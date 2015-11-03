Еще в январе 2015 года президент США Барак Обама заявил, что экономика России «разорвана в клочья» западными санкциями. Хотя с тех пор стало очевидно, что глава Белого дома несколько погорячился, кризис в российской экономике налицо, и американские СМИ уделяют ему пристальное внимание, чтобы обнаружить те самые «клочья». Правда, порой аналитики напоминают героев притчи о слоне и слепых, которые на ощупь пытались понять, как выглядит огромное животное. СМИ выхватывают из реальности факты, из которых складывается причудливая мозаика, формирующая общественное мнение американских граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Президент России Владимир Путин, похоже, готов сотрудничать с Европейским союзом, чтобы добиться отмены экономических санкций после введения войск в Сирию», — так начинает свою статью журналист издания Breitbart Крис Стрит. Затем без церемоний обрушивает: «Министр финансов России Антон Силуанов предупредил ТАСС, что из 80 миллиардов долларов Национального Резервного фонда России страна уже потратила примерно 40,85 миллиарда на экономические субсидии, и полностью он будет исчерпан в октябре 2016 года».

Сочетание проблем ускоряет падение российской экономики и становится причиной внутренних беспорядков. «Россия дошла до точки, где задержки финансирования ключевых проектов, наряду с финансовыми ограничениями для российских компаний и западных фирм, ведущих бизнес в России, могут нанести непоправимый вред экономике в не слишком отдаленном будущем», — пишет издание Stratfor Global Intelligence.

В Breitbart уверены, что у России очень мало возможностей эффективно реагировать на санкции Запада. «Отказ от поставок энергии в Европу будет болезненным для Запада в краткосрочной перспективе. Но такие действия сожгут мосты между ЕС и Россией и сократят российский денежный поток», — пишет издание.

Пророчества в стиле «все пропало» журналисты Breitbart проецируют и на 2018 год. «Правительство России уменьшило бюджет на 10% по всем направлениям, за исключением оборонной промышленности. В результате социальные программы были сокращены, и даже финансирование проведения чемпионата мира 2018 было серьезно урезано».

По мнению старшего аналитика компании Stratfor по Евразии Лорен Гудрич, все еще хуже, и агония уже близко: «Экономика России сократилась на 4,3% в третьем квартале 2015 года, по сравнению с примерно однопроцентным ростом за тот же период прошлого года. Хотя СМИ сосредоточены на Москве и Санкт-Петербурге, экономический спад в провинции стал гораздо более серьезным. Долг в 83 российских регионах вырос со 100 до 150 процентов с 2010 года. И 60 из 83 регионов РФ находятся в кризисном состоянии, 20 из них на грани дефолта». Как только Россия столкнется с нехваткой продовольствия, предполагает издание Stratfor, Москва будет «наращивать аппарат безопасности в регионах, усиливая контроль с помощью губернаторов и мэров».

The Fiscal Times также обещает сокращение российской экономики на 3,5% в этом году. В 2016 году она начнет расти, но рост, отмечает The Fiscal Times, будет «анемичным». Инвестиции останутся «вялыми», последствия санкций в виде ограничения доступа к финансовым рынкам и новым инвестиционным технологиям также замедлят рост. МВФ ожидает рост ВВП максимум в 1,5%.

Даже российское вмешательство в сирийский конфликт, по мнению аналитиков Stratfor, объясняется желанием России не только заставить Запад с собой считаться, но и ослабить санкции. «Хотя дискуссии между Россией и США об Украине, Сирии или санкциях потерпели крах, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров по-прежнему общаются. Основная же цель Москвы на 2016 год — облегчение санкций».

О кризисе в российской экономике пишет и деловое издание Bloomberg, в качестве примера приводя трудности, которые возникают даже у такого гиганта, как «Газпром». «Газпром — крупнейший в мире поставщик природного газа, сталкивается с задержками в платежах с банками, которые с осторожностью работают с российскими компаниями, хотя сам «Газпром» не находится в санкционных списках», — пишет Bloomberg.

«Однако «Газпром» не видит рисков для своих ключевых проектов и ожидает получить денежный приток в этом году на фоне товарного спада. Тем не менее компания ожидает «менее впечатляющие финансовые результаты» по сравнению с прошлым годом», — утверждает издание со ссылкой на Александра Иванникова, руководителя финансового отдела «Газпрома».

Хоть критика экономики и общего застоя РФ и проходит красной нитью по многим изданиям США, некоторые все же видят и другие аспекты проблемы. Идеология и религия все еще являются краеугольными камнями в мировой политике. И эти вопросы глупо не замечать. «Если Запад не найдет способа убедить христиан, что Россия — не единственная их надежда в критической ситуации, он рискует подарить Путину новый стратегический аргумент, глобальное значение которого со временем будет только увеличиваться», — пишет издание Crux.

Еще в мае Forbes писал: «Путин и Асад стараются выглядеть защитниками восточного христианства. Пока США и Европа страдают от идеологической неразберихи и путаются в противоречивых целях, Москва получает возможность одерживать легкие победы и в этой области, и во многих других». Действительно, христиане Ближнего Востока, которые остаются одной из главных мишеней ИГИЛ, не могут не чувствовать благодарности русским. Еще в прошлом году сайт Global Post цитировал слова одной из сирийских христианок: «Слава Богу, что есть Россия!»

«Сейчас и многие христиане на Ближнем Востоке говорят, что из всех стран всерьез к взятой на себя ответственности относится только Россия», — пишет Crux.