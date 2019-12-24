



Антон Голицын ИА REGNUM Панораму города образуют старинный Успенский собор и новая гостиница

Смотрите фоторепортаж о городе Мышкин

В России не так много городов, название которых очень точно отражает их суть. Один из них — Мышкин. Даже не бывая здесь, можно предположить, что город с таким именем не может быть большим. И верно — с колокольни Успенского собора он виден целиком, от края до края. Сложно представить, чтобы Мышкин был связан с великими событиями или выдающимися личностями. И это тоже так. Вряд ли мышкинцы могут быть людьми серьезными и суровыми. Опять в точку: с юмором у мышкарей и мышкарок (так местные жители порой в шутку именуют себя) тоже все в порядке. И хоть вроде бы гордиться городу особенно нечем, в год сюда приезжает почти двести тысяч туристов. Здесь с гордостью скажут, что по числу гостей на одного коренного мышкаря городок опередил… Париж. Звучит-то как! Хотя, конечно, в Париже и жителей побольше.

Мышкин Ярославской области — упоминается как село с XV века, город с 1777 года, в 1927—1988 гг. статус города был понижен до села и посёлка городского типа. 5800 жителей

К небольшому причалу походит теплоход. Сойдя по трапу, туристы останавливаются. Звучит музыка и на причале появляются две мыши в человеческий рост, в старинных купеческих костюмах. Гости расчехляют фотоаппараты, достают планшеты и смартфоны. Сначала мышиный танец, потом — фото на память с Мышью. Видео и фото улетают в соцсети, раскручивая вроде бы мало чем примечательный город на Волге.

Туристы идут в город, и тут уж убирать фотоаппарат совсем некогда. Мышкин стоит на высоком волжском берегу, а поднимаешься на него по настоящей булыжной мостовой. Это не реконструкция: улочку, ведущую к собору, никогда не асфальтировали. Справа — изящный купеческий особняк, с балкончиком-гнездом, словно бы парящий над Волгой. А какой оттуда открывается вид! Сегодня Мышкин удивляет нетипичной для глубинки благоустроенностью. Здесь почти нет заброшенных домов, разрушенных храмов, вполне приличные дороги, гостиницы и рестораны. И практически везде здесь мыши: на городском гербе, клумбах, сувенирных прилавках, заборах, домах, вывесках.

Именно мыши и обязан город своему нынешнему благополучию. Мышкин смог привлечь туристов, успешно обыграв название. Кстати, никакого научно обоснованного объяснения ему нет: Мышкин и Мышкин, а почему — неизвестно. Легенд и версий, конечно, хоть отбавляй. Самая популярная гласит, что некий князь как-то прилег отдохнуть на волжском берегу и заснул. Князя разбудила пробежавшая по его лицу мышка. Разгневался было властитель, но увидел, что за мышью ползла змея, и понял, что спасся благодаря маленькому зверьку. До революции это было сначала село, принадлежавшее московскому Чудову монастырю, что в Кремле. Затем — вполне типичный уездный городок, славившийся умелыми лоцманами. На важном водном пути из южных губерний в Петербург без них было никак. В советское время Мышкин разжаловали до села, а потом наградили обидной аббревиатурой ПГТ: поселок городского типа. Именно в этом-то поселке местный энтузиаст Владимир Гречухин в далеком 1966 году вместе со школьниками занялся изучением истории края, сбором старинных вещей и спасением уходящей деревянной архитектуры. А с началом перестройки еще и борьбой за возвращение Мышкину городского звания. Сумел привлечь даже академика Лихачева. И преуспел! В конце 1980-х поселок Мышкино под давлением общественности вновь стал городом Мышкиным, а в 1990 году Гречухин открыл Музей Мыши. А потом — еще с десяток: музей деревянного зодчества, мышкинского крестьянства, столицы лоцманов, уникальной техники, Петра Смирнова (знаменитого водочника, родившегося в Мышкинском уезде) и так далее. Сейчас все они входят в состав «Мышкинского народного музея». Именно после этого в городе стали останавливаться теплоходы, и слава о «мышиной столице» покатилась по стране и за ее пределы. Здесь даже орден собственный учредили.

— В Мышкине, месте совершенно особом, отличном от всех других городов Отечества, должно быть всё свое, все особенное. В том числе и награды. Главная награда — орден Мыши, — говорит Владимир Гречухин около стенда с орденом в музее Мыши. Кстати, говорит он необычно: не просто русским литературным языком, а фактически художественной прозой. Передать это сложно, нужно слышать. — А кто же идеолог и зачинатель ордена? Академик Лихачев Дмитрий Сергеевич, великий друг Мышкина, который первым высказал мысль, что такому ордену быть здесь достойно, и он поможет нам отличаться еще более ярко и выразительно! Девиз ордена очень точен по отношению к Мышкину: «Великое в малом». Оно и трогательно, оно и глубоко, оно и значительно.

У Гречухина нашлись последователи и конкуренты. Музеи в крохотном Мышкине стали появляться как грибы после дождя, и город именуют себя не иначе как «Музейной столицей России». Самую серьезную конкуренцию составили местные власти, открывшие свой куст музеев: «Мышкинский центр туризма». Самое грандиозное: Мышкины палаты, настоящий сказочный дворец, да еще с мышиным зоопарком впридачу. Центр туризма устроил музей льна, музей валенка, дом ремесел, старинную мельницу и дом мельника… Почти везде: интерактив, мастер-классы, оригинальные сувениры. Даже умирающее валяное производство подняли, теперь сделанные вручную валенки охотно покупают туристы.

Недавно в Мышкине появилась новая набережная с беседкой. Говорят, неофициальный подарок Дмитрия Медведева, который как-то побывал здесь в качестве туриста. Официально на реконструкцию были выделены деньги из федерального бюджета. К вип-гостям, прибывающим на теплоходах или яхтах, здесь привыкли настолько, что говорят о них как о чем-то совсем обыденном. По новой набережной можно кататься на роликах или велосипеде, любуясь волжскими просторами. Вообще, по городу лучше всего передвигаться именно вращая педали (что местные жители охотно и делают), или пешком. Из общественного транспорта — одна маршрутка, да паром, который курсирует от одного берега к другому в теплое время года. С парома открываются такие пейзажи, что, прокладывая маршрут в Мышкин, лучше включить в него этот пункт.

Конечно, многие туристические города выглядят привлекательно, особенно в местах паломничества приезжих. Но Мышкин — не потемкинская деревня. Здесь есть и новый детский сад с бассейном (проблема с местами в детских садах здесь решена полностью), и современный стадион, и новое жилье. Правда, цены на квартиры и дома уже почти сравнялись с уровнем областного центра — некоторые туристы возвращаются в Мышкин уже в качестве жителей или дачников.

Вроде бы идиллия. Но бюджет района почти полностью дотационный. И если многие мышкинцы и живут неплохо, то в основном за счет работы в подразделении Газпрома: неподалеку находится компрессорная станция крупного газопровода. Дороги, социалка, крупные объекты — практически все создано на деньги областного и федерального бюджетов. Мышкин не заработал на свое благополучие сам, скорее, проявив смекалку, умение подать себя, привлек инвестиции, и, прежде всего, бюджетные. Да, в обслуживании приезжих сегодня занята немалая часть мышкинцев, но даже сверхуспешный «Центр туризма» работает с минимальной прибылью. Правда, исправно платит налоги. Модель, позволяющая городу жить только за счет туризма, в России пока не найдена. Тревогу у горожан вызывают и планы губернской власти по укрупнению районов: Мышкинский могут слить с соседним Некоузским и Брейтовским, и останется ли здесь центр? Местный роддом, к примеру, уже закрыли в рамках «оптимизации здравоохранения». А не будет райцентра — не будет и других благ цивилизации. Не придется ли начинать новую общественную кампанию, как в 1980-х?

Так или иначе, «мышкинский ренессанс» (термин Гречухина) вряд ли повернешь вспять. В городке сформировалась своя интеллектуальная элита, сумевшая сделать рывок в самые тяжелые времена, создать Мышкин заново. Если будет нужно, смогут и повторить.