучению истории древних культур и государств. Предметы из гробницы Тутанхамона в большом количестве выставлены в стенах Каирского музея и занимают примерно одну шестую всех выставочных площадей, что немало говорит о значении вклада Говарда Картера в изучение такой чуждой нам и такой загадочной культуры Древнего Египта.

Говард Картер представляет собой немеркнущий пример неустанной научной работы, целью которой всегда оставались открытия, порождавшие новые вопросы и необходимость в еще большей работе. Картер, обладавший умом, настойчивостью, неутомимостью и талантом, может служить образцом ученого исследователя в любой области.