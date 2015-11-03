Индекс PMI в обрабатывающих секторах российской экономики поднялся до 50,2 пункта, это наилучший результат за 11 прошедших месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о положительном курсе развития отечественной промышленности. Судя по изменению динамики индекса и по другим данным, опубликованным в последние две недели, например, сентябрьским месячным значениям роста промышленного производства (+0,2%) и ВВП (+0,3%), которые показали впервые в этом году положительные значения, экономика России опёрлась на дно своего почти годового падения.

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Октябрь оказался переломной точкой. В прошлом месяце появились первые небольшие признаки сокращения влияния курсовых колебаний нефти на стоимость рубля. В это же время, несмотря на отрицательные факторы: банкротство авиакомпании «Трансаэро»; падение нефти ниже $50 за баррель; увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, фондовые индексы РТС и ММВБ показали положительную динамику, поднявшись за месяц на 5−6%. В октябре впервые за год был зафиксирован положительный приток капитала. В экономике медленно, но всё-таки происходят структурные изменения, бизнес и общество адаптируются к новым условиям.

Согласно обзору Markit PMI, в отечественной промышленности наблюдается ускорение роста объёмов заказов, что вызвано продолжающимся сокращением импорта, одновременно аналитики выражают осторожный оптимизм относительно улучшения рыночной конъюнктуры. На фоне же сокращения рабочих мест наблюдается уменьшение незавершённых заказов, что с одной стороны может говорить об избыточности производственных мощностей, с другой — о повышении производительности труда. Последнее утверждение не может не радовать, особенно если вспомним, что ещё в мае этого года президент Путин одной из причин кризиса в стране называл низкую производительность труда.

Однако пока о восстановлении экономики и, прежде всего, промышленности, говорить рано. Россия по-прежнему зависит от цен на сырьё, государственный бюджет привязан к определенной рублёвой цене на нефть. Укрепление рубля при сохранении нынешних цен на чёрное золото грозит бюджетным дефицитом и сокращением государственных резервов, которых, по словам министра финансов Антона Силуанова, хватит только до конца 2016 года.

Сохраняются высокие риски резкого падения цен на нефть. Российская экономка показывает внешние признаки восстановления при минимальной цене колебания стоимости нефти на отметке $40, падение цен ниже этого уровня снова спровоцирует девальвацию рубля, что может отрицательно сказаться на восстановлении промышленности. Месяц назад в обзоре Markit PMI особо было отмечено, что дешёвый рубль не способствует росту промышленности и экспорта из-за слабой внешней конъюнктуры, однако усиливает инфляцию и не позволяет ослабить монетарную политику.

В то же время отрицательно на рост экономки продолжает влиять политика Банка России по таргетированию инфляции. Из-за сокращения денежной массы и высоких процентных ставок (в прошлую пятницу ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 11%) спрос в стране остаётся слабым. В то же время стимуляция спроса без учёта роста промышленности может привести к новому резкому росту импорта, что усилит девальвационную и инфляционную нагрузку.

Дальнейшему росту промышленности и экономики в целом угрожает ряд внешних факторов и, прежде всего, это мировой кризис перепроизводства и угроза повышения ставок ФРС США. Индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая в октябре составил 49,8 пункта, оставшись на уровне сентября и это уже третий месяц подряд, когда индекс находится ниже 50 пунктов. В то же время слабые данные по американской экономике пока задерживают решение ФРС о повышении процентных ставок. Однако, как замечают аналитики, это решение неизбежно, что может привести к новой глобальной волне оттока капитала из развивающихся стран, в том числе и из России.

Увеличение промышленного производства, в условиях мирового кризиса, может развиваться за счёт роста внутреннего спроса. О чём пишет в комментариях к обзору Markit PMI Пол Смит, старший экономист компании Markit: «Внутренний спрос явился основным фактором расширения, с максимальным ростом общих новых заказов почти за год. Это произошло, несмотря на резкое падение новых экспортных заказов в течение трех месяцев». Вследствие чего правительству и ЦБ в ближайшее время придётся ослабить денежную политику. Надежду на это дал сам Банк России, намекнув в своем пятничном заявлении о возможности в ближайшее время смягчения монетарной политики.

В то же время на совещании по экономическим вопросам, прошедшим в Кремле 3 октября, президент Путин, отметив, что определенная точка равновесия и баланса достигнута, заявил членам правительства: «Вместе с тем, наши планы по развитию экономики рассчитаны не на год, а на два-три года и на более отдаленную перспективу. И все меры, направленные на укрепление промышленной базы, инфраструктуры, образования, здравоохранения, должны соотноситься с бюджетной и финансовой политикой». Президент поддерживает умеренное без особых рисков дальнейшее экономическое развитие, где должен учитываться баланс между финансовой стабильностью и экономическим ростом, а, следовательно, правительство продолжит, если не произойдёт резких изменений внешних факторов, о которых говорилось выше, курс постепенного ослабления монетарной политики.