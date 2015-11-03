На выборах в парламент Турции 26 созыва Партия справедливости и развития (ПСР) получила поддержку избирателей, необходимую для формирования однопартийного правительства. Ей удалось улучшить свой июньский результат примерно на 8%. Большинство из 54 049 851 избирателей, зарегистрированных в стране, пришли на участки для голосования, отдав голоса за 16 политических партий. ПСР поднялась (по сравнению с выборами 7 июня) с 40,87% до 48%, заполучив 310 мест в парламенте. На прошлых выборах количество депутатских кресел равнялось 258. Теперь партия Ахмета Давутоглу достигла своей цели — единоличного правления.

trt.net.tr Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу

Республиканская народная партия (РНП), которая остается в течение многих лет самой мощной оппозиционной партией Турции, улучшила предыдущий результат с 24.95% до 25,71% голосов. Электорат Партии националистического движения (ПНД) уменьшился на 4% — с 16,29% до 12,41%. Этот процент соответствует лишь 43 депутатским креслам. Число голосов Демократической партии народов (ДПН) упало с 13,12% до 10.53%, но количество мандатов в провинциях, где она одержала победу, оказалось большим, чем у ПНД. Прокурдская ДПН вошла в парламент с 60 депутатами. Этот результат — успех для ее лидера Селахаттина Демирташа, который продемонстрировал, что партия может стабильно избираться в парламент.

Оценивая результаты выборов, председатель ПСР Ахмет Давутоглу призвал к единству: «Никто ни в коем случае не должен испытывать комплекс побежденного. Сегодня нет проигравших, сегодня есть победители — это наш народ, наша страна, наша демократия. Мы пришли, чтобы открыть свои сердца всем вне зависимости от того, голосовали они за нас или нет. Мы пришли, чтобы совместно с каждым нашим гражданином построить новую Турцию. Сегодня вечером мы сеем семена любви».

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу сделал следующее заявление: «Турция подошла к этим выборам при чрезвычайных обстоятельствах. С 7 июня по 1 ноября имели место чрезвычайные обстоятельства. Происходили и развивались события. Почти 400 человек погибли за этот период. Необходимо дать всестороннюю оценку этого. Терроризм угрожает безопасности жизни и имущества. Мы уважаем волеизъявление народа на выборах 1 ноября так же, как уважали его 7 июня. Я хочу, чтобы никто из моих соотечественников не испытывал ни малейшего беспокойства по этому поводу. За все время предвыборной кампании РНП не встретила какого-либо отрицательного отношения со стороны граждан. Ни один из соотечественников не проявил негативную реакцию, сказав нам: «Тут вы поступили неправильно». Это означает, что изменения, происходящие в РНП — положительные, и они будут продолжаться.»

РНП берет курс на разрешение актуальных проблем. Она изменилась за последние 10 лет. Кемалисты проявляют интерес к курдам и алавитам, религиозной и светской частями общества. Говоря о свободе и снятии запретов, партия не ограничивается предвыборными обещаниями, а принимает непосредственное участие в событиях. Ранее представляя собой политический центр для навешивания ярлыков, с приходом Кемаля Кылычдароглу РНП избавилась от этого имиджа и теперь может находиться за столом переговоров со всеми группами, на которые вешались ярлыки. А это — эффективнее обещаний. Не является исключением и то, что после выборов 7 июня, когда на повестку дня вышло формирование коалиционного правительства, РНП стала единственной партией, которая дала понять, что может вести переговоры и при необходимости вступать в коалиции со всеми партиями.

Тем не менее, все эти обстоятельства не привели к резкому увеличению числа голосов РНП, так как размер ее потенциального электората находится в естественных границах. С этим ограничением связано отсутствие значительного роста избирателей у партии, несмотря на вызвавшие интерес в обществе ее предвыборные кампании, программы и обещания. Это является следствием того, что в Турции доля потенциальных левых составляет 35−40%, и она распределяется между РНП и ДПН. РНП так и не получила поддержку на юго-востоке страны. Баланс сил между ПСР и ДПН постепенно смещается в пользу последней, при этом РНП получает титул «партии, за которую не голосуют, но доверяют все больше».

ДПН, достигнув 7 июня наибольшего успеха — 13% голосов, остановила ПСР девизом «Мы не дадим тебе быть президентом». На выборах 1 ноября она пыталась привлечь внимание избирателей лозунгом «Мир вопреки всему, ДПН вопреки всему». 1 ноября этот уверенный лозунг позволил ей снова пройти в парламент.

ДПН оказалась в некоторой степени беспомощной перед лицом участившихся террористических актов. Призывы Демирташа прекратить конфликт, прозвучавшие сразу после выборов 7 июня, не были достаточно эффективными. Иракский Кандиль в грубой форме посоветовал ему «заниматься своим делом». ПСР, в свою очередь, постоянно давила на Демирташа, заявляя, что он состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК) и действует по ее приказу. Участие в этой полемике президента Реджепа Эрдогана еще больше усугубило положение ДПН. Каждая новость о человеческих жертвах рассматривалась как уменьшение доли её избирателей. Объявленное самоуправления в некоторых городах также негативно повлияло на рейтинги ДПН.

Лидер ПНД Девлет Бахчели столкнулся на последних выборах с самым большим в своей политической карьере испытанием. Вечером 7 июня 2015 года, когда ПСР потеряло достаточное для формирования правительства большинство, он, предложив варианты коалиции «ПСР-РНП, ПСР-ДПН или ПСР-РНП-ДПН», отметил: «Если ни один из вариантов не принесет результатов, никто не имеет право обрекать Турцию на волю оставшейся в меньшинстве ПСР. Когда бы они не состоялись, нужны досрочные выборы». Тогда же он отклонил фантастическое с политической точки зрения предложение лидера РНП Кылычдароглу: «Давай ты будешь президентом». Также он не поддержал идею ДПН о созыве правительства из членов РНП и ПНД. Кроме того, доминирование лидера в ПНД, хоть там это и называют внутрипартийной дисциплиной, чувствуется за километры. Отказ от вступления в коалицию на условиях потери власти ПСР укрепил негативный имидж националистов. Конфронтация с боевиками РПК и с ДПН, которую ПНД обвиняет в подчинении террористам, сыграло против ПНД, настроив против нее избирателей-курдов. Выражений типа «У нас нет проблем с братьями-курдами» и «Братья — не разлей вода» оказалось недостаточно, чтобы получить электоральную поддержку.