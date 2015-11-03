Крушение самолета в Египте

skyimagelab.com Синайский полуостров

Тема катастрофы A321 авиакомпании «Когалымавиа», унесшей 224 жизни, остаётся на первых полосах СМИ. Публикуются новые подробности, однако об истинных причинах трагедии, произошедшей 31 октября на Синайском полуострове, мы, похоже, узнаем не скоро, если узнаем вообще.

СМИ узнали новые детали расшифровок черного ящика. Как оказалось, последние переговоры экипажа с диспетчерами были за 4 минуты до исчезновения воздушного судна с экранов радаров, при этом о неполадках не сообщалось, ситуация на борту была штатная.

При этом участники расследования услышали на записи бортового самописца «нехарактерные для штатного полета звуки». «Судя по записи, нештатная ситуация на борту произошла внезапно и стала неожиданностью для летного экипажа, при этом пилоты не успели подать сигнал бедствия», — цитируют СМИ источник, знакомый с ходом расследования.

Читайте подробнее: На борту Airbus A321 перед крушением раздались «нехарактерные звуки»

Также журналисты обратили внимание на тепловые вспышки, зафиксированные инфракрасными сенсорами американского разведывательного спутника в районе крушения российского пассажирского самолета Airbus A-321 в районе Синайского полуострова. Как заявил телеканалу АВС представитель Пентагона, эти вспышки могли вообще быть не связаны с катастрофой. Среди версий: военная активность, наблюдаемая в районе падения судна, и сам факт столкновения самолёта с землёй.

Добавим, что первоначально версии СМИ были другими — предполагалось, что к взрыву привела бомба или взрыв произошел в топливном баке в результате поломки оборудования.

Подробности: Тепловая вспышка могла быть вызвана ударом А321 о землю — Пентагон

Однако уже 3 ноября МАК не подтвердил информацию о тепловых вспышках в районе гибели А321.

Тем временем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси уверен, что заявления представителей террористической группировки «Исламское государство» о ее причастности к крушению российского самолета А321 являются пропагандой и направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Пока одни эксперты занимаются расшифровкой черных ящиков и расследованием причин катастрофы, в Санкт-Петербурге продолжается опознание тел погибших.

Опознание проходит очень тяжело, поскольку родственники не могут по визуальным признакам опознать своих близких, приходится прибегать к процедуре анализа ДНК. Ранее в Санкт-Петербург прибыли 60 лучших судмедэкспертов, но этого оказалось недостаточно. В ночь на 3 ноября в Москву направили 240 образцов биоматериалов. Устанавливать личности погибших будут помогать московские судмедэксперты.

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Официальных результатов расследования причин авиакатастрофы Airbus A321 нет. Но источник в международной комиссии, которая сейчас изучает черные ящики, заявил одному их египетских информагентств, что причиной крушения российского авиалайнера Airbus A321 в Египте могла стать неисправность на борту, которая привела к повреждению в правом борту в хвостовой части лайнера.

Подробности: Причиной крушения Airbus A321 могла стать неисправность на борту

Экономика от ЦБ

3 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в ходе заседания трех экономических комитетов Госдумы. Её заявления требуют внимания.

Пока аналитики прогнозируют курс рубля, а население подсчитывает, насколько упали реальные доходы, Набиуллина решила объяснить, что ключевой задачей в сложившихся условиях было сдержать цены, а не курс рубля.

По ее словам, ослабление курса рубля в новых условиях было неизбежно, но для населения важнее инфляция, чем курс валют. «Альтернативные предложения сводились к тому, чтобы нам поддерживать курс искусственный, который не отвечал уровню цен на нефть в тот момент. Введение обязательной продажи валютной выручки ни к чему бы не привело, компании продают валютную выручку. Если бы мы ввели 50%, компании не стали бы продавать ее больше. Курс должен был адаптироваться к новым условиям, и он это сделал», — сказала она.

«Не все имеют валюту на руках, валютные сбережения, и не все покупают только импортные товары. Населению важна инфляция, и для нас ключевой задачей было сдержать цены», — отметила глава ЦБ.

Тем временем ЦБ видит возможности снижения уровня инфляции до 4% в 2017 году.

Как уточнила глава ЦБ, рассматриваются разные сценарии развития ситуации в зависимости от нефтяных цен, однако во всех сценариях есть возможность снижения уровня инфляции до 4% в 2017 году.

А вот рост экономики в РФ к 2018 году, как ожидают в ЦБ, может составить 2−3%.

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Кроме того, Набиуллина обратила внимание на уменьшение спроса на валютную ликвидность. «Сейчас проблем с валютной ликвидностью нет», — подчеркнула она.

Глава Центробанка прокомментировала решение сохранить ключевую ставку на уровне 11%: «Риски усилились. Снижение инфляции наш приоритет. Инфляция может ускориться».

Однако она допускает возможность снижения ключевой ставки при исполнении прогноза ЦБ по инфляции.

Наконец, прогноз Эльвиры Набиуллиной относительно цен на нефть не внушает оптимизма. По ее мнению, они могут сохраниться невысокими на протяжении длительного времени: «Происходит структурная трансформация нефтяного рынка. Которые говорят, что цены могут остаться невысокими на протяжении длительного времени».