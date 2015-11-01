Говорят, что история имеет свойство повторяться. Так это или нет, проверим сегодня на примере событий 36-летней давности, когда советским руководством принималось решение о вводе советских войск в Афганистан. Тогда считалось, что мы с американцами должны разговаривать только на равных, не церемониться, когда речь идет о жизненно важном для нас регионе. Советские вооруженные силы были достаточно мощными, и, видимо, это кружило головы нашим политикам. Последней каплей, перевесившей чашу весов в пользу ввода войск, стало решение Запада о размещении в Европе новых американских ракет средней дальности «Круз» и «Першинг — 2», откуда они могли поражать территорию Советского Союза.

Франц Алексеевич Рубо. Средняя Азия. Всадники в Самарканде (фрагмент). 1888

В верхних эшелонах власти были те, кто выступил против ввода войск в Афганистан. Видимо они учитывали ситуацию, в которой оказывался президент США Джимми Картер в результате такого шага. Дело ведь было накануне президентских выборов, а у американцев тогда появились большие проблемы с заложниками в Иране, а тут еще и усиление позиций СССР в Афганистане. Разве мог Картер выглядеть мягкотелым в глазах избирателей?

Примерно такая же ситуация сложилась сегодня в российско-американских отношениях. Как известно, внутри США есть кланы. Они пытаются достичь одной и той же стратегической цели, но разными путями. При этом между ними идет борьба, в том числе, и на международной арене. Есть силы, которые, как и в советском Политбюро, считают, что с Россией нечего церемонится, когда речь идет о жизненно важных для США регионах. В то же время последние события в Сирии показали, что нельзя не считаться с нашими военными возможностями, хотя у США возможности не меньше наших, и они могут адекватно отреагировать на наши шаги. В таких условиях президент Барак Обама, как в свое время Картер, не хотел бы выглядеть мягкотелым и был бы не прочь занять еще более жесткую позицию по отношению к Москве. Но ведь в ноябре 2016 года в Америке должны состоятся президентские выборы. В условиях падения международного престижа Америки действующей администрации США необходимо рисовать красивую картинку об успехах во внешней политике в период президентства Обамы.

Однако вот незадача: вокруг одни неудачи — и в Сирии, и на Украине, и в Афганистане. В поисках компенсации за эти и другие неудачи госдепартамент в срочном порядке решил отправить госсекретаря Джона Керри в Среднюю Азию, чтобы тот разобрался в обстановке, а заодно дал понять руководству центральноазиатских республик: мол, вы особо на Москву не ориентируйтесь, Вашингтон для вас тоже необходимый ориентир. Так в коридорах администрации президента Обамы был изобретен новый формат дипломатических контактов С5+1. Пять центральноазиатских республик и США. В действительности в Госдепе рассматривают новый формат наоборот — как 1+С5, ибо первый ход на шахматной доске всегда должен принадлежать Вашингтону.

За последние годы США создали вдоль российских границ «дугу нестабильности». Особенно хорошо она просматривается на наших западных рубежах от Балтики до Чёрного моря. И если эта столь яркая картина «расположенных цепью» дестабилизированных территорий сложилась не так давно, то после завершения в прошлом веке соперничества в Средней Азии между Англией и Россией под названием «Большая игра», этот регион перешел в сферу интересов США. Выступая в роли мирового гегемона, Вашингтон преследует там определенные интересы, к числу которых, прежде всего, следует отнести предотвращение реанимируемого влияния России на регион, недопущение доминирования там Китая и Ирана и доступ к контролю энергетических ресурсов.

Поэтому с точки зрения геополитики региона визит Керри в Среднюю Азию можно расценивать как вызов России и свидетельствует о том, что США не собираются отказываться от влияния в регионе, и в свете сирийского и афганского кризисов будут наращивать геополитическое и военное присутствие в Центральной Азии с целью сплочения народов Средней Азии под своим «зонтиком», сохраняя с ними тесные отношения. При этом ставка будет делаться не на экономическое, а на военно-политическое сотрудничество. А это значит, что речь идет о перспективе размещения там американских военных объектов.

На днях известный политический деятель, бывший глава администрации экс — президента Афганистана Хамида Карзая — Абдул Карим Хоррам, имевший большое влияние на главу государства, в эксклюзивном интервью порталу «Афганистан.Ру» рассказал о скрытых замыслах США в Афганистане. По его словам, «с самого начала усилия Америки были направлены на то, чтобы создать в Афганистане военные базы. За последние 13 лет США и НАТО использовали в Афганистане значительные людские и материальные ресурсы и при этом не ставили перед собой задачу борьбы с терроризмом. Ведя войну в Афганистане, определенные круги на Западе, пытались прибрать к рукам террористические группировки с тем, чтобы минимизировать свой ущерб от них и затем направить их против своих конкурентов. Те же западные круги подготовили почву для дестабилизации севера Афганистана и ставили своей задачей через Афганистан дестабилизировать обстановку в странах Средней Азии, чтобы угрожать оттуда России и Китаю. Именно из этих соображений Обама, нарушая свои предвыборные обещания, официально объявил недавно о том, что передумал выводить войска из Афганистана. Основными причинами такого решения названа слабость афганской армии и угроза национальной безопасности США. На самом деле Вашингтон руководствуется совсем другими соображениями, прямо связанными с действиями России в Сирии.

Согласно озвученному Обамой плану, около 9,8 тыс. военных, которых планировалось вывести в начале года, «будут присутствовать в стране большую часть следующего года». После 2016 года США «сохранят 5500 военных на небольшом количестве баз», отметил Обама, уточнив, что речь идет о Баграме, Джелалабаде и Кандагаре. «Афганистан — отличная база, с которой идеально контролировать Россию и Китай. Афганские силы по-прежнему не столь сильны, как должны быть, — пояснил решение президент США. — Ситуация в Афганистане хрупкая, есть риск ухудшения. Эта миссия соответствует жизненно важным интересам нашей национальной безопасности». Обама также не исключил, что США и в дальнейшем будут сохранять войска в Афганистане на неопределенный срок. «Мы продолжим оценивать ситуацию в будущем», — сказал он, уточнив, что Штаты могут «предпринять новые изменения» в численности войск. В ответ на решение Вашингтона оставить в стране военную группировку и после 2016 г. экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил: «Народ Афганистана 14 лет назад согласился на умеренное присутствие иностранных войск в надежде на искоренение терроризма и поддержание мира в регионе. Но присутствие иностранных войск под названием борьбы с терроризмом не только не привело к его искоренению, за этот период терроризм стал еще сильнее». И кто после этого скажет, что такое не может случиться в странах Средней Азии?