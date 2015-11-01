



Франсиско Гойя. Трибунал инквизиции. 1812-1814

Когда часть народа вдруг начинает представлять себя богоизбранной элитой, первородным носителем истины или правящим классом по праву рождения возле кормушки или священного текста, когда эти самозваные носители «святости» начинают по собственному произволу «лечить» свой народ с помощью очередной «…зации», мы с полным правом называем их «инквизиторами». Их плоды — только смерть и война. «Есть логика политической борьбы», — говорил в этих случаях Ленин. «Есть логика инквизиции», — теперь говорим мы.

Смотрите галерею Аутодафе

История учит нас, что право сильного — основа власти. Чем больше власти в руках одного человека, тем сильнее ему нужно быть, чтобы удержать её. И, что иногда более важно, не только быть, но и казаться сильнее. Может быть, поэтому многие монархи и диктаторы обзаводилась личными армиями, тайными полициями, наемными убийцами, и другими орудиями так называемого «государственного принуждения»…

Сегодня исполняется ровно 537 лет с тех пор, как Папа Римский Сикст IV учредил испанскую инквизицию. Римско-католическая церковь в борьбе за абсолютную власть над умами, деяниями (а также кошельками) людей создала организацию, которая не только следила за умонастроениями (часто при этом обслуживая нужды светских властителей) и жестоким террором, в буквальном смысле огнем и мечом, добивалась единомыслия, но и окружила свое темное дело ритуалом, мистерией, которая одновременно ужасала и приводила в восторг толпу.

По разным оценкам, за первые 20 лет своего существования инквизиция физически уничтожила около 6 тысяч и лишила собственности около 90 тысяч человек. Точно подсчитать количество признанных «еретиками» за все 350 лет существования этого института вряд ли возможно, но достоверно известно, что часто поводом для детальной «проработки» того или иного человека становились не степень его верности религиозному канону, а цвет кожи, размер состояния или принадлежность к той или иной политической группировке. Деньги, обильным потоком текшие из конфискованных владений и кошельков «еретиков», по-братски делились между папой и королем, причем старшим братом в этом дележе выступал монарх. Не забывали и о самих «святых» инквизиторах — они кормились из той же кормушки.

Именно инквизиция стала вдохновителем и организатором изгнания из Испании евреев, принудительного крещения мавров, а потом и их изгнания. Позже, когда спокойствию очищенного от инородцев поредевшего почти вдвое общества начали угрожать новые идеи, просачивавшиеся через Пиренеи из соседней Франции, против их носителей применили всё то же испытанное средство — позор, изгнание и костер, именем господа. Эта модель церковно-светского сотрудничества была настолько эффективна, что была успешно экспортирована и в другие страны старого света, и в их колонии. Костры инквизиции одинаково ярко пылали в Мадриде и Лиссабоне, в Азии и Америке.

Испанская инквизиция поставила древние технологии «расследования» ересей на поток, создала целую систему судов приговоров, дознаний и покаяний, публичных наказаний и казней. Она умела одновременно заворожить христианскую толпу и вселить в нее священный ужас. Кульминацией каждого процесса становилось аутодафе — торжественное оглашение приговора, торжественное религиозное шествие и собственно наказание преступника, которое могло состоять как в выставлении осужденного к позорному столбу, так и в сожжении его на костре.

Ни до, ни после испанской инквизиции история, быть может, не знала другой силы, так четко работавшей на благо действующей власти, так эффектно прикрывавшейся авторитетом религии, так умело манипулировавшей невежеством народа и причинившей именем всевышнего так много несчастья.

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