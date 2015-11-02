Судьба и творчество Самуила Яковлевича Маршака в полной мере отражает эпоху, в которой прошла его сознательная жизнь. Лишь детство и отрочество его протекли спокойно и сонно — в Воронеже, где он родился в семье инженера мыловаренной фабрики, а позже — маленьком городке Острогожске. Но в начале 20 века провинциальная гимназия сменилась Третьей Петербургской, а затем Ялтинской. Но все — не без проблем. Переводу еврейского мальчика из воронежского местечка в Петербург очень способствовал известный литературный критик Владимир Стасов, бывший не только суровым профессионалом, но и настоящим покровителем молодых талантов. «Стасов был для меня как бы мостом чуть ли не в пушкинскую эпоху. Ведь родился он в январе 1824 года, до восстания декабристов, в год смерти Байрона», — писал Самуил Маршак в своей автобиографии.

И.Игин. Самуил Яковлевич Маршак дружеский шарж

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Именно Стасов устроил юного Маршака в Третью Петербургскую гимназию, в которой подробно и пристально преподавались древние и современные иностранные языки, гуманитарные науки. Позже именно Стасов, не оставлявший своим вниманием юное дарование, познакомил Маршака с Шаляпиным и Горьким. И именно это знакомство привело Маршака через год в дом Алексея Максимовича Горького и Екатерины Павловны Пешковой в Крыму и в Ялтинскую гимназию. В Ялте, в доме Горького, Маршак прожил с 1904 по 1906 год, наблюдая приметы и последствия революции 1905 года. Боясь ареста, как и многие из окружения Максима Горького, он бежал в Петербург, а вернувшись в Ялту в 1906 году, уже не застал здесь семьи своих покровителей.

Эпоха, внутри которой были первая революция и первая война, вступила в свои права. С 1906 по 1912 год Самуил Маршак являет собой нечто среднее между чеховскими и горьковскими прогрессивными персонажами — одаренный студент-гуманитарий, перебивающийся частными уроками и литературными гонорарами. В 1912 году, заручившись согласием нескольких изданий на публикацию его произведений, Маршак уезжает в Лондон и поступает на факультет искусств Лондонского университета. Здесь же складывается его союз с супругой Софьей Михайловной. И здесь же он получает возможность пристально изучать английскую народную литературу, в основном, легенды, песни и баллады, а также стихи английских классиков — в первую очередь, Шекспира, Вильяма Блейка, Роберта Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга, Редъярда Киплинга. «А еще набрел я в этой библиотеке на замечательный английский детский фольклор, полный причудливого юмора. Воссоздать на русском языке эти трудно поддающиеся переводу классические стихи, песенки и прибаутки помогло мне мое давнее знакомство с нашим русским детским фольклором» — писал Маршак о лондонском периоде свой жизни.

Первая мировая война зовет молодого поэта на Родину, причем именно в Воронеж, где он надеется быть призванным в армию. Но слабое зрение не позволяет ему принять участие в военных действиях, и он надолго погружается в волонтерскую работу. «Дело в том, что в Воронежскую губернию царское правительство переселило в это время множество жителей прифронтовой полосы, преимущественно из беднейших еврейских местечек, — вспоминал Самуил Маршак. — Судьба этих беженцев всецело зависела от добровольной общественной помощи. Помню одно из воронежских зданий, в котором разместилось целое местечко. Здесь нары были домами, а проходы между ними — улочками. Казалось, будто с места на место перенесли муравейник со всеми его обитателями. Моя работа заключалась в помощи детям переселенцев».

Так в сердце Самуила Маршака навсегда поселяется любовь к детям и к работе с детьми.

Но по-настоящему реализовать свою тягу к детской литературе и драматургии Самуилу Маршаку удается только после революции 1917 года. Он принимает участие в работе «Детского городка» в Екатеринодаре (позже Краснодаре) (1920−1922), Ленинградского театра юного зрителя (1922−1924), редакции журнала «Воробей» (позже «Новый Робинзон») (1924−1925), детского и юношеского отдела Ленгосиздата, а потом в работе редакции «Молодой гвардии» и, наконец, в работе ленинградской редакции Детгиза (1924−1937). «Журнал «Новый Робинзон» (носивший сначала скромное и неприхотливое название «Воробей») сыграл немаловажную роль в истории нашей детской литературы. В нем были уже ростки того нового и оригинального, что отличает эту литературу от прежней, предреволюционной. На его страницах впервые стали печататься Борис Житков, Виталий Бианки, М. Ильин, будущий драматург Евгений Шварц» — вспоминал Самуил Маршак.

Другой его страстью на долгие годы стали переводы стихов европейских поэтов. Помимо сонетов Шекспира, Маршак переводит песни Роберта Бёрнса, стихи Гейне, Джона Китса, Редъярда Киплинга, Эдварда Лира, Джанни Родари и многих других. Эта работа сопровождает его всю жизнь, и интересна литературоведам и критикам по сей день. Достаточно вспомнить, что для своих работ о сонетах Шекспира известнейший исследователь-культуролог Святослав Бэлза выбрал именно переводы Самуила Маршака.

В годы Великой Отечественной Войны Самуил Маршак сотрудничает с известным творческим коллективом карикатуристов Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов), создавая в 1942 году книгу «Блиц-Фрицы» (рисунки и стихи), вышедшую тиражом 50 000 экземпляров.

Перу Самуила Маршака принадлежат также пьесы «Двенадцать месяцев» и «Горя бояться — счастья не видать», переводы произведений украинских, белорусских, литовских, армянских поэтов, стихов Мао Цзэдуна, ряд критических и обзорных статей о творчестве его современников — литераторов, а также нескольких циклов лирических оригинальных стихотворений. Книги Самуила Маршака переведены на многие языки мира. За переводы из Роберта Бёрнса Маршак был удостоен звания почётного гражданина Шотландии.

Хочется верить, что любому внимательному исследователю или преданному поклоннику творчества Самуила Маршака он видится таким же «мостом в другую эпоху», как самому ему виделся его покровитель и наставник Владимир Стасов.

Самуил Яковлевич Маршак скончался 4 июля 1964 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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***

Не знает вечность ни родства, ни племени,

Чужда ей боль рождений и смертей.

А у меньшой сестры ее — у времени —

Бесчисленное множество детей.

Столетья разрешаются от бремени.

Плоды приносят год, и день, и час.

Пока в руках у нас частица времени,

Пускай оно работает для нас!

Пусть мерит нам стихи стопою четкою,

Работу, пляску, плаванье, полет

И — долгое оно или короткое —

Пусть вместе с нами что-то создает.

Бегущая минута незаметная

Рождает миру подвиг или стих.

Глядишь — и вечность, старая, бездетная,

Усыновит племянников своих.

***

Порой часы обманывают нас,

Чтоб нам жилось на свете безмятежней.

Они опять покажут тот же час,

И верится, что час вернулся прежний.

Обманчив дней и лет круговорот:

Опять приходит тот же день недели,

И тот же месяц снова настает —

Как будто он вернулся в самом деле.

Известно нам, что час невозвратим,

Что нет ни дням, ни месяцам возврата.

Но круг календаря и циферблата

Мешает нам понять, что мы летим.